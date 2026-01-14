記事「多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第21回）：重要な実験の準備とコードの最適化」についてのディスカッション

新しいコメント
 

新しい記事「多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第21回）：重要な実験の準備とコードの最適化」はパブリッシュされました:

さらなる前進のためには、自動最適化を定期的に再実行し、新しいエキスパートアドバイザー(EA)を生成することで結果を改善できるかどうかを検証することが有益でしょう。パラメータ最適化の利用を巡る多くの議論における最大の障害は、取得したパラメータを将来の期間において、収益性およびドローダウンを所定の水準に保ったまま、どれだけ長く取引に使用できるのかという点です。そして、そもそもそれは可能なのかという問題でもあります。

一般的に、ほぼ同一のプロジェクトでデータベースを埋めるためのスクリプトが必要になります。主な違いは、最適化期間の開始日と終了日のみです。ステージ、ステージ内の作業、そして作業内のタスクの構成は、完全に同一であっても構いません。そのため現時点では、入力項目を少数に抑えたサービスEAを作成し、最適化期間の開始日と期間を含めるだけで十分です。開始日を探索する最適化モードでこれを実行することで、類似したプロジェクトをデータベースに投入できます。ほかにどのパラメータを入力に含めるのが妥当かについては、開発が進む中で決めていきます。

1つのプロジェクト内だけであっても、すべての最適化タスクを完全に実行するには長い時間がかかる場合があります。さらに、そのようなプロジェクトが1つではなく、10個以上必要になると、かなり時間のかかる作業になります。したがって、ステージEAの処理を何らかの方法で高速化できないか検討する意味があります。修正すべきボトルネックを特定するために、MetaEditorに含まれているプロファイラーを使用します。

次に、取得された複数の初期化文字列からどのように作業をシミュレーションするかを決める必要があります。各プロジェクトはタスク完了後、最終EAの初期化文字列を1つ提供します。この用途に特化した新しいテストEAを作成する必要がある可能性が高いですが、これはおそらく次回の記事まで延期します。


作者: Yuriy Bykov

 

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

ライブラリ: OnTickMulti

fxsaber, 2024.03.18 20:49

上記のコードでは、仮想ライブラリなしで多通貨EAを高速化する簡単な方法を強調しました。

構成 結果
Virtual.mqh +MagicNumberOrderSymbol なし 最短パス 0:00:08.608、最長パス 0:00:10.236、平均パス 0:00:08.942

無料で1.5倍のスピードアップ！

文字列アクションは、できれば完全に捨ててほしい。

 

this brilliant and mightily impressive!


グラフは素晴らしいですね。

しかし、初心者なので、アドバイザーを自分でテストするための特定のファイルがあるのかどうか、ちょっとわかりません。

SimpleVolumeStage3.mq5を実行すると、たくさんのエラーが表示され、まだ機能していません。

どこにあるのでしょうか？

 
第3ステージの Expert Advisorを起動するためには 最適化パイプラインの前ステージ の結果 として得られたパスのIDを指定する必要が あります
 
MetaQuotes:

多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第21回）が掲載されました：重要な実験の準備とコードの最適化

著者：Yuriy Bykov

Yuriy Bykov#:
残念ながら ように、すべてが単純ではない 第三段階の Expert Advisorを 起動できるようにするには、 最適化パイプラインの前の 段階の結果 として得られたパス IDを指定する必要が ある 取得する 方法は 記事で説明されている

理解した。しかし、あなたはあなたの仕事をより簡単に説明するために多くの努力を取っているので、あなたが作成している一連のEAの操作/最適化を教えるためのビデオチュートリアルを作成することができれば、さらに素晴らしいでしょう。ありがとうございます。

 
Arup Nag #:

理解しています。しかし、あなたはあなたの仕事をより簡単に説明するために多くの努力を払っているので、あなたが作成している一連のEAの操作/最適化を教えるためのビデオチュートリアルを作成することができれば、さらに素晴らしいと思います。ありがとうございます。

こんにちは、ご提案ありがとうございます。実際に記事用の動画を収録できるかはお約束できませんが、記事の読者に役立つ動画をどのような形でどのように作れるか考えてみます。

 
Yuriy Bykov #:

こんにちは、ご提案ありがとうございます。実際に記事用の動画を録画できるようになるとは約束できませんが、記事の読者に役立つ動画をどのような形でどのように作れるか考えてみます。

ありがとうございます。数秒の簡単なもので十分です。MT5でのストラテジーのテストや最適化は、MT4で行っていたものよりも複雑なので、移行中の人には難しいと感じることもあります。あなたができることは、記事に掲載している結果を得るために使用している正確な設定を示すことだけです。

 

HI Download Last Part Files (21) How I Can User This Advisor Can u Help me please

新しいコメント