TesterDateはMultiTesterでは設定されない日付です。
MultiTesterを起動することができます。そしてそれを中断する。Testerの日付を変更します。MultiTesterを開始すると、Testerで変更した日付で続行されます。だから意味がある。
アドバイザーを選ぶことができる。
これで、異なるバージョンのEAをチェック/比較する必要がある場合、同様のソースを作成したり、マルチ最適化を実行したり、より楽しいことができるようになりました。
結局のところ、このようなことはシンボルを検索するためではなく（それも適していますが）、Expert Advisorの比較分析に適しています。
停電に直面した。
こんなことを書くように促してくれてありがとう。
fxsaber, 2019.08.04 21:00
フリーズするバグがあった2171で数時間シャッフルを続けていました。フォーラムで2174がリリースされたことを知りました。MultiTesterを停止し、EAを再コンパイルしてMultiTesterを開始しました。そして、停止したのと同じ場所から続行した。予想外に便利だった。
ツールキットをパブリックドメインに置くべき理由の良い例です。何が便利かを外から見ることができる。
こんにちは。
ひとつ小さな不都合が生じた。
サイクル」を追加したことです。デフォルトの設定は6サイクルです。ご存知の通り、1文字の最適化を6回行う場合です。
そこで先日、あるExpert Advisorにシグナルブロックを追加した。もちろん、最適化を実行することにした。サイクルを3回に設定した。すべてうまくいった。しかし！いくつかのシンボルでは、Expert Advisorがほとんど役に立たないことを知っていた。排出はしないが、戻りはない。今、そのようなシンボルに来て、最初のサイクルが過ぎ、結果から、これ以上の最適化は意味がないことが分かった。
ここで疑問が生じた。
提案：このような小さなパネルがあれば最高です（すみません、アーティストではありません :)
そうすれば、このシンボルには見込みがないと判断した私が「スキップ」ボタンをクリックするだけで、このシンボルはキューから削除され、現在の最適化は停止され、次のシンボルの最適化が開始されます。
このようなことは可能でしょうか？
P.S. 今、私はあと2つのパスを待たなければならないのですが、パスは1時間以上続きます。2時間以上の時間のロスだ。情けない ))))
ですから、不要なキャラクターが動き出したら、テスターの停止ボタンを押すだけです。
これはオプションです )))しかし、例えば10サイクルに設定した場合、9回ストップボタンを押す必要があります。)))そして、1回の方が良い（欲しい））））。