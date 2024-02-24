トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 237

ivanivan_11 です。
バイ・アンド・ホールドという形で市場に勝つことは失敗した。

問題ではない

問題は、ランダム性に基づいて学習したモデルが、新しい市場データ（OOS）に対して、元々市場データに基づいて学習したモデルよりも良いパフォーマンスを示すのはなぜか、ということである

p.s. 誰もスーパーシステムを作ろうとしなかった。

 
再教育される。過剰に訓練されたモデルは、全く特徴を持たない。
 
サンサニッチ・フォメンコ
再教育されます。過剰に訓練されたモデルは、全く特徴を持たない。

の質問で...

1) なぜランダムで学習したものは再学習しないのですか？

2)ランダムのトレーニングを受けたものが、指示された預金を失わないのはなぜですか？

3) 実データで学習させたものが、なぜトレンドに負けてしまうのか？

 
と思われる（確信が持てない）

  • ランダムは再教育できない - ノイズはもうない
  • を訓練し、実際に再教育すると、訓練サンプルの外では、任意の動作をする - 訓練は、その将来の動作とは何の関係もない。

 
ノイズを目安にすると、中立的なシステムが得られるということです。また、基本的にはマーケットデータを使ってランダムに動作します。そして、市場の行き先が分かっていると考えるよりも、市場でランダムに行動する方が利益を生むのです（訓練されたグリッドは そう考えています）。

したがって、何も驚くことはありません。市場は常に統計に反して（大衆に反して）動こうとしますし、学習とは、悪く言えば統計を暗記し、良く言えばパターンをとらえることです。しかし、統計もパターンも未来には通用しない。なぜなら、市場は常にその統計に反して、大衆に反して動こうとするからだ。円は閉じています。学習は意味がありません。学習したこと（良い意味で、過剰に学習しないこと）は、OOSでは役に立ちません。

したがって、ランダムで学習させたシステムの市場データでの平均的な結果（良くも悪くもない）です。このような考えは、2009年のどこかで、私は、基本的にランダムなデータからパラメトリックな特性を持つ合成系列を生成し、そのようなデータでTSがどのように振る舞うかを研究し、それを実際の市場データに適用することを提案したときに、声をあげました。これは、市場に対する「悲観的なアプローチ」です。

楽観的」な考え方は、昨年も紹介した「流れるようなパターン」と同じです。意味は同じで、マーケットは常に変化していますが、その変化を追うこと、マーケットのデリバティブを追うこと、変化に逆らって（あるいは変化に従って）取引することが違いなのです。

悲観的」「楽観的」の2つのアプローチは、市場を異なる角度（facet/profile）から見ているだけで、互いに矛盾しているわけではない。

それに、私は市場がランダムであるとは一言も言っていませんよ。もし市場がランダムであれば、ランダムなデータで学習させたモデルで同様の効果を見ることはできないだろう。ええ、そして彼らはおじさんをランダムマーケット（経済学で彼女の足を）させません。

 

作業パターンを「自分なりの方法で」ランダムから選択しようとしたら、モデルの学習に非常に時間がかかり、最初に購入可能なパターンを選択したら、スタジオがクラッシュしてタスク完了まで閉じる羽目になり、なんとかモデルは保存できたものの、ターゲットが保存されておらず、本来はパターンの検索が不可能で、モデル全体を学習し直さなければならなかった、そんな迷惑な話......。

唯一書けたパターンが結構良かった（と思いたい :))

й

я

とてもいい感じでしょう!!!!

77%の利得は良い!

1k2以上のテイク/ストップ比も＋αで悪くない。

ということで、「いい結果が出た。

もう一度モデルを教えて、テストして、考えて、またテストする必要があるかもしれない・・・。とりあえず、みんなに幸あれ)

 
これはあなたのウエルシュラブですか？
 
ヴィザード_。
興味本位で新しいデータセットを見てみた。
(少し先行しています。かろうじて見つけた))) 追いつく...
https://numer.ai/

何かが間違っている。

前回と同じパラメータで同じモデルをとったところ、評価後の結果が悪くなってしまいました。モデルのパラメータを調整し、再度クロスバリデーションを行う必要がありました。そこで、この手順を省き、別のモデルを学習させたところ、学習データでより良い結果を得ることができました。この2つ目のモデルで予測したところ、numeraiのloglossが悪くなってしまいました。よくないことです。最初のモデルに戻って、クロスバリデーションを行う予定です。

 

同じパターンを確認しましたが、半年間（最初と同様）ではなく、5年間（OOS）でした。

すべての指標は劇的に低下したが、パターンが機能していないとは言えない、stopstakeは同じで、何も変わっていないし、調整もされていない、また、市場の安定した下降トレンドに気づいた、パターンは長い、我々は長い取引しかできない。

й

停止と離陸を最適化すれば、もっといい絵が描けるかもしれませんが、微調整が必要です。

ф


これにはちょっと戸惑いましたが、なぜ全く効果がないのでしょうか！？

=================================================================

そして、部屋への質問：私が載せているものに興味を持つ人はいるのでしょうか？

誰も必要としてないし、スレッドを散らかしてるだけかも？

 
もちろん、面白いですよ。

今度はリアルタイム。ここのモニターも忘れずに。

