Дмитрий Прокопьев:

なぜVSが必要なのか？PythonはVSを必要としない。

window pythonとかでググれば出てくるよ。

Pythonは、いくつかのVSライブラリをコンピュータにインストールする必要があります。

 
Alexey Kozitsyn:

Pythonは、お使いのコンピュータにいくつかのVSライブラリが必要です。

https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29

WindowsCompilers - Python Wiki
  • wiki.python.org
Even though Python is an interpreted language, you may need to install Windows C++ compilers in some cases. Unlike Linux, compilers for Windows are not included by default in the OS. For example, you will need to use them if you wish to: Microsoft provides official C++ compilers called Visual C++, you can find them bundled with Visual Studio...
 

新しいアップデートで定義された新しいメソッドsymbols_get()&symbols_total() を使ってみましたが、私の場合はうまくいきません。

symbols_get () メソッドに異なる'group' パラメータを使用して何度も試しましたが、常にNone を返します また、ターミナルのマーケットウォッチにすべてのシンボルを追加しようとしましたが、うまくいきませんでした。

エラーのスナップショット

以下はコードのスクリーンショットです。何か間違いがあれば教えてください。

 
Kiran Sawant:

いつもこのような情報を追加してください。

#  display data on the MetaTrader 5 package
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
#  establish connection to the MetaTrader 5 terminal
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
#  display data on MetaTrader 5 version
print(mt5.version())

None を得た場合はlast_error() もチェックしてください。

 
Rashid Umarov:

また、多くの機能については、改良に伴い説明を変更しています。新機能を反映させるため、ほぼ全てのサンプルを書き直しました。ただし、以下の機能の例は、まだホームページで更新されていませんので、もう少し後になる予定です。

ウェブサイトを更新しました

 
Rashid Umarov:

いつもこのような情報を追加してください。

None を得た場合は last_error() もチェックしてください。

端末バージョン：[500, 2361, '08 Mar 2020'].

著者：MetaQuotes Software Corp.

MT5 Pythonモジュールバージョン：5.0.29

last_error:[-5, 'Terminal: Incompatible versions, please install the latest version of Terminal and Python module'] [ターミナル: 互換性のないバージョンです。


MetaTrader5の新しいアップデートを待つ必要があると思う。

 
import MetaTrader5 as mt5


def main():
    package_version = tuple(map(int, mt5.__version__.split('.')))
    terminal_build = mt5.version()[1]
    assert package_version >= (5, 0, 29)
    assert terminal_build >= 2372


if __name__ == "__main__":
    try:
        if mt5.initialize():
            main()
    finally:
        mt5.shutdown()
 
ヘルプ→デスクトップアップデートの確認で、最新のベータ版2374にアップグレードしてください。
 
MetaTrader5が最新のアップデートを受け、新しい機能が 正常に動作するようになりました。
