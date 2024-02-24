トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 44

新しいコメント
 
アレクセイ・ブルナコフ
A 試してみてはいかがでしょうか。テールを外すこともあれば、それが有効なこともある。

そして、時には前足を切り落としたりもします ;)

何を言ってるんだ？

 
mytarmailS:

そして、時には前足を切り落としたりもします ;)

何を言ってるんだ？

学べ！前足、角、ひづめ。

テールを見れば、そのプロセスがよくわかる。

http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491

Распределение с «толстыми хвостами»
Распределение с «толстыми хвостами»
  • www.long-short.pro
Распределение с «толстыми хвостами» (fat-tailed distribution) - это распределение вероятности, которое, наряду с другими распределениями с «тяжелыми хвостами» (heavy-tailed distributions), имеет особенность проявлять большой коэффициент асимметрии (skewness) или эксцесс (kurtosis). Сравнение «толщины» часто делается относительно нормального...
 

ところで、誰か興味があるのか、ないのか、私にはわからない。5年後に利益が出て検証をパスするような訓練されたロボットが必要ですか？

このように

休暇から戻ってきました。 ファイルを用意して投稿すれば、必要な人が自分で改良してくれます。

 
アレクセイ・ブルナコフ

ところで、誰か興味があるのか、ないのか、私にはわからない。5年後に利益が出て検証をパスするような訓練されたロボットが必要ですか？

このように

私は休暇から戻ってきました。私はファイルを準備し、それを投稿し、それが必要な人は自分でそれを改善することができます。

収益性が非常に低い...。お金は銀行に預けておくのが安全です。

 
アンドレイ・ディク

収益性が非常に低い...。銀行に預けておく方が安全です。

そして、高いものでは出さないだけです。

だから、もっと磨きをかけろって。

ここで重要なのは、市場のように目的に合ったものではなく、利益を生むものであるということです。そうでないなら、ダメです。
 
アレクセイ・ブルナコフ
ただ、高い位置での投稿はしない。

まあ、それは理解できるのですが...。)

状態を見る - 純粋に機械的な反応...誰かが必要としている。

 
アレクセイ・ブルナコフ

学べ！前足、角、ひづめ。

分布の尾を見れば、プロセスのことがよくわかる。

ありがとうございます、読みましたが、私が考えているのとは違います。 抽象的でない方法で説明しますと...。

予測変数があり、これをrsiインジケータと呼ぶことにします。

1) 10個の範囲に分割する

2) これらの範囲を予測変数とする

3) それらについてモデルを構築し、ランダムなfとする。

4）見てみると、10レンジのうち1レンジが他より10倍強いことがわかる

5) 前の投稿で質問した内容を読んでください ;)

ここではテールやディストリビューションは必要ないんじゃないですか？

 
アンドレイ・ディク

まあ、それは理解できるのですが...。)

状態を見る - 純粋に機械的な反応...誰かがやらなければならない。

そして、純粋に機械的に間違っているのです。ドル建てで年率20％のリターンは見当たりません。FSをベースにした計算です。
 
mytarmailS:

ありがとうございます。読んでみましたが、全然そんなことはないと思います。抽象的でない説明をしてみますね...。

予測変数があり、それをrsiインジケータとすると、0から1までの値の範囲 を持っています。

1) 10個の範囲に分割する

2) これらの範囲を予測変数とする

3) それらについてモデルを構築し、ランダムなfとする。

4）見てみると、10レンジのうち1レンジが他より10倍強いことがわかる

5) 前の投稿で質問した内容を読んでください ;)

ここではテールやディストリビューションは必要ないんですよね？

1つの予測変数の範囲から複数の予測変数を作成する方法は？理解できない。
 
アレクセイ・ブルナコフ
そして、純粋に機械的に間違っているのです。無駄にドル建てで年率20％のリターンはないでしょう。FSをもとに算出したものです。

よし、歴史上とても良い取引実績だ!おめでとうございます。

1...373839404142434445464748495051...3399
新しいコメント