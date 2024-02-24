トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1954

新しいコメント
 

最初の500


1ニューロン、1入力のグリッドが生成されます。170万ダニ。0.618の利益ある取引、0.38の期待ペイオフ。確認したい方は、初期シリーズをお送りします。

 
ロールシャッハ

1ニューロン、1入力のグリッドが生成されます。170万ダニ。0.618の利益トレード、0.38の期待値。確認したい方は、初期シリーズをお送りします。

初期シリーズを確認したい場合は、トレーニングエリアから写真を送ってください。テストやOOBのプロットで使いたい。
 
elibrarius:
トレーニングプロットの写真なんて、誰の興味もないでしょう。テストプロットやOOBプロットで構築する。

これがバリデーションです

 
ロールシャッハ

これがバリデーションです

矢のように滑らかに...信じられませんね。
削除済み  
ロールシャッハ

有効かどうか

スプレッドを追加する )

 
マキシム・ドミトリエフスキー

スプレッドを追加する )

これは次のステップで、価格がランダムで、1ニューロンで利益があるようなものです。

やみくもに


削除済み  
ロールシャッハ

次の段階として、価格がランダムで、1ニューロンで利益が出るというような

無作為に


今のところ、すべてフィットしています）しかし、スプレッドはTSにとって問題かもしれません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

今のところ、すべてフィットしている）しかし、スプレッドはTSで決まるかもしれない。

とにかくスプレッドを付けます、まだちゃんとしたやり方が分からないので、目標が必要です、ジグザグのようなものです。

削除済み  
ロールシャッハ

とにかくスプレッドをつける、まだちゃんとしたやり方が分からない、ジグザグみたいな目標が必要。

各取引から引く

 
ロールシャッハ

最初の500


1ニューロン、1入力のグリッドが生成されます。170万ダニ。0.618の利益ある取引、0.38の期待ペイオフ。確認したい方は、初期シリーズを送りますね。

rawシリーズ」は価格なのかサンプルなのか？サンプルを送るだけでいいんです。

1...194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961...3399
新しいコメント