ニューラルネットワークは夜間にしか取引を開始しない。スキャルピングを発見したのでしょうか？
トレーニング期間中の取引件数は？
これは、あなたのニューラル・マシーンの仕業ですか？通貨ペアが1つだけで、ロットサイズも1つだけなのが良いですね。質問1：一度に開く注文は最大何件ですか？質問2：1つの未決済注文、1つのペア、固定ロットでニューラルネットワークを動作させることは可能ですか？
Vasily Belozerov:
はい。
1.最大20トレードまで。
2.もちろん、可能です。
長期的には、他のメジャーも積んでいけばいいのです。
プログラムには面白い機能があります。他の通貨ペアのデータを入力すると、プログラムがその共同動作のパターンを探します。このように、通貨、金属、指数、株式、すべてをターミナルで同時にフィードすることができます。コンピュータが爆発しない限りは。
めんどくさいので、手をつけませんでした。後日、EURUSDやGBPUSD、あるいは金や原油、ドルベースの主要通貨すべてのデータでeurを学習させてみるつもりです。あとで見てみよう。
もう少ししたら、Andrey Dik 氏によるニューラルネットワークの別の高度なバリアントのシグナルとpammを公開する予定です。そこにも素晴らしい絵があるんです。
トレーニング期間：10ヶ月、トレーニング後のテスト期間：6ヶ月。
写真は小期です。
Ivan Butko:取引する時間帯を選ぶことができるのか？
アジア戦略のトレードを決めた感じです
サンプルは始まったばかりで小さいが、最も「貨幣」の多い時期がアメリカ大陸とヨーロッパであるにもかかわらず、ネットワークの挙動は不思議である。
ニューラルネットワークが有効な戦略を見出したということでしょうか。それとも、一日中トレードできるように訓練したほうがいいのでしょうか？
Ivan Butko:ニューラルネットワークは、スプレッドを考慮していますか？
グラフがきれいだから夜間取引しているのかもしれないが、夜間はスプレッドが大きく広がるので、実際の市場では儲けられないだろう。
multiplicator:それができるのか、ということです）は、自分でもこの挙動が気になっていました。アメリカやヨーロッパへの貿易は1件もない。
はい、スプレッドを考慮しています。スレッドの添付スクリーンショット見てみろ、実質4日だ。
Ivan Butko:
1つのペアで、マーケットで1つの注文を固定ロットで行った場合のバランスとTIMEのチャートをどこかで見ることは可能でしょうか？
訓練された方法、それが彼女のやり方なのです。
Ivan Butko:購入されたブラックボックスがありますね。
はい、スプレッドを考慮しています。スレッドの添付スクリーンショット見てみろ、実質4日だ。
自分で改造できないのがデメリットですね。
もしかしたら、そのような可能性があるかもしれませんので、ドキュメントをご覧ください。
聞く相手もいないのか))デバイス、公式の販売前の説明、購入者に発行される書類などはわかりません。
ニューラルネットワークが有効な戦略を見出したということでしょうか。それとも、一日中トレードできるように訓練したほうがいいのでしょうか？