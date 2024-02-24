トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2516 1...250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523...3399 新しいコメント 削除済み 2021.12.11 07:12 #25151 Alexander_K#: こんにちは。リストにある？そうなんですか！ 本当に懐かしいです。国防省とは関係ないようなものですがね。ここで何してるの？*** Alexander_K 2021.12.11 07:20 #25152 Vladimir Baskakov#: JeySuを禁止しようとしている。 なぜ？マダムは「真実」をとても見たがっています。確かに、彼女の前にも賢い女性はいた。ノヴァ、......。えーっ......。悲しさ...マダムが燃えるような心でウィザードを説得すればうまくいくだろうが、そうでなければうまくいかないだろう。 削除済み 2021.12.11 07:22 #25153 Alexander_K#: なぜ？マダムは真実を見たいと強く願っています。確かに、彼女以前にも賢い女性はいた。ノヴァ、......。えーっ......。悲しさ...マダムがその燃えるような心でウィザードを説得すれば、すべてがうまくいくだろうが、そうでなければ、だめだ。 Show her the Way、彼女は猫のように走り回っている。 Alexander_K 2021.12.11 07:31 #25154 主な問題は、提示されたすべてのデータが、ニューラルネットワークによって、対応する結果を持つランダムなものとして認識されることである。何をやっても、入力データは区別がつかない。でも、違いがあるんです!それは「時間」の中にある。ウィザードは、それを考慮した方法を教えてくれます。 Evgeniy Chumakov 2021.12.11 09:02 #25155 Alexander_K#: 主な問題は、提示されたすべてのデータが、ニューラルネットワークによって、対応する結果を持つランダムなものとして認識されることです。何をやっても、入力データは区別がつかない。でも、違いがあるんです!それは「時間」の中にある。ウィザードは、それを考慮した方法を教えてくれます。 ハロー、マイフレンド苦しむ人たちの希望、掲示板で本当に寂しくなりましたね、つまらなくなりました。 うまくいったかな？モデルは同じで、増分値の合計、「時間補正」付き？ Alexander_K 2021.12.11 09:34 #25156 Evgeniy Chumakov#: ヘイ、バディ！すべての被災者の希望、あなたは本当にフォーラムに欠けていた、退屈した。 うまくいくといいのですが？モデルは同じで、増分値の合計に「時間補正」を加えたもの？ 私はどうなの？病気したり、仕事したり、チェスしたり...。でも、口座は生きているし、利益も出ている。 Alexander_K 2021.12.11 10:03 #25157 Evgeniy Chumakov#: 残念ながら、市場は非マルコフプロセスであるため、増分和モデルは適用されない。 非マルコフ型というのは、一種の「記憶」を意味します。どう解釈するかは人それぞれです。しかし、それは存在するのです。特定の時間軸における「平均値への回帰」として使っているのです。 Evgeniy Chumakov 2021.12.11 10:06 #25158 Alexander_K#: 残念ながら、市場は非マルコフプロセスであるため、増分和モデルは適用されない。非マルコフ型というのは、一種の「記憶」を意味します。どう解釈するかは人それぞれです。でも、あるんです。特定の時間基準系における「平均値への回帰」として使っているのです。 そして、その平均値が、最も可能性が高いのは、市場のメモリです。 Alexander_K 2021.12.11 10:13 #25159 Evgeniy Chumakov#: そして、その平均値が市場の記憶となるのでしょう。 その通りです。 トレーダーは平均を好まないが、市場において重要な役割を果たす。 Alexander_K 2021.12.11 10:20 #25160 そして、MOの話になったからには、考えてみる価値がある--そう、コルモゴロフの研究があり、MOが適用できる前提条件がつくられているのです。しかし、コルモゴロフはすべてを考慮したわけではなく、すなわちこの式は ここに積分の下の最初の部分があり、これが切望されていた平均値である。 1...250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは。リストにある？そうなんですか！ 本当に懐かしいです。国防省とは関係ないようなものですがね。ここで何してるの？
JeySuを禁止しようとしている。
なぜ？マダムは「真実」をとても見たがっています。確かに、彼女の前にも賢い女性はいた。ノヴァ、......。えーっ......。悲しさ...マダムが燃えるような心でウィザードを説得すればうまくいくだろうが、そうでなければうまくいかないだろう。
なぜ？マダムは真実を見たいと強く願っています。確かに、彼女以前にも賢い女性はいた。ノヴァ、......。えーっ......。悲しさ...マダムがその燃えるような心でウィザードを説得すれば、すべてがうまくいくだろうが、そうでなければ、だめだ。
主な問題は、提示されたすべてのデータが、ニューラルネットワークによって、対応する結果を持つランダムなものとして認識されることです。何をやっても、入力データは区別がつかない。でも、違いがあるんです!それは「時間」の中にある。ウィザードは、それを考慮した方法を教えてくれます。
ハロー、マイフレンド苦しむ人たちの希望、掲示板で本当に寂しくなりましたね、つまらなくなりました。
うまくいったかな？モデルは同じで、増分値の合計、「時間補正」付き？
ヘイ、バディ！すべての被災者の希望、あなたは本当にフォーラムに欠けていた、退屈した。
うまくいくといいのですが？モデルは同じで、増分値の合計に「時間補正」を加えたもの？
私はどうなの？病気したり、仕事したり、チェスしたり...。でも、口座は生きているし、利益も出ている。
残念ながら、市場は非マルコフプロセスであるため、増分和モデルは適用されない。
非マルコフ型というのは、一種の「記憶」を意味します。どう解釈するかは人それぞれです。しかし、それは存在するのです。特定の時間軸における「平均値への回帰」として使っているのです。
残念ながら、市場は非マルコフプロセスであるため、増分和モデルは適用されない。
非マルコフ型というのは、一種の「記憶」を意味します。どう解釈するかは人それぞれです。でも、あるんです。特定の時間基準系における「平均値への回帰」として使っているのです。
そして、その平均値が、最も可能性が高いのは、市場のメモリです。
そして、その平均値が市場の記憶となるのでしょう。
その通りです。
トレーダーは平均を好まないが、市場において重要な役割を果たす。
そして、MOの話になったからには、考えてみる価値がある--そう、コルモゴロフの研究があり、MOが適用できる前提条件がつくられているのです。しかし、コルモゴロフはすべてを考慮したわけではなく、すなわちこの式は
ここに積分の下の最初の部分があり、これが切望されていた平均値である。