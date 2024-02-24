トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2548 1...254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555...3399 新しいコメント Roman 2022.01.23 10:37 #25471 ロールシャッハ＃： すでに本を読んでいます。もう少し具体的な質問ですが、フィルターの例を挙げていますが、画面からのカーネル長hとgはどのようなものでしょうか？ そこに書いてある。 Rorschach 2022.01.23 10:40 #25472 ローマ字 表記： と書かれています。 これは違いますね、フィルターコアに興味があるのです Roman 2022.01.23 10:54 #25473 ロールシャッハ＃： これは違う、フィルターの芯に興味があるのです。 メインウィンドウの長さは関係ないことがほとんどです。 どの範囲の信号が必要なのかが、処理される内容です。 長さを指定せず、信号を取るだけと書いているので。 出力はN+1分解です。 私なりの理由を付け加えさせてください。 詳細係数の各セットは前のセットの2倍の長さであることが分かっているので、、ウィンドウの長さは偶数であるべきだと仮定することができます。 up 長さは2のべき乗に等しいとどこかで見たことがあります。 意味があるのかどうか。 Rorschach 2022.01.23 16:27 #25474 明確な例を 発見した、彼らは信号の全長に対してウェーブレットを取り、気にしないようだ、それはちょうどカウントされるのに長い時間がかかると思われる Roman 2022.01.23 17:04 #25475 ロールシャッハ＃： わかりやすい例を見つけました。信号の全長分のウェーブレットをとっているようですが、気にしないでください、カウントされるのに時間がかかるでしょう。 Note N=256 i'e degree of two また、奇数であれば、寄生するディテール係数が発生します。 Vladimir Perervenko 2022.01.23 19:33 #25476 Aleksey Nikolayev#: シェイプレット検索は、行のセグメントをクラスタリングするようなものです。心電図のような信号には有効でしょうが、価格調査への有用性はよくわかりません。ところで、LGBMモデルの応用はうまくいったのでしょうか？Rで教わった場合は、San Sanychのライブラリを使ってみるのもいいかもしれません) また、lightgbmの何が問題なのでしょうか？ Aleksey Nikolayev 2022.01.23 19:44 #25477 Vladimir Perervenko#: lightgbmの何が問題なのでしょうか？ Pythonで学習したlgbmモデルをmqlで使用することについての質問でした。 Vladimir Perervenko 2022.01.23 20:51 #25478 Aleksey Nikolayev#: pythonで学習させたlgbmモデルをmqlで使用する場合の問題だと思われます。 なぜ、こんな面倒なことを？Rで学習させ、 mt-R ライブラリ経由でmql expertで使用する。フォレスターライブラリーを試してみてください。これは、4つの木製モデルを使ったAutoMLです。それぞれを単独で使用することもできますが。 グッドラック Aleksey Nikolayev 2022.01.23 21:15 #25479 Vladimir Perervenko#: なぜ、こんな面倒なことをするのか。Rで学習し、µlエキスパートで mt-R ライブラリを使用します。フォレスターライブラリーを試してみてください。これは、4つの木製モデルを使ったAutoMLです。それぞれを単独で使用することもできますが。グッドラック 私がマキシムにアドバイスしたのは、まさにそれです。しかし、彼はなぜかRに耐えられないので、冗談としてだけである）。 Roman 2022.01.23 21:31 #25480 Aleksey Nikolayev#: 私がマキシムにアドバイスしたのは、まさにそれです。ただし、冗談で、なぜかRに耐えられないので) おそらく彼はpythonを知っているからでしょう。 誰もが知っている言語に適応するのです。 私、Cのファンなんです。それに、他の言語からすべてを移し替えるのは至難の業です。 特に、理想的に知らない言語から。 私はMatlabで独自の問題を持っており、それをC言語、別名mqlに移植したいと考えています。 しかし、matlabをマスターしていないと、その作業は難しくなります。 1...254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すでに本を読んでいます。
もう少し具体的な質問ですが、フィルターの例を挙げていますが、画面からのカーネル長hとgはどのようなものでしょうか？
そこに書いてある。
これは違いますね、フィルターコアに興味があるのです
メインウィンドウの長さは関係ないことがほとんどです。
どの範囲の信号が必要なのかが、処理される内容です。
長さを指定せず、信号を取るだけと書いているので。
出力はN+1分解です。
私なりの理由を付け加えさせてください。
詳細係数の各セットは前のセットの2倍の長さであることが分かっているので、
、ウィンドウの長さは偶数であるべきだと仮定することができます。
長さは2のべき乗に等しいとどこかで見たことがあります。
意味があるのかどうか。
明確な例を 発見した、彼らは信号の全長に対してウェーブレットを取り、気にしないようだ、それはちょうどカウントされるのに長い時間がかかると思われる
Note N=256
i'e degree of two
また、奇数であれば、寄生するディテール係数が発生します。
シェイプレット検索は、行のセグメントをクラスタリングするようなものです。心電図のような信号には有効でしょうが、価格調査への有用性はよくわかりません。
ところで、LGBMモデルの応用はうまくいったのでしょうか？Rで教わった場合は、San Sanychのライブラリを使ってみるのもいいかもしれません)
また、lightgbmの何が問題なのでしょうか？
Pythonで学習したlgbmモデルをmqlで使用することについての質問でした。
なぜ、こんな面倒なことを？Rで学習させ、 mt-R ライブラリ経由でmql expertで使用する。フォレスターライブラリーを試してみてください。これは、4つの木製モデルを使ったAutoMLです。それぞれを単独で使用することもできますが。
私がマキシムにアドバイスしたのは、まさにそれです。しかし、彼はなぜかRに耐えられないので、冗談としてだけである）。
おそらく彼はpythonを知っているからでしょう。
誰もが知っている言語に適応するのです。
私、Cのファンなんです。それに、他の言語からすべてを移し替えるのは至難の業です。
特に、理想的に知らない言語から。
私はMatlabで独自の問題を持っており、それをC言語、別名mqlに移植したいと考えています。
しかし、matlabをマスターしていないと、その作業は難しくなります。