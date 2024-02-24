トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3245 1...323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252...3399 新しいコメント 削除済み 2023.09.17 22:40 #32441 mytarmailS #:そう言える比較テストはあるのか？それともいつも通り？ あなたにはない。 mytarmailS 2023.09.17 22:42 #32442 Maxim Dmitrievsky #: 君には関係ない。 だから いつものことだ) 削除済み 2023.09.17 22:43 #32443 mytarmailS #:いつもの こと だ) ったな。 mytarmailS 2023.09.17 22:48 #32444 Maxim Dmitrievsky #: グラウンドホッグ・デイ。 それは確かだ。 Maxim Dmitrievsky#: bardsとgptsによって、私はインターネットでは利用できないPythonで、つまり覗き見せずにコードを高速化しようとした。20-30行あります。さらに、提案されたコードはどれも全く機能しません。どんなに頑張っても結果は出ない。ということは、これらのLLMは外挿の仕方を知らないということだ。 彼らは、ベクトル化と数値の接続が必要なことは理解しているようだが、コードは無意味だ。 bingを使えばいい。それができないなら、誰もできない。 削除済み 2023.09.20 16:06 #32445 簡単なパターン検索に 手を出している。 MoDの結果にはまだ勝てていない。 Aleksey Nikolayev 2023.09.20 16:32 #32446 Maxim Dmitrievsky #:ったな。 連想ルール？） 削除済み 2023.09.20 16:44 #32447 Aleksey Nikolayev #:連想ルール？） 相関 ) 異なる特徴の値からなるシーケンスを作成し、ストーリーの類似点を探すことができる。 mytarmailS 2023.09.21 09:24 #32448 アンサンブル・ウッド・モデルの路線で...。 質をとれないなら量をとろう...。 それぞれの木が個別に予測すると非常に悪いのですが、100～1000本の木からなるアンサンブルであれば、ノイズが抑制されるため、多かれ少なかれ良い予測が得られます（こちら やこちらに詳しい情報が あります）。 トレーディングに例えるなら、品質（1つの良いTS/1つのツリー）を取ることができないなら、TS/ツリーのアンサンブルのセットで量を取ろうとすることができる。 そして、それぞれのTCがたくさん稼ぐ必要はなく、正確に稼ぐことが重要なのだ。 それで、課題はTCの集合を考え出すことである。 私はトレーディング・システムの自動生成ツールを開発したことがあるが、1つのアイデアと 1つのツールで、10～20の関連性の弱い/関連性のないTSを得ることができることがわかった。 アイデアとは、例えば、あなたが開発した1つのインジケータで、それを基にいくつかの取引ルール（TS）を構築します。 TS自体は非常にシンプルなので、オーバートレーニングの結果でないことを期待できますが、時間が解決してくれるでしょう。 現時点では、1つのアイデア、15のTS上のユーロのためのロボットは、TSが新しいデータ上で動作する場合、TSの総取引セットは、安定した利益を与える必要がありますが、TSは、少なくとも100個でなければなりません。 しかし、TSは最低でも100枚は必要である。） と、ここまではプラスですが、まだテスト初日なので、バグがたくさんありました...。 超自然的なことは何も言っていないし、目新しいことは何もないのだが、それでも面白いと思う...。 Aleksei Stepanenko 2023.09.21 13:56 #32449 申し訳ありません。1ユーロでは十分ではありません。ユーロの歴史の中で、価格がさまざまに変化する時間がなかったのです。多くのデータを得るためには、もっと多くの通貨が必要だ 削除済み 2023.09.21 14:35 #32450 Maxim Dmitrievsky #:パターン検索に 手を出すMoDの結果にはまだ勝てていない。 こんな感じで採掘することもできる。今日は時計でこれを採掘した。僕は2020年から採掘している。 1...323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
bardsとgptsによって、私はインターネットでは利用できないPythonで、つまり覗き見せずにコードを高速化しようとした。20-30行あります。さらに、提案されたコードはどれも全く機能しません。どんなに頑張っても結果は出ない。ということは、これらのLLMは外挿の仕方を知らないということだ。
簡単なパターン検索に 手を出している。
MoDの結果にはまだ勝てていない。
連想ルール？）
相関 ) 異なる特徴の値からなるシーケンスを作成し、ストーリーの類似点を探すことができる。
アンサンブル・ウッド・モデルの路線で...。
質をとれないなら量をとろう...。
それぞれの木が個別に予測すると非常に悪いのですが、100～1000本の木からなるアンサンブルであれば、ノイズが抑制されるため、多かれ少なかれ良い予測が得られます（こちら やこちらに詳しい情報が あります）。
トレーディングに例えるなら、品質（1つの良いTS/1つのツリー）を取ることができないなら、TS/ツリーのアンサンブルのセットで量を取ろうとすることができる。
そして、それぞれのTCがたくさん稼ぐ必要はなく、正確に稼ぐことが重要なのだ。
それで、課題はTCの集合を考え出すことである。
私はトレーディング・システムの自動生成ツールを開発したことがあるが、1つのアイデアと 1つのツールで、10～20の関連性の弱い/関連性のないTSを得ることができることがわかった。
アイデアとは、例えば、あなたが開発した1つのインジケータで、それを基にいくつかの取引ルール（TS）を構築します。
TS自体は非常にシンプルなので、オーバートレーニングの結果でないことを期待できますが、時間が解決してくれるでしょう。
現時点では、1つのアイデア、15のTS上のユーロのためのロボットは、TSが新しいデータ上で動作する場合、TSの総取引セットは、安定した利益を与える必要がありますが、TSは、少なくとも100個でなければなりません。
しかし、TSは最低でも100枚は必要である。）
と、ここまではプラスですが、まだテスト初日なので、バグがたくさんありました...。
超自然的なことは何も言っていないし、目新しいことは何もないのだが、それでも面白いと思う...。
こんな感じで採掘することもできる。今日は時計でこれを採掘した。僕は2020年から採掘している。