トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 44

mytarmailS 2016.07.18 21:02 #431
アレクセイ・ブルナコフ
A 試してみてはいかがでしょうか。テールを外すこともあれば、それが有効なこともある。そして、時には前足を切り落としたりもします ;)何を言ってるんだ？

Alexey Burnakov 2016.07.18 22:21 #432
mytarmailS:そして、時には前足を切り落としたりもします ;)何を言ってるんだ？学べ！前足、角、ひづめ。テールを見れば、そのプロセスがよくわかる。http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491

Распределение с «толстыми хвостами»
www.long-short.pro
Распределение с «толстыми хвостами» (fat-tailed distribution) - это распределение вероятности, которое, наряду с другими распределениями с «тяжелыми хвостами» (heavy-tailed distributions), имеет особенность проявлять большой коэффициент асимметрии (skewness) или эксцесс (kurtosis). Сравнение «толщины» часто делается относительно нормального...

Alexey Burnakov 2016.07.18 22:25 #433
ところで、誰か興味があるのか、ないのか、私にはわからない。5年後に利益が出て検証をパスするような訓練されたロボットが必要ですか？このように 休暇から戻ってきました。 ファイルを用意して投稿すれば、必要な人が自分で改良してくれます。

Andrey Dik 2016.07.18 23:33 #434
アレクセイ・ブルナコフところで、誰か興味があるのか、ないのか、私にはわからない。5年後に利益が出て検証をパスするような訓練されたロボットが必要ですか？このように私は休暇から戻ってきました。私はファイルを準備し、それを投稿し、それが必要な人は自分でそれを改善することができます。収益性が非常に低い...。お金は銀行に預けておくのが安全です。

Alexey Burnakov 2016.07.19 00:09 #435
アンドレイ・ディク収益性が非常に低い...。銀行に預けておく方が安全です。 そして、高いものでは出さないだけです。だから、もっと磨きをかけろって。ここで重要なのは、市場のように目的に合ったものではなく、利益を生むものであるということです。そうでないなら、ダメです。

Andrey Dik 2016.07.19 00:35 #436
アレクセイ・ブルナコフ ただ、高い位置での投稿はしない。まあ、それは理解できるのですが...。)状態を見る - 純粋に機械的な反応...誰かが必要としている。

mytarmailS 2016.07.19 07:44 #437
アレクセイ・ブルナコフ学べ！前足、角、ひづめ。分布の尾を見れば、プロセスのことがよくわかる。ありがとうございます、読みましたが、私が考えているのとは違います。 抽象的でない方法で説明しますと...。予測変数があり、これをrsiインジケータと呼ぶことにします。1) 10個の範囲に分割する2) これらの範囲を予測変数とする3) それらについてモデルを構築し、ランダムなfとする。 4）見てみると、10レンジのうち1レンジが他より10倍強いことがわかる5) 前の投稿で質問した内容を読んでください ;)ここではテールやディストリビューションは必要ないんじゃないですか？

Alexey Burnakov 2016.07.19 10:00 #438
アンドレイ・ディク まあ、それは理解できるのですが...。)状態を見る - 純粋に機械的な反応...誰かがやらなければならない。 そして、純粋に機械的に間違っているのです。ドル建てで年率20％のリターンは見当たりません。FSをベースにした計算です。

Alexey Burnakov 2016.07.19 10:01 #439
mytarmailS:ありがとうございます。読んでみましたが、全然そんなことはないと思います。抽象的でない説明をしてみますね...。予測変数があり、それをrsiインジケータとすると、0から1までの値の範囲 を持っています。1) 10個の範囲に分割する2) これらの範囲を予測変数とする3) それらについてモデルを構築し、ランダムなfとする。 4）見てみると、10レンジのうち1レンジが他より10倍強いことがわかる5) 前の投稿で質問した内容を読んでください ;)ここではテールやディストリビューションは必要ないんですよね？ 1つの予測変数の範囲から複数の予測変数を作成する方法は？理解できない。

Andrey Dik 2016.07.19 10:06 #440
アレクセイ・ブルナコフ そして、純粋に機械的に間違っているのです。無駄にドル建てで年率20％のリターンはないでしょう。FSをもとに算出したものです。よし、歴史上とても良い取引実績だ!おめでとうございます。
学べ！前足、角、ひづめ。
テールを見れば、そのプロセスがよくわかる。
http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491
ところで、誰か興味があるのか、ないのか、私にはわからない。5年後に利益が出て検証をパスするような訓練されたロボットが必要ですか？
休暇から戻ってきました。 ファイルを用意して投稿すれば、必要な人が自分で改良してくれます。
ところで、誰か興味があるのか、ないのか、私にはわからない。5年後に利益が出て検証をパスするような訓練されたロボットが必要ですか？
私は休暇から戻ってきました。私はファイルを準備し、それを投稿し、それが必要な人は自分でそれを改善することができます。
収益性が非常に低い...。お金は銀行に預けておくのが安全です。
ただ、高い位置での投稿はしない。
状態を見る - 純粋に機械的な反応...誰かが必要としている。
学べ！前足、角、ひづめ。
分布の尾を見れば、プロセスのことがよくわかる。
ありがとうございます、読みましたが、私が考えているのとは違います。 抽象的でない方法で説明しますと...。
予測変数があり、これをrsiインジケータと呼ぶことにします。
1) 10個の範囲に分割する
2) これらの範囲を予測変数とする
3) それらについてモデルを構築し、ランダムなfとする。
4）見てみると、10レンジのうち1レンジが他より10倍強いことがわかる
5) 前の投稿で質問した内容を読んでください ;)
ここではテールやディストリビューションは必要ないんじゃないですか？
状態を見る - 純粋に機械的な反応...誰かがやらなければならない。
ありがとうございます。読んでみましたが、全然そんなことはないと思います。抽象的でない説明をしてみますね...。
予測変数があり、それをrsiインジケータとすると、0から1までの値の範囲 を持っています。
1) 10個の範囲に分割する
2) これらの範囲を予測変数とする
3) それらについてモデルを構築し、ランダムなfとする。
4）見てみると、10レンジのうち1レンジが他より10倍強いことがわかる
5) 前の投稿で質問した内容を読んでください ;)
ここではテールやディストリビューションは必要ないんですよね？
そして、純粋に機械的に間違っているのです。無駄にドル建てで年率20％のリターンはないでしょう。FSをもとに算出したものです。
よし、歴史上とても良い取引実績だ!おめでとうございます。