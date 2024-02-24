トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1960

Rorschach:

1ニューロン、1インプットのグリッドが生成される。170万ダニ。0.618の利益トレード、0.38の期待値。確認したい方は、オリジナルシリーズを送ります。

仕組みはまだ理解していませんが、スプレッドを考慮しているようです。

フィルター 0.プロフィットトレードは0.598。期待されるペイオフは0.019である。

フィルター 5．プロフィットトレード 0.79。期待値0.0487。


 
ロールシャッハ

何でしょうか、詳細を教えてください。

 
アンドレイ・ディク

ということですが、もう少し詳しく教えてください。

記事中のSaberは、ティックフィルターを使用して計算を軽減しています。私の理解では、0はスプレッドより小さいスイングを取り除き、5はスプレッドを5pips広げるようなものです。

このようなデータに対するグリッドは、マットの期待値がスプレッドより小さいものの、まだパターンを見ているが、ネットワークは1ニューロン、1入力しかない。

一般的にグリッドは何かを発見した場合、さらに調査することに意味があります。今のところ、これ以上付け加えることはありません。

 
ロールシャッハ

おつかれさま

