MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 68 1...616263646566676869707172737475...88 新しいコメント nicholish en 2020.05.29 15:23 #671 Roman: ありがとうございます。 エラーはありません。 パスは正しく表記されています。 mt5.initialize()のパスを正確に削除し、ターミナルを再起動したところ、図が表示されるようになりました。 生文字列を使うか、バックスラッシュをすべてエスケープする必要があります。 option1 = r'C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal64.exe' option2 = 'C:\\Program Files\\MetaTrader 5\\terminal64.exe' Roman 2020.05.29 15:30 #672 nicholi shen: 生文字列を使うか、バックスラッシュをすべてエスケープする必要があります。 私もAlmazさんが正確なパスを求めて書かれているときに、遮蔽を考えました。はい、効果もありました。 Christian 2020.05.30 16:44 #673 Almaz : チャート内のバーの数に制限がある場合、ターミナルでこの制限を解除する必要があります（ツール->オプション->チャート内の最大バー数）。 今後の Terminal のビルドでは、このようなリクエストを試行するとエラー (なし) が返されます。 ご指摘ありがとうございます。 MT5がすべてのデータを正しく配信するようになりました。 Christian 2020.05.31 11:38 #674 Python 3.8 ビルド2470 パッケージ 5.0.33 Orders_get 機能の不具合 注文がない場合は「NO」ではなく「RETURNS」。 import MetaTrader5 as mt5 if not mt5.initialize(): print( "initialize() failed, error code =" , mt5.last_error()) quit() orders = mt5.orders_get(symbol= "GBPUSD" ) if orders is None: print( "No orders on GBPUSD, error code={}" .format(mt5.last_error())) elif len(orders) > 0 : print( "Total orders on GBPUSD:" , len(orders)) for order in orders: print(order) mt5.shutdown() Almaz 2020.06.01 10:04 #675 Christian: Python 3.8 ビルド2470 パッケージ 5.0.33 Orders_get 機能の不具合 注文がない場合は「NO」ではなく「RETURNS」を返す。 すべて正常、空集合が返される - 注文がないことを示す、これはエラーではない、リクエストは正常に動作した、明示的なエラーの場合はNoneが 返される。しかし、ブローカーのサーバーにないシンボルでも空のセットを返してしまうのは、これはエラーで、修正し、次のターミナルの更新で 利用可能になります。 Christian 2020.06.01 10:12 #676 Almaz : これは正しい。空集合が返されるのは、注文がないことを意味し、それはエラーではなく、リクエストは正常に処理された。しかし、ブローカーのサーバーにないシンボルでは空のセットを返してしまいます。これはエラーで、修正され、次のターミナルの更新で 利用できるようになります。 OK、本当に理解しているのだろうか？ 答えは2種類しかない。 1.ノー 2.0より大きい長さを持つタプル 次のアセンブリで＞ 2470 Rashid Umarov 2020.06.01 10:22 #677 Christian: OK、本当に理解しているのだろうか？ 答えは2種類しかない。 1.ノー 2.0より大きい長さを持つタプル 次のビルドでは＞ 2470 いいえ。 1.何らかのエラーが発生した場合、該当なし 2.長さ >=0 のタプル Christian 2020.06.01 12:08 #678 Rashid Umarov:いいえ。1.何らかのエラーが発生した場合、該当なし2.長さ >=0 のタプル なるほど、なるほど。 Thx PPSM439 MOHD 2020.06.01 23:18 #679 Дмитрий Прокопьев:mt5.terminal_info()が示すことに注意してください。path='C:³³³ - terminals³³³³',data_path='C:³³³ - terminals³³³³',commondata_path='C:³³³³³³³³³'は同一である。こんなんでいいのか？そのコードは以下の通りです。 Roman 2020.06.01 23:34 #680 Almaz: @Almaz copy_xxx_xxx 関数を初めて実行するとき、端末がしばらく起動していない場合、 関数は履歴スワップの同期を待たずに、利用可能な結果を欠落した履歴で即座に返します。 これは、最初の関数呼び出しが、履歴を欠いた結果を返すことを意味します。 履歴を入れ替えた場合、その後の呼び出しでのみ正しい結果が返されます。 この問題を解決することは可能ですか？そして、copy_xxx_xxx関数は、最初の呼び出しで履歴が入れ替わるのを待ちます。 1...616263646566676869707172737475...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ありがとうございます。
エラーはありません。
パスは正しく表記されています。
mt5.initialize()のパスを正確に削除し、ターミナルを再起動したところ、図が表示されるようになりました。
生文字列を使うか、バックスラッシュをすべてエスケープする必要があります。
生文字列を使うか、バックスラッシュをすべてエスケープする必要があります。
私もAlmazさんが正確なパスを求めて書かれているときに、遮蔽を考えました。はい、効果もありました。
チャート内のバーの数に制限がある場合、ターミナルでこの制限を解除する必要があります（ツール->オプション->チャート内の最大バー数）。
今後の Terminal のビルドでは、このようなリクエストを試行するとエラー (なし) が返されます。
ご指摘ありがとうございます。
MT5がすべてのデータを正しく配信するようになりました。
Python 3.8
ビルド2470
パッケージ 5.0.33
Orders_get 機能の不具合
注文がない場合は「NO」ではなく「RETURNS」。
Python 3.8
ビルド2470
パッケージ 5.0.33
Orders_get 機能の不具合
注文がない場合は「NO」ではなく「RETURNS」を返す。
これは正しい。空集合が返されるのは、注文がないことを意味し、それはエラーではなく、リクエストは正常に処理された。しかし、ブローカーのサーバーにないシンボルでは空のセットを返してしまいます。これはエラーで、修正され、次のターミナルの更新で 利用できるようになります。
OK、本当に理解しているのだろうか？
答えは2種類しかない。
1.ノー
2.0より大きい長さを持つタプル
次のアセンブリで＞ 2470
OK、本当に理解しているのだろうか？
答えは2種類しかない。
1.ノー
2.0より大きい長さを持つタプル
次のビルドでは＞ 2470
いいえ。
1.何らかのエラーが発生した場合、該当なし
2.長さ >=0 のタプル
いいえ。
1.何らかのエラーが発生した場合、該当なし
2.長さ >=0 のタプル
なるほど、なるほど。
Thx
mt5.terminal_info()が示すことに注意してください。
path='C:³³³ - terminals³³³³',data_path='C:³³³ - terminals³³³³',commondata_path='C:³³³³³³³³³'
は同一である。こんなんでいいのか？
そのコードは以下の通りです。
@Almaz
copy_xxx_xxx 関数を初めて実行するとき、端末がしばらく起動していない場合、
関数は履歴スワップの同期を待たずに、利用可能な結果を欠落した履歴で即座に返します。
これは、最初の関数呼び出しが、履歴を欠いた結果を返すことを意味します。
履歴を入れ替えた場合、その後の呼び出しでのみ正しい結果が返されます。
この問題を解決することは可能ですか？そして、copy_xxx_xxx関数は、最初の呼び出しで履歴が入れ替わるのを待ちます。