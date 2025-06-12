インディケータ: Relative Strength Index (RSI) - ページ 2

ご苦労様でした。

これらのパターンを自動的に認識するインジケーターをご存知ですか？

 
EAが自動的に？いいえ、申し訳ありません。これは、RSIインジケータ（マニュアル取引と、例えばEAで使用する）についてです...
 

ニューデジタル, 2014.04.21 17:09

How To Use The RSI Indicator

相対力指数の基本をわずか6分程度で学ぼう！

このRSI指標は、広く使われているモメンタムオシレーターで、過去のパフォーマンスと現在の証券価格を比較することで、市場の値動きの強さとスピードを測定します。RSIは、買われすぎや売られすぎのエリア、支持線と抵抗線、潜在的な参入と撤退のシグナルを識別するために使用することができます。






 
Sergey Golubev #:

いいね、セルゲイ！

 

ダイバージェンスが終了したときにアラートを出し、再描画しないロング・ダイバージェンス・インディケータをご存知の方はいらっしゃいますか？ありがとうございます。

