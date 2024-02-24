トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3371

mytarmailS #:
では、あなたのトレードを見せてください。
何を偉そうなことを言っているんだ？

そして、時計仕掛けのように動く100年前の理論に従って、あなたのTSがどのように機能するのか見てみましょう...
おいおい。

そんな質問したら、みんなフラフラしちゃうよ。

学校と同じだよ。

遠くから始めて、簡単な質問をしなければならない。

どのペアで取引していますか？

そして最後のトレード、エントリー・エグジット、すべてのパラメーターを示してください。

そして、1日に何回トレードをするのか。

P.Z.

質問は2つまでにしてください。

あなたはマスターを怒らせることができます。もしそうし始めたら？

P.Z.

私はスパルタクを応援して いる。

 
Forester #:

あなたはストーブを誤解している。ツリー構築コードを見たことがないようだが......。そこには1つの行の中での操作は一切ありません！！セット（フルセットまたはバッチ）のみです。

簡単に言うと:
トレーニングに渡されたランダム/フルセットの行は、各予測子/列について1つずつソートされます。その上で異なる分割がチェックされ（中間/パーセンタイル/ランダム）、それぞれの統計量がカウントされ、最良の分割が行の集合全体について選択されます。
最良の分割に従って、文字列の集合を2つの集合に分割し、各集合を再度ソートし、停止ルールに達するまで（深さ、行ごとの例数など）、各部分について最良の分割を選択する、など。

エディタで詳細を見ることができます。ファイル：
↪MQL5IncludeMathAlglibdataanalysis.mqh
ClassifierSplit()関数とそれが呼び出されるもの。
数時間で理解できるようになり、1行で予測子を検索することについて話す必要もなくなる。
ここでのコードはより簡潔で、https://habr.com/ru/companies/vk/articles/438560/

1.RegressionTree() クラス

Пишем XGBoost с нуля — часть 1: деревья решений
Пишем XGBoost с нуля — часть 1: деревья решений
  • 2019.02.06
  • habr.com
Привет, Хабр! После многочисленных поисков качественных руководств о решающих деревьях и ансамблевых алгоритмах (бустинг, решающий лес и пр.) с их непосредственной реализацией на языках программирования, и так ничего не найдя (кто найдёт — напишите в комментах, может, что-то новое почерпну), я решил сделать своё собственное руководство, каким...
 
何行もというのはその通りです。

ランダム・フォレストにおけるパターンとは何でしょうか？

それは1本の木です。以下はRFのそのような木の一例です：

    left daughter right daughter split var split point status prediction
1               2              3         2  0.34154125      1          0
2               4              5         2  0.28238475      1          0
3               6              7         4  0.37505155      1          0
4               0              0         0  0.00000000     -1          2
5               8              9         5  0.64235664      1          0
6               0              0         0  0.00000000     -1          2
7              10             11         1  0.45438075      1          0
8              12             13         1  0.46271469      1          0
9              14             15         3  0.25803691      1          0
10             16             17         2  0.51942328      1          0
11             18             19         1  0.48839881      1          0
12             20             21         3  0.45243581      1          0
13              0              0         0  0.00000000     -1          2
14              0              0         0  0.00000000     -1          2
15             22             23         6  0.62789488      1          0
16             24             25         2  0.34224983      1          0
17             26             27         4  0.53845361      1          0
18             28             29         3  0.39207978      1          0
19             30             31         3  0.03596312      1          0
20             32             33         7  0.49380156      1          0
21              0              0         0  0.00000000     -1          2
22              0              0         0  0.00000000     -1          2
23             34             35         6  0.76472904      1          0
24              0              0         0  0.00000000     -1          1
25              0              0         0  0.00000000     -1          2
26             36             37         5  0.87588550      1          0
27             38             39         1  0.31089209      1          0
28             40             41         2  0.39193398      1          0
29             42             43         1  0.47068628      1          0
30             44             45         7  0.76420940      1          0
31             46             47         2  0.38380954      1          0

 [ reached getOption("max.print") -- omitted 185 rows ]

行の合計は166+185！すべてあてはまらない

私のモデルにはこのような木が150本ある

split var - это номер переменной, всего их в модели 8
split point - лучшее значение конкретной переменной, которое использовалось для разделения.
 
葉の数はわからない。

木の本数は、トレーニングのための最小サンプルサイズを得るために変更可能なパラメータである。

50本の木で十分であることがわかるので、木を1つのパターンとみなすのが便利である。

 
ツリーは各状況/行に1つのリーフ/パターンで応答する。それ以外の状況では、他の葉/パターンからの応答となる。
 
葉だけでなく、木も何も解決していないようだ。

ここで、最終的な分類器の公式を見つけました。




ここで

  • N - 木の数；
  • i - 木のカウンタ．
  • b - 決定木．
  • x - データから生成したサンプル。

分類タスクでは多数決で解を選び、回帰タスクでは平均で解を選ぶことも注目に値する。

 
ツリーモデルの専門家が何を言っているんだ？

 
