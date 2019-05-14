EAを作成するための人工知能は、どこかで販売されているのでしょうか？
Pavel Malyshko:機械学習のトピックを参照してください。
こんにちは！ 私はそれがすべて、すなわち人工知能を搭載したEAをどのように動作するのだろうか...
私はそれがどのように動作し、EAが考慮することができ、すべての種類の市場要因のカバー率がどのくらいあるか知りたい......
専門家がいると思うのですが、ネットで検索してもなかなか出てこない話題なので、ここで質問させていただきました)
こんにちは！ 私はそれがすべて、すなわち人工知能を搭載したEAをどのように動作するのだろうか...
私はそれがどのように動作し、EAが考慮することができ、すべての種類の市場要因のカバー率がどのくらいあるか知りたい......
専門家がいると思うのですが、ネットで検索してもなかなか出てこない話題なので、ここで質問させていただきました)
アプローチは様々で、狂気の度合いも様々である）。
Sberは、そのAIですでに-20億円のトレードを実現しました
Alexey Volchanskiy:よくIT関係の方から、「大企業は何でもできる」と言われることがあります。そして、トレーディングは、頭のいい人を雇えば、お金を刷る機械を作ってくれるという分野ではないことを説明しようとしました。彼らはそれを理解していない）、その結果、このような結果になりました。
Sberは、そのAIですでに-20億円のトレードを実現しました
Sberは、そのAIですでに-20億円のトレードを実現しました
Alexey Volchanskiy:助けが必要なのかもしれません。
Sberは、そのAIですでに-20億円の取引を実現しています。
Sberは、そのAIですでに-20億円の取引を実現しています。
Alexey Volchanskiy:
スベルはすでにAIと20億ドルの取引をした。
スベルはすでにAIと20億ドルの取引をした。
ゴシップを収集してはいけない。その20億は他の人と和解した。しかも、カードで負けたのはAIだという。
Pavel Malyshko:人工知能は、人だから売れるということはありません。狡猾にアルゴリズム化された操り人形として販売することができます。でも、トレーディングに関しては、見たことがないですね。
こんにちは！ 私はそれがすべて、すなわち人工知能を搭載したEAをどのように動作するのだろうか...
私はそれがどのように動作し、EAが考慮することができ、すべての種類の市場要因のカバー率がどのくらいあるか知りたい......
専門家がいると思うのですが、ネットで検索してもなかなか出てこない話題なので、ここで質問させていただきました)
こんにちは！ 私はそれがすべて、すなわち人工知能を搭載したEAをどのように動作するのだろうか...
私はそれがどのように動作し、EAが考慮することができ、すべての種類の市場要因のカバー率がどのくらいあるか知りたい......
専門家がいると思うのですが、ネットで検索してもなかなか出てこない話題なので、ここで質問させていただきました)
いい質問ですね。どこで脳みそを買えばいいのか))
Реter Konow:
人工知能は人のままでは売れません。狡猾にアルゴリズム化された人形が売れる。でも、トレーディングに関しては、見たことがないですね。
人工知能は人のままでは売れません。狡猾にアルゴリズム化された人形が売れる。でも、トレーディングに関しては、見たことがないですね。
実は、ロシアの開発者のサイトがあるのですが・・・ここにリンクを投げていいのか、司会者が許可してくれれば・・・なので、見てください・・・司会者が許可しないのなら、しませんが・・・）。
取引の機会を逃しています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
新規登録 ログイン
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
どのように自己学習が行われ、EAが考慮することができ、市場の要因のすべての種類のどのくらいのカバレッジを...
専門家がいるのは間違いないのですが、ネットで検索してもなかなか出てこないので、ここで質問させていただきました)