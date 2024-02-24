トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2516

新しいコメント
削除済み  
Alexander_K#:

こんにちは。リストにある？そうなんですか！ 本当に懐かしいです。国防省とは関係ないようなものですがね。ここで何してるの？

***
 
Vladimir Baskakov#:
JeySuを禁止しようとしている。

なぜ？マダムは「真実」をとても見たがっています。確かに、彼女の前にも賢い女性はいた。ノヴァ、......。えーっ......。悲しさ...マダムが燃えるような心でウィザードを説得すればうまくいくだろうが、そうでなければうまくいかないだろう。

削除済み  
Alexander_K#:

なぜ？マダムは真実を見たいと強く願っています。確かに、彼女以前にも賢い女性はいた。ノヴァ、......。えーっ......。悲しさ...マダムがその燃えるような心でウィザードを説得すれば、すべてがうまくいくだろうが、そうでなければ、だめだ。

Show her the Way、彼女は猫のように走り回っている。
 
主な問題は、提示されたすべてのデータが、ニューラルネットワークによって、対応する結果を持つランダムなものとして認識されることである。何をやっても、入力データは区別がつかない。でも、違いがあるんです!それは「時間」の中にある。ウィザードは、それを考慮した方法を教えてくれます。
 
Alexander_K#:
主な問題は、提示されたすべてのデータが、ニューラルネットワークによって、対応する結果を持つランダムなものとして認識されることです。何をやっても、入力データは区別がつかない。でも、違いがあるんです!それは「時間」の中にある。ウィザードは、それを考慮した方法を教えてくれます。

ハロー、マイフレンド苦しむ人たちの希望、掲示板で本当に寂しくなりましたね、つまらなくなりました。

うまくいったかな？モデルは同じで、増分値の合計、「時間補正」付き？

 
Evgeniy Chumakov#:

ヘイ、バディ！すべての被災者の希望、あなたは本当にフォーラムに欠けていた、退屈した。

うまくいくといいのですが？モデルは同じで、増分値の合計に「時間補正」を加えたもの？

私はどうなの？病気したり、仕事したり、チェスしたり...。でも、口座は生きているし、利益も出ている。

 
Evgeniy Chumakov#:


残念ながら、市場は非マルコフプロセスであるため、増分和モデルは適用されない。

非マルコフ型というのは、一種の「記憶」を意味します。どう解釈するかは人それぞれです。しかし、それは存在するのです。特定の時間軸における「平均値への回帰」として使っているのです。

 
Alexander_K#:

残念ながら、市場は非マルコフプロセスであるため、増分和モデルは適用されない。

非マルコフ型というのは、一種の「記憶」を意味します。どう解釈するかは人それぞれです。でも、あるんです。特定の時間基準系における「平均値への回帰」として使っているのです。


そして、その平均値が、最も可能性が高いのは、市場のメモリです。

 
Evgeniy Chumakov#:


そして、その平均値が市場の記憶となるのでしょう。

その通りです。

トレーダーは平均を好まないが、市場において重要な役割を果たす。

 

そして、MOの話になったからには、考えてみる価値がある--そう、コルモゴロフの研究があり、MOが適用できる前提条件がつくられているのです。しかし、コルモゴロフはすべてを考慮したわけではなく、すなわちこの式は


ここに積分の下の最初の部分があり、これが切望されていた平均値である。

1...250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523...3399
新しいコメント