トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 76

新しいコメント

Yury Reshetov 2016.07.29 10:48 #751

ミハイル・マルキュカイツ

何か役に立つのだろうか

https://news.mail.ru/society/26600207/?frommail=10

必ず役に立ちます、から。

"2012年に望月が発表したabc仮説の証明は、500ページ以上の文章を必要とし、それを理解し検証できる数学者はほとんどいない"

あとは、500ページを超える日本語の文章を読んで、何を言っているのか理解するだけです。

Alexey Burnakov 2016.07.29 11:46 #752

ユーリー・レシェトフ

必ず役に立ちます、から。

"2012年に望月が発表したabc仮説の証明は500ページ以上の文章を必要とし、それを理解し確認できる数学者はほとんどいない。"

あとは、500ページを超える日本語の文章を読んで、何を言っているのか理解するだけです。

あとは、望月が証明に導入した画期的な新表記法を理解するのみである。

Mihail Marchukajtes 2016.07.29 14:04 #753

アレクセイ・ブルナコフ

望月が証明に導入した画期的な新表記を理解するためには、それこそ「あとがない」んです。

では、なぜ座るのか...仕事しろ、友よ - 仕事しろ :-)

Mihail Marchukajtes 2016.07.29 14:09 #754

ユーリー・レシェトフ

最新のバージョン6.01で全てパラレルにしました。他には何もしない。できることなら、もう少し平行移動させたかった。自分のためにやっていた、つまり、自分で全部速く計算する必要がある。

今、私は弱い予測因子を計算し、それを除去するアルゴリズムを考え出しました。計算には時間がかかりますが、その甲斐あって、弱い予測因子の代わりに、強い予測因子を代用することができます。あるいは弱い予測因子を取り除くことで、計算速度と一般化能力の両方を向上させることができます。なぜなら、トレーディングの場合、相場がズルズル行き始めたら、すぐにモデルの再計算を常に実行しなければならないからです。マーケットもそうですが、他のトレーダーが合流するとすぐに戦略を変えてしまうので、再計算しなければなりません。

オプティマイザーはビデオカードで実行することができるんだ。JCUDAで？そこでは、計算が100倍速くなる......。述語は20個くらいできるかも・・・。私の持っているRadeonグラフィックカードは、この機能に対応しているようです。やってみると面白いかも...。

Yury Reshetov 2016.07.29 14:45 #755

ミハイル・マルキュカイツ

ユーリー、オプティマイザーはビデオカード上で動作させることができるんだ。JCUDAで？そこでは、計算が100倍速くなる......。述語は20個くらいできるかも・・・。私の持っているRadeonグラフィックカードは、この機能に対応しているようです。やってみると面白いかも...。

もうひとつは、最近のCPUもすべてが並列化されていることです。そして、パラレルになるようなものはすべて、すでにパラレルにしています。つまり、計算をCPUからGPUに移行することの「メリット」には大いに疑問があるのです。もちろん、試験的にでもどうすればいいのかわからないのは言うまでもありません。

少なくとも、そのような乗り換えが有意義かどうか、説明できる専門家が必要です。独自のプログラミング言語を持っていて、Javaとは互換性がない。

Mihail Marchukajtes 2016.07.29 14:56 #756

ユーリー・レシェトフ

もうひとつは、最近のCPUもすべてが並列化されていることです。そして、並列化できるものはすでにすべて並列化しました。つまり、計算をCPUからGPUに移行することの「メリット」には大いに疑問があるのです。もちろん、試験的にでもどうすればいいのかわからないのは言うまでもありません。

少なくとも、そのような移管に意味があるのか、あるいは努力する価値がないのか、説明できる専門家が必要です。Javaと互換性のない、独自のプログラミング言語が存在する。

いや...JCUDAはJavaのパラレルのためだけのものですが...。ググってみてください、全部実行する方法が載っているサイトがありますよ。本当に苦手なんです...... http://www.jcuda.org/ ただ、Javaでのパラレルの場合

jcuda.org - Java bindings for CUDA

www.jcuda.org

This site contains Java bindings for NVIDIA® CUDA™ and related libraries. To use these libraries, you need a CUDA-enabled GPU device and the NVIDIA driver with CUDA support and the CUDA Toolkit from the NVIDIA website. The APIs of the libraries on this site have been kept close to the original APIs. The functions of all libraries are provided...

Yury Reshetov 2016.07.29 15:11 #757

ミハイル・マルキュカイツ

いや...JCUDAはあくまでJavaでのパラレルのためのものなので...。ググってみると、実行方法が書いてあるサイトがあります...。本当に苦手なんです...... http://www.jcuda.org/ Javaでのパラレルのためです。

jCUDAはNVidiaカード用の左利き用コードみたいなものです。誰もがNVidiaカードを持っているわけではないので、それを学ぼうとするのは時間の無駄です。私など、そんなビデオカードは持っていません。そして、そんなものを買うつもりはない。しかも、リーズナブルなのか、ゴミが出るのか、よくわからない。結局のところ、時間とお金を無駄にすることになりますが、その一方で、CPUでもビデオカードでも、すべてが同じように動くという結果になるかもしれません。正直、Intelのグラフィックカードで、GPUコンピュートには対応していないんです。安くて安いから。トレーディングはこれで十分ですが、派手なグラフィックのゲームをする時間はありません。だから、高級なグラフィックカードは必要ないんです。

Mihail Marchukajtes 2016.07.29 15:17 #758

ユーリー・レシェトフ

jCUDAはNVidiaカード用の左利き用コードみたいなものです。誰もがNVidiaカードを持っているわけではないので、それを学ぼうとするのは時間の無駄です。私など、そんなビデオカードは持っていません。そして、そんなものを買うつもりはない。しかも、リーズナブルなのか、ゴミが出るのか、よくわからない。その結果、CPUでもビデオカードでも同じようにすべてがうまくいくかもしれないので、時間とお金を無駄にすることができます。実を言うと、GPUコンピューティングに対応していないインテルのグラフィックカードを使っているんです。安かろう、悪かろう。取引には十分だが、派手なグラフィックのゲームをする時間はない。だから、高級なグラフィックカードは必要ないんです。

なるほど...。それで...が何かと思えば...。

Yury Reshetov 2016.07.29 15:46 #759

ミハイル・マルキュカイツ

なるほど...。それで...思いついたこと...。

何が大変なんだ？すぐに天河2 号に集中しなければならない。彼らは長い間、ビデオカメラでビットコインを採掘することすらしませんでした。そのような作業には弱すぎるのです。

Китайский суперкомпьюьтер Тяньхэ-2 возглавил мировой рейтинг Top500

habrahabr.ru

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста. Пометьте топик понятными вам метками, если хотите или закрыть

СанСаныч Фоменко 2016.07.30 09:12 #760

IEEEスペクトラムは、「2016年版トップ・プログラミング・ランゲージズ」を発表し、第3回目のランキングを 発表しました。

The 2016 Top Programming Languages

spectrum.ieee.org

Welcome to IEEE Spectrum's third interactive ranking of the most popular programming languages. As it's impossible to look over the shoulder of every programmer, Spectrum uses various metrics as proxies for gauging the current use of a language. Working with data journalist Nick Diakopoulos, from 10 online sources we've chosen 12 metrics, each...
何か役に立つのだろうか https://news.mail.ru/society/26600207/?frommail=10
必ず役に立ちます、から。
"2012年に望月が発表したabc仮説の証明は、500ページ以上の文章を必要とし、それを理解し検証できる数学者はほとんどいない"
あとは、500ページを超える日本語の文章を読んで、何を言っているのか理解するだけです。
望月が証明に導入した画期的な新表記を理解するためには、それこそ「あとがない」んです。
最新のバージョン6.01で全てパラレルにしました。他には何もしない。できることなら、もう少し平行移動させたかった。自分のためにやっていた、つまり、自分で全部速く計算する必要がある。
今、私は弱い予測因子を計算し、それを除去するアルゴリズムを考え出しました。計算には時間がかかりますが、その甲斐あって、弱い予測因子の代わりに、強い予測因子を代用することができます。あるいは弱い予測因子を取り除くことで、計算速度と一般化能力の両方を向上させることができます。なぜなら、トレーディングの場合、相場がズルズル行き始めたら、すぐにモデルの再計算を常に実行しなければならないからです。マーケットもそうですが、他のトレーダーが合流するとすぐに戦略を変えてしまうので、再計算しなければなりません。
ユーリー、オプティマイザーはビデオカード上で動作させることができるんだ。JCUDAで？そこでは、計算が100倍速くなる......。述語は20個くらいできるかも・・・。私の持っているRadeonグラフィックカードは、この機能に対応しているようです。やってみると面白いかも...。
もうひとつは、最近のCPUもすべてが並列化されていることです。そして、パラレルになるようなものはすべて、すでにパラレルにしています。つまり、計算をCPUからGPUに移行することの「メリット」には大いに疑問があるのです。もちろん、試験的にでもどうすればいいのかわからないのは言うまでもありません。
少なくとも、そのような乗り換えが有意義かどうか、説明できる専門家が必要です。
独自のプログラミング言語を持っていて、Javaとは互換性がない。
いや...JCUDAはあくまでJavaでのパラレルのためのものなので...。ググってみると、実行方法が書いてあるサイトがあります...。本当に苦手なんです...... http://www.jcuda.org/ Javaでのパラレルのためです。
jCUDAはNVidiaカード用の左利き用コードみたいなものです。誰もがNVidiaカードを持っているわけではないので、それを学ぼうとするのは時間の無駄です。私など、そんなビデオカードは持っていません。そして、そんなものを買うつもりはない。しかも、リーズナブルなのか、ゴミが出るのか、よくわからない。結局のところ、時間とお金を無駄にすることになりますが、その一方で、CPUでもビデオカードでも、すべてが同じように動くという結果になるかもしれません。
正直、Intelのグラフィックカードで、GPUコンピュートには対応していないんです。安くて安いから。トレーディングはこれで十分ですが、派手なグラフィックのゲームをする時間はありません。だから、高級なグラフィックカードは必要ないんです。
なるほど...。それで...思いついたこと...。
何が大変なんだ？すぐに天河2 号に集中しなければならない。彼らは長い間、ビデオカメラでビットコインを採掘することすらしませんでした。そのような作業には弱すぎるのです。
IEEEスペクトラムは、「2016年版トップ・プログラミング・ランゲージズ」を発表し、第3回目のランキングを 発表しました。
