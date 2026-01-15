ライブラリ: マルチテスター - ページ 6

Сергей Таболин:

今気づいた。これはどこから？

現在テスターに表示されている日付。

fxsaber:

実際、そこにあるはずなのですが、ありません。これらの日付をプログラムで取得することにとても興味があります。

 
Сергей Таболин:

実際、私はそれがそこにあるべきであると理解していますが、そうではありません。プログラムでこれらの日付を取得することにとても興味があります。

TesterDateはMultiTesterでは設定されない日付です。

MultiTesterを起動することができます。そしてそれを中断する。Testerの日付を変更します。MultiTesterを開始すると、Testerで変更した日付で続行されます。だから意味がある。

 

アドバイザーを選ぶことができる。

#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/26132

void OnStart()
{
  if (MTTESTER::SetExpertName("Examples\\Moving Average\\Moving Average.ex5"))
    Print(MTTESTER::GetExpertName() + " - OK.");
  else
    Print("Failed.");
}
 
すべてのファイルを更新。複数のExpert Advisorを起動する例を追加しました。 
#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // テスターで複数回の実行/最適化。

// この関数はタスクリストを生成する。
void SetTesterSettings()
{
  static const string ExpertNames[] = {"Examples\\Moving Average\\Moving Average.ex5",
                                       "Examples\\MACD\\MACD Sample.ex5",
                                       "Examples\\Controls\\Controls.ex5",
                                       "Examples\\ChartInChart\\ChartInChart.ex5"};

  const int Size = ArraySize(ExpertNames);

  for (int i = 0; i < Size; i++)
    TesterSettings.Add(ExpertNames[i]);
}


これで、異なるバージョンのEAをチェック/比較する必要がある場合、同様のソースを作成したり、マルチ最適化を実行したり、より楽しいことができるようになりました。

結局のところ、このようなことはシンボルを検索するためではなく（それも適していますが）、Expert Advisorの比較分析に適しています。

 
Сергей Таболин:

停電に直面した。

こんなことを書くように促してくれてありがとう。

フリーズするバグがあった2171で数時間シャッフルを続けていました。フォーラムで2174がリリースされたことを知りました。MultiTesterを停止し、EAを再コンパイルしてMultiTesterを開始しました。そして、停止したのと同じ場所から続行した。予想外に便利だった。

ツールキットをパブリックドメインに置くべき理由の良い例です。何が便利かを外から見ることができる。

こんにちは。

ひとつ小さな不都合が生じた。

サイクル」を追加したことです。デフォルトの設定は6サイクルです。ご存知の通り、1文字の最適化を6回行う場合です。

そこで先日、あるExpert Advisorにシグナルブロックを追加した。もちろん、最適化を実行することにした。サイクルを3回に設定した。すべてうまくいった。しかし！いくつかのシンボルでは、Expert Advisorがほとんど役に立たないことを知っていた。排出はしないが、戻りはない。今、そのようなシンボルに来て、最初のサイクルが過ぎ、結果から、これ以上の最適化は意味がないことが分かった。

ここで疑問が生じた。

提案：このような小さなパネルがあれば最高です（すみません、アーティストではありません :)

そうすれば、このシンボルには見込みがないと判断した私が「スキップ」ボタンをクリックするだけで、このシンボルはキューから削除され、現在の最適化は停止され、次のシンボルの最適化が開始されます。

このようなことは可能でしょうか？

P.S. 今、私はあと2つのパスを待たなければならないのですが、パスは1時間以上続きます。2時間以上の時間のロスだ。情けない ))))
 
ですから、不要なキャラクターが動き出したら、テスターのStopボタンを押すだけ です。
fxsaber:
ですから、不要なキャラクターが動き出したら、テスターの停止ボタンを押すだけです。

これはオプションです )))しかし、例えば10サイクルに設定した場合、9回ストップボタンを押す必要があります。)))そして、1回の方が良い（欲しい））））。

