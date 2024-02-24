トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3374 1...336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2024.01.10 16:33 #33731 СанСаныч Фоменко #:少し前の記事で、NSは表形式のデータには不向きで、画像やテキストの解析に適している、と論じていた。 形式的にはほとんど証明できないが、ずっと当然のことのように思って いた。 最近、私はMOに関するSHADの教科書でこの記述を見たが、そこでは、最新のディープ・ネットワークは表形式データではツリー・ブースティングよりも悪くないと（確認はしていないが）述べられていた。 削除済み 2024.01.10 16:49 #33732 つまり、データをテーブルに書き込めば、表形式になるということか？) Aleksey Nikolayev 2024.01.10 16:53 #33733 Maxim Dmitrievsky #: つまり、データを表に書き込めば表形式になるのか) 表には書き込めるが行列には書き込めない場合) Maxim Kuznetsov 2024.01.10 16:55 #33734 Maxim Dmitrievsky #: つまり、データを表にすれば表形式になるということですか（笑)。 まさに「鐘の音が聞こえたが、それがどこにあるのかわからない」ということなのだ。 100パーセント、二重翻訳と比較的古い命名規則の驚異である。 本来は、表形式のデータ（記憶された、あらかじめ計算された、あらかじめ分かっている）のことである。Tabularとtabulatedはよく混同される。 削除済み 2024.01.10 16:59 #33735 最初は生のデータについてだ。すぐに表形式になるか、決して表形式にならないかのどちらかだ) Maxim Kuznetsov 2024.01.10 17:08 #33736 Maxim Dmitrievsky #: 最初は生のデータについてだ。すぐに表形式になるか、表形式にならないかのどちらかだ。） 表は視覚的な表現方法です。それ以上ではありません。 そして当初は、「どこかで読んだか聞いたかした覚えがある」というような、まったく何もない状態だった。 削除済み 2024.01.10 17:13 #33737 電話から、メッセージに返信するボタンがない。ニューラルネットワークは、最初は表形式のデータでより悪いパフォーマンスを発揮する。コツをつかむしかない。あ、メッセージをクリックするとボタンが表示されるようになりました。 Maxim Kuznetsov 2024.01.10 17:18 #33738 Maxim Dmitrievsky #: 電話から、メッセージに返信するボタンがない。ニューラルネットワークは、最初は表形式のデータでより悪いパフォーマンスを発揮する。ただ、コツをつかむだけの問題だ。 メッセージをクリックするとボタンが表示されるようになりました。 最初は表形式のデータ： x; y ; h ; s ; v ； 削除済み 2024.01.10 17:32 #33739 Maxim Kuznetsov #:最初は表形式のデータ：x; y ; h ; s ; v ； 当初はピクセルの行列であり、データは表形式ではなく均質である。NSにとって、これは良いことだ。これはNSにとって良いことだ。 Maxim Kuznetsov 2024.01.10 17:42 #33740 Maxim Dmitrievsky #: 最初はピクセルのマトリックスで、データは表形式ではなく均質だ。NSにとっては好都合だ。ここがブースティングに勝るところだ。 離散データは表として提示される。 T.O.ではない？ では、表データ／非表データとは何なのか......。表形式とは、YがXにのみ依存する直線的なメトリックのことですか？ それなら、それはまったく機能しません。 1...336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
少し前の記事で、NSは表形式のデータには不向きで、画像やテキストの解析に適している、と論じていた。
形式的にはほとんど証明できないが、ずっと当然のことのように思って いた。
最近、私はMOに関するSHADの教科書でこの記述を見たが、そこでは、最新のディープ・ネットワークは表形式データではツリー・ブースティングよりも悪くないと（確認はしていないが）述べられていた。
つまり、データを表に書き込めば表形式になるのか)
つまり、データを表にすれば表形式になるということですか（笑)。
まさに「鐘の音が聞こえたが、それがどこにあるのかわからない」ということなのだ。
100パーセント、二重翻訳と比較的古い命名規則の驚異である。
本来は、表形式のデータ（記憶された、あらかじめ計算された、あらかじめ分かっている）のことである。Tabularとtabulatedはよく混同される。
最初は生のデータについてだ。すぐに表形式になるか、表形式にならないかのどちらかだ。）
表は視覚的な表現方法です。それ以上ではありません。
そして当初は、「どこかで読んだか聞いたかした覚えがある」というような、まったく何もない状態だった。
電話から、メッセージに返信するボタンがない。ニューラルネットワークは、最初は表形式のデータでより悪いパフォーマンスを発揮する。ただ、コツをつかむだけの問題だ。
最初は表形式のデータ：
x; y ; h ; s ; v ；
最初は表形式のデータ：
x; y ; h ; s ; v ；
最初はピクセルのマトリックスで、データは表形式ではなく均質だ。NSにとっては好都合だ。ここがブースティングに勝るところだ。
離散データは表として提示される。
T.O.ではない？
では、表データ／非表データとは何なのか......。表形式とは、YがXにのみ依存する直線的なメトリックのことですか？ それなら、それはまったく機能しません。