MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 59

削除済み 2020.03.30 13:52 #581
Дмитрий Прокопьев:
なぜVSが必要なのか？PythonはVSを必要としない。
window pythonとかでググれば出てくるよ。

Pythonは、いくつかのVSライブラリをコンピュータにインストールする必要があります。

nicholish en 2020.03.30 14:31 #582
Alexey Kozitsyn:
Pythonは、お使いのコンピュータにいくつかのVSライブラリが必要です。

https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29

WindowsCompilers - Python Wiki
wiki.python.org
Even though Python is an interpreted language, you may need to install Windows C++ compilers in some cases. Unlike Linux, compilers for Windows are not included by default in the OS. For example, you will need to use them if you wish to: Microsoft provides official C++ compilers called Visual C++, you can find them bundled with Visual Studio...

削除済み 2020.03.30 16:10 #583
nicholi shen:
https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29

サンクス

Kiran Sawant 2020.03.30 20:31 #584
新しいアップデートで定義された新しいメソッドsymbols_get()&symbols_total() を使ってみましたが、私の場合はうまくいきません。
symbols_get () メソッドに異なる'group' パラメータを使用して何度も試しましたが、常にNone を返します。 また、ターミナルのマーケットウォッチにすべてのシンボルを追加しようとしましたが、うまくいきませんでした。
以下はコードのスクリーンショットです。何か間違いがあれば教えてください。

Rashid Umarov 2020.03.30 21:06 #585
Kiran Sawant:新しいアップデートで定義された新しいメソッドsymbols_get()&symbols_total() を使ってみましたが、私の場合はうまくいきません。symbols_get () メソッドに異なる'group' パラメータを使用して何度も試しましたが、常に None を返します 。 また、ターミナルのマーケットウォッチにすべてのシンボルを追加しようとしましたが、うまくいきませんでした。以下はコードのスクリーンショットです。何か間違いがあれば教えてください。

いつもこのような情報を追加してください。

# display data on the MetaTrader 5 package
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
# establish connection to the MetaTrader 5 terminal
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
# display data on MetaTrader 5 version
print(mt5.version())

None を得た場合はlast_error() もチェックしてください。

Rashid Umarov 2020.03.30 21:08 #586
Rashid Umarov:
また、多くの機能については、改良に伴い説明を変更しています。新機能を反映させるため、ほぼ全てのサンプルを書き直しました。ただし、以下の機能の例は、まだホームページで更新されていませんので、もう少し後になる予定です。
オーダーカルクマージン
オーダーカルクプロフィット
オーダーチェック
注文送信

ウェブサイトを更新しました

Kiran Sawant 2020.03.30 21:43 #587
Rashid Umarov:いつもこのような情報を追加してください。None を得た場合は last_error() もチェックしてください。

端末バージョン：[500, 2361, '08 Mar 2020'].
著者：MetaQuotes Software Corp.
MT5 Pythonモジュールバージョン：5.0.29
last_error:[-5, 'Terminal: Incompatible versions, please install the latest version of Terminal and Python module'] [ターミナル: 互換性のないバージョンです。
MetaTrader5の新しいアップデートを待つ必要があると思う。

nicholish en 2020.03.30 23:37 #588
Kiran Sawant:
端末バージョン：[500, 2361, '08 Mar 2020'].
著者：MetaQuotes Software Corp.
MT5 Pythonモジュールバージョン：5.0.29
last_error: [-5, 'Terminal: Incompatible versions, please install the latest version of Terminal and Python module'] [ターミナル: 互換性のないバージョンです。
MetaTrader5の新しいアップデートを待つ必要があると思う。

import MetaTrader5 as mt5

def main():
    package_version = tuple(map(int, mt5.__version__.split('.')))
    terminal_build = mt5.version()[1]
    assert package_version >= (5, 0, 29)
    assert terminal_build >= 2372

if __name__ == "__main__":
    try:
        if mt5.initialize():
            main()
    finally:
        mt5.shutdown()

MetaQuotes 2020.03.31 05:28 #589
Kiran Sawant:
端末バージョン：[500, 2361, '08 Mar 2020'].
著者：MetaQuotes Software Corp.
MT5 Pythonモジュールバージョン：5.0.29
last_error: [-5, 'Terminal: Incompatible versions, please install the latest version of Terminal and Python module'] [ターミナル: 互換性のないバージョンです。
MetaTrader5の新しいアップデートを待つ必要があると思う。

ヘルプ→デスクトップアップデートの確認で、最新のベータ版2374にアップグレードしてください。

Kiran Sawant 2020.03.31 18:45 #590
MetaQuotes:
ヘルプ→デスクトップアップデートの確認で、最新のベータ版2374にアップグレードしてください。

MetaTrader5が最新のアップデートを受け、新しい機能が 正常に動作するようになりました。
なぜVSが必要なのか？PythonはVSを必要としない。
window pythonとかでググれば出てくるよ。
Pythonは、いくつかのVSライブラリをコンピュータにインストールする必要があります。
Pythonは、お使いのコンピュータにいくつかのVSライブラリが必要です。
https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29
https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29
新しいアップデートで定義された新しいメソッドsymbols_get()&symbols_total() を使ってみましたが、私の場合はうまくいきません。
symbols_get () メソッドに異なる'group' パラメータを使用して何度も試しましたが、常にNone を返します。 また、ターミナルのマーケットウォッチにすべてのシンボルを追加しようとしましたが、うまくいきませんでした。
以下はコードのスクリーンショットです。何か間違いがあれば教えてください。
いつもこのような情報を追加してください。
None を得た場合はlast_error() もチェックしてください。
また、多くの機能については、改良に伴い説明を変更しています。新機能を反映させるため、ほぼ全てのサンプルを書き直しました。ただし、以下の機能の例は、まだホームページで更新されていませんので、もう少し後になる予定です。
ウェブサイトを更新しました
端末バージョン：[500, 2361, '08 Mar 2020'].
著者：MetaQuotes Software Corp.
MT5 Pythonモジュールバージョン：5.0.29
last_error:[-5, 'Terminal: Incompatible versions, please install the latest version of Terminal and Python module'] [ターミナル: 互換性のないバージョンです。
MetaTrader5の新しいアップデートを待つ必要があると思う。
ヘルプ→デスクトップアップデートの確認で、最新のベータ版2374にアップグレードしてください。