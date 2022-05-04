リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 115

Georgiy Merts:

いや、私情を挟む必要はない。すべての情報は国民に。

レグコード

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：543050

RegCode: 3340471817

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：442420

RegCode: 2065403403

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：142042

RegCode: 2635829014

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：640150

RegCode: 68915037

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック: 642952

レジストリコード：2182843955

-----------------------------------


無料信号の貸与を

642952 - したくない。他は合っているような...。

他は問題ないようです。



とにかく、これらのメッセージは、TF-Exp.をインストールした後、私たちは切り替えませんでした。


 
Roman Shiredchenko:


642952 - したくない。他は問題なく装着できたようですが...。

実際に走らせているのですか？

そこには、ビルドはデモで少しは動かないといけないという制約があるんです。

再起動する。今頃は動いているはずです。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。


バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

 
最適化パラメータの数と持続可能な性能の持続時間との関係を分析したことがありますか？
 
Aleksey Sergan:
最適化パラメータの数とTS安定動作の持続時間の関係を分析されましたか？

いいえ。

まず、「パラメータ」とは何かを定義するのが難しい。EMAの周期が明らかにパラメータであるとします。タイムフレームは？ タイムリミットは？

次に、確かにパラメータが多すぎると、歴史の上では完璧に機能するが、現実には機能しないTSが出来上がる。

そのため、パラメータの数には最適な値があるはずです。 私はその値が3であると読んだのですが、正確には2.8なのでしょうか......。(自然対数の 底)です。

 
Georgiy Merts:

実際に走らせているのですか？

そこには、ビルドはデモで少しは動かないといけないという制約があるんです。

再起動する。今頃は動いているはずです。

ええ、マイクロで。OKです。
 

おおよそ次のように見積もっています。

パラメータの数を2個とする。

1.イエマ期間 10～100まで10刻みで設定。

2.ブール値 - 制約を使用するかどうか。

この場合、パラメータのバリエーション数はN = 10*10*2 = 200となります。

数値Nが大きいほど、適合する可能性が高い。

ほぼ同じ取引回数の2つの取引システムを、一方はN = 200、もう一方はN = 1000で最適化しました。フィットする確率が高いので、前方側、つまり第2システムでの安定性が悪くなる。

さらに、バックテストでシステムが良い結果を出すパラメータの範囲も推定する必要があります。

例えば、同じNを持つ2つのシステム。バックテストでは、一方は50％、もう一方は30％のポジティブな結果を出し、それゆえ最初のものがより安定していると言えるでしょう。

 

実験は失敗した。シグナルズのモデレーターからメッセージが届きました。

2019.06.10 21:00

取引状況: 長期的に取引がないため、シグナルはアーカイブされます。
 
Eduard_D:

実験は失敗した。シグナルズのモデレーターからメッセージが届きました。

2019.06.10 21:00

取引状況: 長期間取引がないため、シグナルはアーカイブに保存されます。

なんでそんな無駄な方法でTSをトレードで埋めるんだ。形式上、自分で入退場することもできたはずですが、まあ、普及は負けるでしょうしね...。

