ニューラルネットワークは夜間にしか取引を開始しない。スキャルピングを発見したのでしょうか？ - ページ 3 1234 新しいコメント Ivan Butko 2019.04.28 12:41 #21 Maxim Dmitrievsky:取引状況も聞かずに2万5千円で買うなんて、とんでもない。そして、この要求が何をもたらすのか。Expert Advisorが新しいストラテジーで取引していると言われたら、そのストラテジーは何ですかと尋ねるかもしれません。本人が話すことはまずないでしょう。一番重要なのは、マーチン、平均化、オーバーシュート、アービラージなどの怪しい取引方法は使わないという答えでした。ストップ＆テイクアウトがあり、自分で設定することができます。TPとSLを100pips、1対1に設定しました。20/80のような戦略ではないので、長い上昇の後の鋭いプラムはありません。私の技術者は、ストップロスやテイクプロフィットを取ろうとするかもしれません。 そしてその後は......挑戦するのはリスクだけ。 マキシム・ドミトリエフスキーチャートを見ればわかるが、フラットで、ストップもロングストップもなく取引されている。一回の稀少な引き当てで、すべての利益と保証金の半分を食いつぶしてしまうのです。 TP=SLです。アウトフローはありません。実際には、劇的なニュースに見舞われない限り、ディールがSLやTPに到達することはない。見通しが良ければ、SLやTPに到達する前に逆指値注文をするようにします。 マキシム・ドミトリエフスキートレーニングでは、低ボラティリティまたは時間通りにしか取引できないようなフィルターがあることは明らかです。NSのレベルとは限らない、単なるリミッターかもしれない。通常のセルフトレーナーのように自由度があり、擬似的にランダムな方法で学習させるため、学習ごとに結果が異なるが、これは正常である。他のスレッドにアップロードされたビデオでは、遺伝的最適化のように、一連のモデルを学習し、テスト期間までに最適なモデルを適合させることも確認できます。つまり、ある種のフィッティングでもあるのですが、NSはそれ以外のトレーニングを受けていません。 分析ありがとうございましたこの自己学習ツールが機能する限りは。半年間安定した利益を出しながら順張りを続けることもあるので、順張りで先読みしてしまうことの方が怖いです。では、リアルで確認してみましょう。 マキシム・ドミトリエフスキーそして、なぜわざわざ1つの同じものでたくさんのスレッドを作るのでしょうか？いつもの広告が判明 機械学習でしょうか？くだらない話題で、千ページ半に吹き出し、その半分は潰瘍一つで、どちらがより多くの...心と知性を持っているかを探ろうとしています。前はどうだったか、そんなにページをめくる気もないが、そこに有用なものは見当たらない。通常、数ページ後にロボットが投稿されると、他のスレッドで普通に起こるように、皆がそれをひねり出す。 Maxim Dmitrievsky: そんな質問があるくらいだから、バックテスターでも動かないのか？ 著者は、顧客重視に煩わされず、おおいに欠けている、特にMTバックテスターが持っているそれらの素敵なもの））。 削除済み 2019.04.28 12:48 #22 Ivan Butko:何があるんだ？さて、彼はエキスパートアドバイザーがこれまで知られていなかった戦略に基づいて取引していることを教えてくれますが、あなたはその戦略が何であるかを彼に尋ねるでしょうか？本人は言わないと思いますけど。一番重要なのは、マーチン、平均化、オーバーシュート、アービラージなどの怪しい取引方法は使わないという答えでした。ストップ＆テイクアウトがあり、自分で設定することができます。TPとSLを100pips、1対1に設定しました。20/80のような戦略ではないので、長い上昇の後の鋭いプラムはありません。私の技術者は、ストップロスやテイクプロフィットを取ろうとするかもしれません。 そしてその後は......挑戦することのリスクだけ。まあ、せめてマニュアルみたいなものを書いてくれれば、納得できるんだけどね。例えば、低遅延の時間帯にボットを取引するように指定する - 私はそれについて何も犯罪を見ません ) イワン・ブトコレビューありがとうございますこの自己学習ツールが機能する限りは。それよりも気になるのは、フォワードポジションで将来を見据えているのか、半年間安定した利益でフォワードポジションを維持することもあるようだからだ。トレー（狭い場所）で何度もトレーニングして、テストに合わせようとして、一番フィットするあれ（トレーニングのバリエーション）を出しているのではと疑っています。そして、スモールフォワードチェッカーに。そのため、テストでは常に美しい結果が得られますが、それはTSの安定性の指標にはならず、前だけを見てください。最近、現地でもそのような報告を受けることが多くなりました。記事を読んで神経細胞とは何かを知り、造形物の販売を開始する。フィット感が美しい、知識のない人は騙される。最初は多くのメリットを得ることができ、それがうまくいかないとわかると、騙されたと怒りのフィードバックを書き始めるのです :) その際、バイヤーには「クルワフィッティング（エクイティのカーブに合わせること）をしている」と説明し、疑問を持たれないようにすることが義務づけられていた。そして、開発者がMOの分野でどのような経験を持っているかを調べることも有効です。非常に複雑なテーマであるため、最低でも2年は必要です。 つまり、メガトレーダーは、最初は裁定取引に特化していたが、テーマが死んでしまい、新しいテーマに切り替えたので、これまでの経験はゼロに等しいと理解している。 Ivan Butko 2019.04.28 13:15 #23 Maxim Dmitrievsky:そして、開発者がMoDの分野でどれだけの経験を持っているかを調べることも有効です。非常に複雑なテーマなので、最低でも2年は必要です。 メガトレーダーは、最初は裁定取引に特化していたが、そのトピックが死んでしまい、新しいトピックに切り替えたため、これまでの経験はゼロに等しいと理解している。ところで、重要な要素：営業マンを見分けるには、うまくやることです。特に、このテーマを知らない人にとっては。 マキシム、気づかなかったけど、あなたにもニューロマシンがあるんですね。試してみないとわからないですね。 そして、メガトレーダー-そう、アービトラージとペアトレード、彼の基本は 削除済み 2019.04.28 13:20 #24 Ivan Butko:ちなみに、重要なのは、営業マンを見分けることです。特に知らない人には。 マキシム、気がつかなかったけど、自分のニューロマシーンも持っているんですね。使わせていただきます そしてメガトレーダー - そう、アービトラージとペアトレード、その基礎となるものです。私はこの点で何も売っていません（まだ）、例とオープンソースのコードを持つすべての記事私の仲介は将来のためであり、私がプロジェクトを 支援したいだけなら、まだ何も購入することをお勧めしません。 アンドレイは、20代の頃からここでニューラルネットワークについて議論してきた、経験豊富な人です。 Ivan Butko 2019.04.28 13:35 #25 Maxim Dmitrievsky:私はこの点に関して何も売っていません（まだ）、例とオープンソースコードを持つすべての記事 プロジェクトサポート以外では、まだ何も購入しない方がいいと思います。 アンドレイは経験が豊富で、薄明かりの頃からここでニューラルネットワークについて議論しています。了解です、彼に従います。なんとか開発できたら、私も応援します。見込み客や才能は身近に置いて、ブラウザのブックマークに登録しておくこと)。 いくつかの進歩P-NETに基づいて、市場で別のニューラルネットワークを発見し、そのバランスラインは、幾何学的な直線よりも滑らかである、1年後に。テスターで確認したところ、同じでした。面白半分に、著者に「フクロウは未来を覗いているのでは？もしかしたら、何かコメントをくれるかもしれません。 アンドレイは自分の車を持っていて、彼のネットワークから判断すると、今のところキラーである。来週からスタートする予定です。 Igor Zakharov 2019.04.28 13:39 #26 Ivan Butko:了解、フォローします。うまくいったら、私も応援しますよ。見込みと才能は身近に置いて、ブラウザのブックマークに登録しておくこと）。 あるプログレスP-NETを ベースにした別のニューラルネットワークが市場で発見され、そのバランスラインは、1年で、幾何学的な直線よりも滑らかになっている。テスターで確認したところ、同じでした。面白半分に、著者に「フクロウは未来を覗いているのでは？もしかしたら、何かコメントをくれるかもしれません。 アンドレイは自分の車を持っていて、彼のネットワークから判断すると、今のところキラーである。来週からスタートする予定です。 削除済み 2019.04.28 13:40 #27 Ivan Butko:了解、フォローします。なんとか開発できたら、私も応援します。見込みと才能は身近に置いて、ブラウザのブックマークに登録しておく必要があります）。P-NETを ベースにした別のニューラルネットワークを市場で発見、そのバランスラインは1年で幾何学的な直線よりも滑らかになりました。テスターで確認したところ、同じでした。面白半分に、著者に「フクロウは未来を覗いているのでは？もしかしたら、何かコメントをくれるかもしれません。 アンドレイは自分の車を持っていて、彼のネットワークから判断すると、これまでで一番いい車だと思います。来週からスタートする予定です。興味深いことに、P-Netは、ユーザーの@Ivan Negreshniyによって、彼らの知的財産としてここで議論されました。そのプロジェクトとどうつながっているのか、わからないんです。 あ、そうそう、フクロウは彼のです。 Aleksei Kuznetsov 2019.04.28 14:31 #28 ニューラルネットワーキングソフトがホームページに載っていないのはおかしい。スクリーンショットにはメーカーが表示されていますが、ソフトウェアそのものは表示されていません。 いろいろなコネクションで購入されたのでしょうか？ デモは面白く遊べたと思います。 Ivan Butko 2019.04.28 15:21 #29 elibrarius: ニューラルネットワークのソフトがHPにないのは不思議。スクリーンショットにはメーカーが表示されていますが、ソフトウェアそのものは表示されていません。 いろいろなコネクションで購入されたのでしょうか？ デモを回すと面白いかもしれませんね。そろそろ販売を開始するとのことだが、いつから販売するのかは誰も正確には知らない。作者が電話をかけると約束してくれたので、私のページでお知らせします。 デモはmegatraderのみです。ペア取引やラギングアービトラージからは徐々に撤退しているが、後者はディーリングの仕様上、最長で半年程度の期間があったり、約定力を高めてもニュース屋・アービトラージ・高頻度取引業者に奪われたり、後者の利益を避けるために条件を悪化させて顧客や評判を落としたりして、まだまだ通用すると言っている。2つの火の間でバランスをとっているのです。だから、アービトラージは割引くべきでない。 削除済み 2019.04.28 15:40 #30 奪われるのは裁定者であるというのは誤解である。報道関係者（ニュースでサーバーを停止させるのは当たり前）を含め、儲かる層はすべて壊します。NSが超利益を出すなら、同様に禁止されるか、あるいは閉鎖されるでしょう、厄介払いです :) メガトレーダー自身は何も稼いでおらず、ソフトウェア（ボット）の販売で生活している。 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
取引状況も聞かずに2万5千円で買うなんて、とんでもない。
そして、この要求が何をもたらすのか。Expert Advisorが新しいストラテジーで取引していると言われたら、そのストラテジーは何ですかと尋ねるかもしれません。本人が話すことはまずないでしょう。一番重要なのは、マーチン、平均化、オーバーシュート、アービラージなどの怪しい取引方法は使わないという答えでした。ストップ＆テイクアウトがあり、自分で設定することができます。TPとSLを100pips、1対1に設定しました。20/80のような戦略ではないので、長い上昇の後の鋭いプラムはありません。私の技術者は、ストップロスやテイクプロフィットを取ろうとするかもしれません。
そしてその後は......挑戦するのはリスクだけ。
マキシム・ドミトリエフスキー
チャートを見ればわかるが、フラットで、ストップもロングストップもなく取引されている。一回の稀少な引き当てで、すべての利益と保証金の半分を食いつぶしてしまうのです。
TP=SLです。アウトフローはありません。実際には、劇的なニュースに見舞われない限り、ディールがSLやTPに到達することはない。見通しが良ければ、SLやTPに到達する前に逆指値注文をするようにします。
マキシム・ドミトリエフスキー
トレーニングでは、低ボラティリティまたは時間通りにしか取引できないようなフィルターがあることは明らかです。NSのレベルとは限らない、単なるリミッターかもしれない。
通常のセルフトレーナーのように自由度があり、擬似的にランダムな方法で学習させるため、学習ごとに結果が異なるが、これは正常である。
他のスレッドにアップロードされたビデオでは、遺伝的最適化のように、一連のモデルを学習し、テスト期間までに最適なモデルを適合させることも確認できます。つまり、ある種のフィッティングでもあるのですが、NSはそれ以外のトレーニングを受けていません。
分析ありがとうございましたこの自己学習ツールが機能する限りは。半年間安定した利益を出しながら順張りを続けることもあるので、順張りで先読みしてしまうことの方が怖いです。では、リアルで確認してみましょう。
マキシム・ドミトリエフスキー
そして、なぜわざわざ1つの同じものでたくさんのスレッドを作るのでしょうか？いつもの広告が判明
機械学習でしょうか？くだらない話題で、千ページ半に吹き出し、その半分は潰瘍一つで、どちらがより多くの...心と知性を持っているかを探ろうとしています。前はどうだったか、そんなにページをめくる気もないが、そこに有用なものは見当たらない。通常、数ページ後にロボットが投稿されると、他のスレッドで普通に起こるように、皆がそれをひねり出す。
Maxim Dmitrievsky:
そんな質問があるくらいだから、バックテスターでも動かないのか？
著者は、顧客重視に煩わされず、おおいに欠けている、特にMTバックテスターが持っているそれらの素敵なもの））。
何があるんだ？さて、彼はエキスパートアドバイザーがこれまで知られていなかった戦略に基づいて取引していることを教えてくれますが、あなたはその戦略が何であるかを彼に尋ねるでしょうか？本人は言わないと思いますけど。一番重要なのは、マーチン、平均化、オーバーシュート、アービラージなどの怪しい取引方法は使わないという答えでした。ストップ＆テイクアウトがあり、自分で設定することができます。TPとSLを100pips、1対1に設定しました。20/80のような戦略ではないので、長い上昇の後の鋭いプラムはありません。私の技術者は、ストップロスやテイクプロフィットを取ろうとするかもしれません。
そしてその後は......挑戦することのリスクだけ。
まあ、せめてマニュアルみたいなものを書いてくれれば、納得できるんだけどね。例えば、低遅延の時間帯にボットを取引するように指定する - 私はそれについて何も犯罪を見ません )
レビューありがとうございますこの自己学習ツールが機能する限りは。それよりも気になるのは、フォワードポジションで将来を見据えているのか、半年間安定した利益でフォワードポジションを維持することもあるようだからだ。
トレー（狭い場所）で何度もトレーニングして、テストに合わせようとして、一番フィットするあれ（トレーニングのバリエーション）を出しているのではと疑っています。そして、スモールフォワードチェッカーに。そのため、テストでは常に美しい結果が得られますが、それはTSの安定性の指標にはならず、前だけを見てください。
最近、現地でもそのような報告を受けることが多くなりました。記事を読んで神経細胞とは何かを知り、造形物の販売を開始する。フィット感が美しい、知識のない人は騙される。最初は多くのメリットを得ることができ、それがうまくいかないとわかると、騙されたと怒りのフィードバックを書き始めるのです :)
その際、バイヤーには「クルワフィッティング（エクイティのカーブに合わせること）をしている」と説明し、疑問を持たれないようにすることが義務づけられていた。そして、開発者がMOの分野でどのような経験を持っているかを調べることも有効です。非常に複雑なテーマであるため、最低でも2年は必要です。
つまり、メガトレーダーは、最初は裁定取引に特化していたが、テーマが死んでしまい、新しいテーマに切り替えたので、これまでの経験はゼロに等しいと理解している。
そして、開発者がMoDの分野でどれだけの経験を持っているかを調べることも有効です。非常に複雑なテーマなので、最低でも2年は必要です。
メガトレーダーは、最初は裁定取引に特化していたが、そのトピックが死んでしまい、新しいトピックに切り替えたため、これまでの経験はゼロに等しいと理解している。
ところで、重要な要素：営業マンを見分けるには、うまくやることです。特に、このテーマを知らない人にとっては。
マキシム、気づかなかったけど、あなたにもニューロマシンがあるんですね。試してみないとわからないですね。
そして、メガトレーダー-そう、アービトラージとペアトレード、彼の基本は
ちなみに、重要なのは、営業マンを見分けることです。特に知らない人には。
マキシム、気がつかなかったけど、自分のニューロマシーンも持っているんですね。使わせていただきます
そしてメガトレーダー - そう、アービトラージとペアトレード、その基礎となるものです。
私はこの点で何も売っていません（まだ）、例とオープンソースのコードを持つすべての記事
私の仲介は将来のためであり、私がプロジェクトを 支援したいだけなら、まだ何も購入することをお勧めしません。アンドレイは、20代の頃からここでニューラルネットワークについて議論してきた、経験豊富な人です。
私はこの点に関して何も売っていません（まだ）、例とオープンソースコードを持つすべての記事
プロジェクトサポート以外では、まだ何も購入しない方がいいと思います。アンドレイは経験が豊富で、薄明かりの頃からここでニューラルネットワークについて議論しています。
了解です、彼に従います。なんとか開発できたら、私も応援します。見込み客や才能は身近に置いて、ブラウザのブックマークに登録しておくこと)。
いくつかの進歩P-NETに基づいて、市場で別のニューラルネットワークを発見し、そのバランスラインは、幾何学的な直線よりも滑らかである、1年後に。テスターで確認したところ、同じでした。面白半分に、著者に「フクロウは未来を覗いているのでは？もしかしたら、何かコメントをくれるかもしれません。
アンドレイは自分の車を持っていて、彼のネットワークから判断すると、今のところキラーである。来週からスタートする予定です。
了解、フォローします。うまくいったら、私も応援しますよ。見込みと才能は身近に置いて、ブラウザのブックマークに登録しておくこと）。
あるプログレスP-NETを ベースにした別のニューラルネットワークが市場で発見され、そのバランスラインは、1年で、幾何学的な直線よりも滑らかになっている。テスターで確認したところ、同じでした。面白半分に、著者に「フクロウは未来を覗いているのでは？もしかしたら、何かコメントをくれるかもしれません。
アンドレイは自分の車を持っていて、彼のネットワークから判断すると、今のところキラーである。来週からスタートする予定です。
了解、フォローします。なんとか開発できたら、私も応援します。見込みと才能は身近に置いて、ブラウザのブックマークに登録しておく必要があります）。
P-NETを ベースにした別のニューラルネットワークを市場で発見、そのバランスラインは1年で幾何学的な直線よりも滑らかになりました。テスターで確認したところ、同じでした。面白半分に、著者に「フクロウは未来を覗いているのでは？もしかしたら、何かコメントをくれるかもしれません。
アンドレイは自分の車を持っていて、彼のネットワークから判断すると、これまでで一番いい車だと思います。来週からスタートする予定です。
興味深いことに、P-Netは、ユーザーの@Ivan Negreshniyによって、彼らの知的財産としてここで議論されました。そのプロジェクトとどうつながっているのか、わからないんです。あ、そうそう、フクロウは彼のです。
いろいろなコネクションで購入されたのでしょうか？
デモは面白く遊べたと思います。
ニューラルネットワークのソフトがHPにないのは不思議。スクリーンショットにはメーカーが表示されていますが、ソフトウェアそのものは表示されていません。
いろいろなコネクションで購入されたのでしょうか？
デモを回すと面白いかもしれませんね。
そろそろ販売を開始するとのことだが、いつから販売するのかは誰も正確には知らない。作者が電話をかけると約束してくれたので、私のページでお知らせします。
デモはmegatraderのみです。ペア取引やラギングアービトラージからは徐々に撤退しているが、後者はディーリングの仕様上、最長で半年程度の期間があったり、約定力を高めてもニュース屋・アービトラージ・高頻度取引業者に奪われたり、後者の利益を避けるために条件を悪化させて顧客や評判を落としたりして、まだまだ通用すると言っている。2つの火の間でバランスをとっているのです。だから、アービトラージは割引くべきでない。
奪われるのは裁定者であるというのは誤解である。報道関係者（ニュースでサーバーを停止させるのは当たり前）を含め、儲かる層はすべて壊します。NSが超利益を出すなら、同様に禁止されるか、あるいは閉鎖されるでしょう、厄介払いです :)
メガトレーダー自身は何も稼いでおらず、ソフトウェア（ボット）の販売で生活している。