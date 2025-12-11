記事"MetaTrader 4 および MetaTrader 5 用トレードシグナルについての一般情報"についてのディスカッション - ページ 36

新しいコメント
 
Sorsys #:
計算式に当てはめると(500/358) * 1 = 1.3 ロット。計算式には必要証拠金の影響も考慮する必要があります。

私はまだ理解していない、事実はそのような預金負荷では、遅かれ早かれマージンコールを受けることに変わりはない。

 
Eleni Anna Branou #:

このような入金額では、遅かれ早かれマージンコールが発生することに変わりはありません。

  1. プロバイダー：残高358米ドル、レバレッジ1:100
  2. 加入者：残高1000米ドル、レバレッジ1:100、入金負荷率50
  3. 最大オープンロット： (500/358) * 1 = 1.3ロット
「このような入金負荷では、遅かれ早かれマージンコールを受けるでしょう。

私の回答したがって、このような預託金では、最大オープンロットに合理的な数字があるように、計算式には必要証拠金も組み込む必要があると思います。

理解できましたか？

 
Sorsys #:
  1. プロバイダー：残高358米ドル、レバレッジ1:100
  2. 加入者：残高1000 USD、レバレッジ1:100、入金負荷率50
  3. 最大オープンロット：（500/358）* 1 = 1.3ロット
「このような入金負荷では、遅かれ早かれマージンコールを受けるでしょう」

私の回答したがって、このような預託金では、最大オープンロット数が合理的な数字になるように、計算式に必要証拠金も組み込む必要があると思います。

理解できましたか？

最初の投稿を読み直してください。残高と入金負荷を混同しているようです。

"私の入金額が レバレッジ100:1で500 であるのに対し、プロバイダーの残高が 同じレバレッジ100:1で356で あり、最大オープンロットが1.3で あるとします。各FXペアの必要証拠金を念頭に置くと、1.3ロットで150～200ドル 程度となり、私の残高の40%に達する ため、リスク管理上お勧めできません。このような場合、どのような方法をお勧めしますか？

入金額が50%であればかなり許容範囲ですが、500となるとかなり大きいですね。

 
Eleni Anna Branou #:

最初の投稿を読み直してください。残高と預金残高を混同しているようです。

"私の入金額が レバレッジ100:1で500 であるのに対し、プロバイダーの残高が 同じレバレッジ100:1で356で あり、最大オープンロットが1.3で あるとします。各FXペアの必要証拠金を念頭に置くと、1.3ロットで150～200ドル 程度となり、私の残高の40%に達する ため、リスク管理上お勧めできません。このような場合、どのような方法をお勧めしますか？

入金負荷が50%ならかなり許容範囲ですが、500は大きいと言わざるを得ません。

最大入金額＝最大資本保護額ですよね？

最大入金額50％（残高500）で、最大オープンロット1.3は不当だと思います。これは多すぎるし、マージンコールは避けられない。どう思いますか？
 
Sorsys #:
最大限の預金負荷＝最大限のキャピタル・プロテクションでしょう？

最大入金額50％（残高500）で、最大オープンロット1.3は正当化できないように思えます。それはあまりにも多く、マージンコールは避けられません。どう思いますか？

最大入金額が小さいほど、口座にとって有利です。

500ドルの口座で1.3ロットは多すぎると思います。

 
Eleni Anna Branou #:

最大入金額が少ないほど、口座にとって有利です。

500ドルの口座で1.3ロットは多すぎるように思えます。

最大オープンロットは残高の___%を超えてはいけません。

空欄を埋めてください。
 
Sorsys #:
最大オープンロットは、残高の___%を超えないようにしてください。

空欄を埋めてください。

その質問に対する明確な答えはありません。それはあなたの取引スタイル、引き受けたリスク、および他の多くの要因に依存します。

理想的な取引サイズは1000ドルあたり0.01ドルという人もいれば、3000ドルあたり0.01ドルという人もいますし、1000ドルあたり0.10ドルという人もいます。

すべてはリスク管理の問題なのです。

また、同時にオープンする取引の数にもよります。一度に1つの取引しかオープンしないストラテジーもあれば、何十もの取引をオープンするグリッドストラテジーもあります。

個人的には、1,000ドル/取引あたり0.01～0.03ドル程度で、預託金の負荷が50％以下であれば快適だと感じますが、これはすべて非常に客観的なものです。
 

こんにちは、

このオプションはどこで変更できますか？

よろしくお願いします。

 
Luis Maria Baptista Pina Soares #:

こんにちは、

このオプションはどこで変更できますか？

よろしくお願いします。

MT4/5 >> Tools >> Options >> Signals >> Use no more than: ... of deposit.をクリックしてください。

MQL5 VPSをご利用の場合は、...をクリックしてください：Enable realtime signal subscritpion optionをクリックし、新しいシグナル購読設定を再度MQL5 VPSに同期してください（MQL5 VPSで右クリック >> Synchronize Signal only.

 
@Luis Maria Baptista Pina Soares #: 入金額の使用率を変更したいのですが、加入しているシグナルのこのオプションを再設定するにはどこにアクセスすればよいでしょうか？

以下ドキュメントをお読みください ...シグナルを購読する方法 - トレーディングシグナルとコピートレーディング - MetaTrader 5 ヘルプ


1...293031323334353637
新しいコメント