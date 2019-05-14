EAを作成するための人工知能は、どこかで販売されているのでしょうか？

こんにちは！私はそれがすべての作品、すなわち人工知能とEAをどのように疑問に思う...
どのように自己学習が行われ、EAが考慮することができ、市場の要因のすべての種類のどのくらいのカバレッジを...
専門家がいるのは間違いないのですが、ネットで検索してもなかなか出てこないので、ここで質問させていただきました)
 
Pavel Malyshko:
機械学習のトピックを参照してください。
 
アプローチは様々で、狂気の度合いも様々である）。
 
Sberは、そのAIですでに-20億円のトレードを実現しました
 
Alexey Volchanskiy:
よくIT関係の方から、「大企業は何でもできる」と言われることがあります。そして、トレーディングは、頭のいい人を雇えば、お金を刷る機械を作ってくれるという分野ではないことを説明しようとしました。彼らはそれを理解していない）、その結果、このような結果になりました。
 
Alexey Volchanskiy:
助けが必要なのかもしれません。
 
Alexey Volchanskiy:
ゴシップを収集してはいけない。その20億は他の人と和解した。しかも、カードで負けたのはAIだという。

 
人工知能は、人だから売れるということはありません。狡猾にアルゴリズム化された操り人形として販売することができます。でも、トレーディングに関しては、見たことがないですね。
 
いい質問ですね。どこで脳みそを買えばいいのか))
 

"...遥かかなたの銀河系で..."


 
実は、ロシアの開発者のサイトがあるのですが・・・ここにリンクを投げていいのか、司会者が許可してくれれば・・・なので、見てください・・・司会者が許可しないのなら、しませんが・・・）。

