トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1954

Rorschach 2020.08.03 16:57 #19531

Aleksei Kuznetsov 2020.08.03 16:59 #19532

Rorschach 2020.08.03 17:19 #19533

elibrarius:

Aleksei Kuznetsov 2020.08.03 17:26 #19534

削除済み 2020.08.03 17:29 #19535

Rorschach 2020.08.03 17:35 #19536

削除済み 2020.08.03 18:00 #19537

Rorschach 2020.08.03 18:03 #19538

削除済み 2020.08.03 18:04 #19539

Aleksey Vyazmikin 2020.08.03 18:08 #19540
最初の500
1ニューロン、1入力のグリッドが生成されます。170万ダニ。0.618の利益ある取引、0.38の期待ペイオフ。確認したい方は、初期シリーズをお送りします。
トレーニングプロットの写真なんて、誰の興味もないでしょう。テストプロットやOOBプロットで構築する。
これがバリデーションです
有効かどうか
スプレッドを追加する )
これは次のステップで、価格がランダムで、1ニューロンで利益があるようなものです。
次の段階として、価格がランダムで、1ニューロンで利益が出るというような
今のところ、すべてフィットしています）しかし、スプレッドはTSにとって問題かもしれません。
とにかくスプレッドを付けます、まだちゃんとしたやり方が分からないので、目標が必要です、ジグザグのようなものです。
各取引から引く
rawシリーズ」は価格なのかサンプルなのか？サンプルを送るだけでいいんです。