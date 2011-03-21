MT5におけるMQLコードのオーサーシップ保護。 - ページ 10

ForexTools:

チャートへのリセットに基づくスクリプトはどうでしょうか。もちろん、数は少ないでしょうが、それでも、テスターでどのようにチェックできるのでしょうか。

スクリプトはテスターでチェックされませんが、その「役に立つ仕事」はずっとコントロールしやすくなります（スクリプトのエラーや直接的な不正はExpert Advisorsよりもずっと少ない）。

つまり、スクリプトの場合は、説明文、スクリーンショット、レポート、ログなど、視覚的な確認ができれば十分なのです。

 
hrenfx:

アービトラージ・テスターはどうですか？お店の問題でもなく、テスターの結果の評判の問題です。

簡単に言うと、何百ものスキャルパー取引でわずかな利益しか得られないのを見たら、適切な結論を出すべきだということです。

私たちとしては、そうします。

  1. 多通貨の流れの生成に人工的な乱れを加えるなど、積極的なテストモードを追加する。これにより、ティック開発のモデルに適合する裁定者の失敗が即座に示される。
  2. のレポートには、「取引回数 と取引あたりの利益が明らかに......を指している」タイプの人間の推薦文が含まれることになります。
私たちの課題は、「Expert Advisorは、MetaTrader 5の標準的なテスターのストレステストに合格して初めて堅牢と言える」という立場をトレーダーに明確に植え付けることです。
Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
Renat:

簡単に言えば、何百ものスキャルパー取引でわずかな利益しか得られなかった場合、それに応じて結論を出す必要があるということです。

あなたはどうやら仲裁が何であるかを理解していないようですね。取引と取引の間に何時間もかかることがあります。多通貨のヘッジが常にあるので、24時間取引をしなくても、スワップだけがマイナスになることもあるのです。

繰り返しになりますが、ティックシミュレーションに 基づくストレステストをいくら行っても、裁定取引ロボットは死にません。アービトラージはピップスでもスキャルピングでも全くありません。

マルチカレンシーヘッジを見てください（市場がどのように振舞おうとも、Equityは事実上立ち止まるでしょう）。

マルチカレンシーヘッジの一例。エクイティはマーケットからほとんど独立しています。

これは、各通貨の保有量（オープンポジションをカウントした場合）がゼロであること（スクリーンショットの右上参照）から単純に導かれます。

追伸：これは、MT5テスターの評判を大きく落とすものです。どんなExpert Advisorも裁定取引で拡張できますし（OOPで簡単にできるのはありがたい）、Equity Testerが思い通りにいかない場合は裁定取引を組み込みましょう。良くなったら、無効にすることです。どこまでがアービトラージでどこからがクラシカルトレーディングなのかを推測することは不可能です。そして、テスターがウソを見せる。

P.P.S. テスターが信頼できるのは、モノカレンシーのみであることが判明します。

 
hrenfx:

あなたはどうやら仲裁が何であるかを理解していないようですね。取引と取引の間に何時間もかかることがあります。多通貨のヘッジが常にあるので、24時間取引をしなくても、スワップだけがマイナスになることもあるのです。

繰り返しになりますが、ティックシミュレーションに 基づくストレステストをいくら行っても、裁定取引ロボットは死にません。アービトラージはピップスでもスキャルピングでも全くありません。

マルチカレンシーヘッジを見てください（市場がどのように振舞おうとも、Equityは事実上立ち止まるでしょう）。

これは、各通貨の保有量（オープンポジションをカウントした場合）がゼロであること（スクリーンショットの右上参照）から単純に導かれます。

追伸：これは、MT5テスターの評判を大きく落とすものです。どのExpert Advisorも裁定取引で拡張でき（OOPがそれを簡単に許可してくれるのはありがたい）、Equityが思い通りにならない場合は、裁定取引を含めることができます。良くなったら、無効にすることです。どこでアービトラージが使われ、どこで古典的な取引が行われるかを推測するのは非現実的である。そして、テスターがウソを見せる。

P.P.S. テスターが信頼できるのは、モノカレンシーだけだということが判明します。

アービトラージの定義を教えてください、画像はありません
 
Mischek:
アービトラージの定義を教えてくれ、写真はない。
裁定取引について完全に説明されているのは、Trade-Arbitrage EAの説明書だけですね。
Trade-Arbitrage - MQL4 Code Base
hrenfx:
裁定取引について完全に説明されているのは、Trade-Arbitrage EAの説明書だけですね。
参考文献がなく、短く、一般に受け入れられやすいものにしてほしかった
 
Mischek:
参照されず、短く、要点がまとまっているものを希望

トマト1は トマト 2を買うより安く売られている（逆も然り）。

トマト 1とトマト 2は、スプレッド内で99.9%同じ価格になっています。テスターではこのようなことはありません。

 
hrenfx:

あなたはどうやら仲裁が何であるかを理解していないようですね。取引と取引の間に何時間もかかることがあります。多通貨のヘッジが常にあるので、24時間取引をしなくても、スワップだけがマイナスになることもあるのです。

むしろ、アービトラージという確立された概念に、間接的に適切なプロセスを帰結させるなど、質問の内容が十分明確ではありません。


あなたは以下の質問をし、「テスターはティック予測に問題がある、それは実際のティック履歴で戦うことができる」という考えを広め、「テスターは多通貨環境で予測可能なティック生成パターンを使うことで騙すことができる」という問題認識をかなり明確に作り出しています。これが、あなたの発言から浮かび上がってくる理解です。

そして、アービトラージアドバイザーとどのように付き 合うかを考えてください。 アービトラージエキスパートアドバイザーは、すべてのアグレッシブなテストモードと対等です。

攻撃的なモードであるほど、利益は低くなります。しかし、利益は必ず出ます。しかもテスターのみ。

また、裁定取引を特殊なケースとして考えるのも一つの手である。例えば、EURUSD、GBPUSD、EURGBPの3つのうち、1つだけである。

そして、裁定取引が普遍的なものである場合はまた別です。何千ものバージョンの3や4が考慮され、裁定取引の変動が キャッチされます（MQL4にはそのようなバリエーションがあり、ネッティングモードでも機能し、MQL5では最低限の手直しが必要です）。このようなEAでは、攻撃的なモードは役に立ちません。

追伸：アービトラージエキスパートアドバイザーは、歴史によってのみ 暴露することができます。いや、これはいつものコーラスとは違う。例えば、ティック履歴 を1日だけテストするようなスーパーモードテスターを作ることができます。 しかも、ティック履歴はトレードサーバーから取るのではなく、自分で収集するのです。つまり、スーパーモードでテストしたいユーザーは、1日中端末をオンラインにしてティックを収集させる。

この理解から、私は「ティック生成プロセスのランダム化を利用した積極的なテスト方法」によって、テスター間の裁定者をあぶり出すことができると答えています。


その後、「取引に何時間もかかることもある」と発言したことは、完全に前言撤回となります。ティックテスターアービトラージか、マルチアワートレードか、「ポジションをゼロにし、プラススワップに救済しようとする」かのどちらかです。

異なる概念を一つの山に混ぜているのでは？また、このスクリーンショットには結論が書かれていないため、説明にも証拠にもなりません。明確でわかりやすい利益はどこにあるのでしょうか？


もし誰かが、スプレッドや約定品質に重大な損失を与え（1ピップが滑っただけでバランスモデル全体が破壊された）、大量取引によってポジションをゼロにしたいのなら、誰も気にしない。特に貿易報告書を見た後では。それとも、バランスカーブを見るだけで十分なのでしょうか？

これはMT5テスターの評判を大きく落とすものだ」という問題は、根本的に遠回しに言っているのです。

 
Renat:

これはMT5テスターの評判を大きく落とすものだ」という問題は、根本的に遠回しに言っているのです。

Expert Advisorの説明のリンクを貼っておきました。Roshに聞けば、説明され実装された裁定原理と、それが多通貨のテスターにもたらす脅威について説明してくれるかもしれません。この問題に詳しい人なら、脅威があること、それが架空のものではないことを確認できると思います。

それを示す最も簡単な方法は、MQL4のExpert AdvisorをMQL5で書き換えてStrategy Testerで実行することです。模擬ダニでの ストレステストがないことを確認する。

このようなEAが、いつか必ずCodeBaseに登場するはずです。そして人々は、テスターのEquity pullerのように、自分のEAにそれを埋め込むでしょう。

どうやって戦えばいいのか、もうわからない。1日でダニが発生しても、何の役にも立ちません。

 
hrenfx:

トマト1は トマト 2を買うより安く売られている（逆も然り）。

トマト 1とトマト 2は、スプレッド内で99.9%同じ価格になっています。テスターではこのようなことはありません。

1つ目のトマトは例えば十字架、2つ目のトマトはボリュームを考慮した2つの直線ペアで構成されています。

MT5テスターの 同期ティック生成については わかりません。そして、ストレステストでは、それは聖杯となるのです。


Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
