トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 827

Grigoriy Chaunin 2018.04.08 07:36 #8261
フォーラムのモデレーターには驚かされます。まるで存在しないかのように。

Mihail Marchukajtes 2018.04.08 07:40 #8262
いや...はい、あります。でも、文句を言うと対応してくれる。解禁から帰ってきて、誰がジャビダジャビダかわかったわけです。

そして、私のグレイルについて。脱力しているわけではなく、まだまだ元気です。自分で作っておいてなんですが。お金は静かにしているのが好きだから...。

Mihail Marchukajtes 2018.04.08 07:41 #8263
今となっては、誰かに何か言われたら、とても可笑しいです。と言い返します。

"おい、5日間も休んだんだぞ"深刻で脅迫的な響き :-)

Alexander_K2 2018.04.08 07:43 #8264
アリョーシャ：

あなたが冗談を言っているように見える、私はタンクにいる人のために、上記を書いた：チップ - 過去から指数ウィンドウで戻り、将来からターゲットリターン（s）、MO - XGB、RF、はい気にしないMLP、SVM、結果はあまり変わりません。結果 52-54%の精度、テスターでのシャープ比 2-3%。追記：これはもちろん、ZZをターゲットとして使用することに反論するためのテスト例であり、戦闘システムではすべてがはるかに複雑である。

Alesha - よくやった。何事も恐れず、要領よく書く。そうです、何も恐れることはないのです。どうせ誰も何もしない、確認済みだ。人々は、取引シグナルという形の聖杯を 必要としているだけなのです。そして、本当に市場を吟味している数少ない人たちは、時間と魂を注ぎ込んでいるため、惰性で自分の考えをあきらめることができないのです。彼らが市場から奪う1％はTHE1％、彼らのメリットであり、彼らはその道から決して外れることはない。もし、外部から何かを追加して、さらに+1%されたとしても、個人の業績や幸福には何の影響もありません。競争相手がいないのです。

削除済み 2018.04.08 07:45 #8265
アリョーシャ

率直に言って厳密に正式に私はなぜそれがそうであることを証明していないし、以外にも私はそれを自分で推測している、情報はいくつかの年前に、影響力のある十分な（市場）algotraderとの民間通信で受信されているが、その後公然とここでいくつかの男性がそれについて書かれているとき、私はあまりにも秘密ではないと考えているとそれをサポートすることが可能であることです。

例えば、回帰を行う場合、ある線形ベクトル関数 {y1,...,yn} = f(x1,...) を近似的に計算することになります。xk)は、おそらく線形ではありませんが、ターゲットをixesに置き換えることで、求められたf(x1,...xk)の代わりに、簡単に回帰できる線形成分{y1,...,yn} = f(x1,...xk) + k1x1+...+ knxnを人為的に追加しているのです。あなた自身がそう書いていますね。

線形依存性が得られ、その上でモデルがオーバーフィットする。

でも、ジグザグを使うのは低レベルだから仕方ないか......)

Renat Akhtyamov 2018.04.08 07:50 #8266
グリゴリー・チャウニン

投稿しましょうか？投稿しています。 https://github.com/RandomKori/PythonForTraders 利益率があるのです。このプロジェクトは、MT5 RTSのティック履歴に 最適化されています。ドクを書くのが億劫です。自分のために作ったんです。ヒストリーエクスポートスクリプトはございません。これからエクスポートしたいと思います。

削除済み 2018.04.08 12:55 #8267
グリゴーリイ チャーニン

すべて記事という形で書くことで、完成度が高く、時間に対する対価が得られる。断片的な勉強では不便です :)

特に便利なもの。

良いMT5 + python - この記事のためにあなたのカルマに+100500を取得します。いくつかのパッケージやアイデアの検討意味もなく時間を浪費する人はいないので、調べる必要はないと思います。

Grigoriy Chaunin 2018.04.08 14:10 #8268
Python MTのバンドルでは、私がドキュメントを書きました。大きな記事は書きません。どうしたらいいのかわからない。そして、時間がないのです。それに、あなたのアドバイスが耳に入っていればいいのですが。並べました。自分のためだけにやったんです。それもすべて遺伝子のプログラムです。そして、全般的に私はトランス状態である。開幕戦は二審で敗退した。詳細はオンラインでご確認ください。そこにお金を置いておくのはリスクが高すぎる。BCSは1ヶ月以上、私のために口座を開くのを面倒がっています。また、地獄に落ちる。ロシア市場にはMT5を搭載したブローカーはもう存在しない。フィナムは糞。バイナリーオプションにも手を出さない。MT5を搭載したブローカーはどこで探せばいいのですか？

Mihail Marchukajtes 2018.04.08 14:27 #8269
オープナーにとって、有益な情報。最終的には一緒に仕事をしようと思っていたのですが......。

Alexander_K2 2018.04.08 14:30 #8270
これはコルモゴロフだ、ただ者ではない。読み物としてもおすすめです。
あなたが冗談を言っているように見える、私はタンクにいる人のために、上記を書いた：チップ - 過去から指数ウィンドウで戻り、将来からターゲットリターン（s）、MO - XGB、RF、はい気にしないMLP、SVM、結果はあまり変わりません。結果 52-54%の精度、テスターでのシャープ比 2-3%。
追記：これはもちろん、ZZをターゲットとして使用することに反論するためのテスト例であり、戦闘システムではすべてがはるかに複雑である。
Alesha - よくやった。何事も恐れず、要領よく書く。そうです、何も恐れることはないのです。どうせ誰も何もしない、確認済みだ。人々は、取引シグナルという形の聖杯を 必要としているだけなのです。そして、本当に市場を吟味している数少ない人たちは、時間と魂を注ぎ込んでいるため、惰性で自分の考えをあきらめることができないのです。彼らが市場から奪う1％はTHE1％、彼らのメリットであり、彼らはその道から決して外れることはない。もし、外部から何かを追加して、さらに+1%されたとしても、個人の業績や幸福には何の影響もありません。競争相手がいないのです。
率直に言って厳密に正式に私はなぜそれがそうであることを証明していないし、以外にも私はそれを自分で推測している、情報はいくつかの年前に、影響力のある十分な（市場）algotraderとの民間通信で受信されているが、その後公然とここでいくつかの男性がそれについて書かれているとき、私はあまりにも秘密ではないと考えているとそれをサポートすることが可能であることです。
例えば、回帰を行う場合、ある線形ベクトル関数 {y1,...,yn} = f(x1,...) を近似的に計算することになります。xk)は、おそらく線形ではありませんが、ターゲットをixesに置き換えることで、求められたf(x1,...xk)の代わりに、簡単に回帰できる線形成分{y1,...,yn} = f(x1,...xk) + k1x1+...+ knxnを人為的に追加しているのです。あなた自身がそう書いていますね。
線形依存性が得られ、その上でモデルがオーバーフィットする。
投稿しましょうか？投稿しています。 https://github.com/RandomKori/PythonForTraders 利益率があるのです。このプロジェクトは、MT5 RTSのティック履歴に 最適化されています。ドクを書くのが億劫です。自分のために作ったんです。ヒストリーエクスポートスクリプトはございません。これからエクスポートしたいと思います。
結局、Python MT bundleでドックを書きました。長文を書くつもりはない。できないんです。あと、時間がない。それに、あなたのアドバイスが耳に入ればいいんだけどね。並べました。自分のためだけにやったんです。それもすべて遺伝子のプログラムです。そして、全般的に私はトランス状態である。開幕戦は二審で敗退した。詳細はオンラインでご確認ください。そこにお金を置いておくのはリスクが高すぎる。BCSは1ヶ月以上、私のために口座を開くのを面倒がっています。また、地獄に落ちる。ロシア市場にはMT5を搭載したブローカーはもう存在しない。フィナムは糞。バイナリーオプションにも手を出さない。MT5を搭載したブローカーはどこで探せばよいのでしょうか？
