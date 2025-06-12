インディケータ: Relative Strength Index (RSI) - ページ 2 12 新しいコメント Hamidreza Taheri 2013.11.23 09:29 #11 ご苦労様でした。これらのパターンを自動的に認識するインジケーターをご存知ですか？ Sergey Golubev 2013.11.23 10:38 #12 EAが自動的に？いいえ、申し訳ありません。これは、RSIインジケータ（マニュアル取引と、例えばEAで使用する）についてです... Sergey Golubev 2014.04.21 17:09 #13 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム金融ビデオで面白いこと 2014年4月ニューデジタル, 2014.04.21 17:09How To Use The RSI Indicator 相対力指数の基本をわずか6分程度で学ぼう！ このRSI指標は、広く使われているモメンタムオシレーターで、過去のパフォーマンスと現在の証券価格を比較することで、市場の値動きの強さとスピードを測定します。RSIは、買われすぎや売られすぎのエリア、支持線と抵抗線、潜在的な参入と撤退のシグナルを識別するために使用することができます。 Taiwo Okunbanjo 2022.09.21 11:48 #14 Sergey Golubev #: いいね、セルゲイ！ Jose Miguel Gomez Sanchez 2025.06.12 09:44 #15 ダイバージェンスが終了したときにアラートを出し、再描画しないロング・ダイバージェンス・インディケータをご存知の方はいらっしゃいますか？ありがとうございます。 どなたか、ダイバージェンスが終了し、再描画されないときにアラートを出すインジケータを知っていますか？ ありがとうございます。 12 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ご苦労様でした。
これらのパターンを自動的に認識するインジケーターをご存知ですか？
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
金融ビデオで面白いこと 2014年4月
ニューデジタル, 2014.04.21 17:09How To Use The RSI Indicator
相対力指数の基本をわずか6分程度で学ぼう！
このRSI指標は、広く使われているモメンタムオシレーターで、過去のパフォーマンスと現在の証券価格を比較することで、市場の値動きの強さとスピードを測定します。RSIは、買われすぎや売られすぎのエリア、支持線と抵抗線、潜在的な参入と撤退のシグナルを識別するために使用することができます。
いいね、セルゲイ！
ダイバージェンスが終了したときにアラートを出し、再描画しないロング・ダイバージェンス・インディケータをご存知の方はいらっしゃいますか？ありがとうございます。
どなたか、ダイバージェンスが終了し、再描画されないときにアラートを出すインジケータを知っていますか？ ありがとうございます。