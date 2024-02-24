トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1960 1...195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967...3399 新しいコメント Rorschach 2020.08.05 10:00 #19591 Rorschach: 1ニューロン、1インプットのグリッドが生成される。170万ダニ。0.618の利益トレード、0.38の期待値。確認したい方は、オリジナルシリーズを送ります。 。 仕組みはまだ理解していませんが、スプレッドを考慮しているようです。 フィルター 0.プロフィットトレードは0.598。期待されるペイオフは0.019である。 フィルター 5．プロフィットトレード 0.79。期待値0.0487。 Andrey Dik 2020.08.05 11:53 #19592 ロールシャッハ： セイバーでフィルタリングしてみました、フィルタの仕組みは完全に理解していませんが、拡散を考慮しているようです。フィルター 0.プロフィットトレードは0.598。期待されるペイオフは0.019である。フィルター 5．プロフィットトレード 0.79。期待値0.0487。 何でしょうか、詳細を教えてください。 Rorschach 2020.08.05 19:49 #19593 アンドレイ・ディク： ということですが、もう少し詳しく教えてください。 記事中のSaberは、ティックフィルターを使用して計算を軽減しています。私の理解では、0はスプレッドより小さいスイングを取り除き、5はスプレッドを5pips広げるようなものです。 このようなデータに対するグリッドは、マットの期待値がスプレッドより小さいものの、まだパターンを見ているが、ネットワークは1ニューロン、1入力しかない。 一般的にグリッドは何かを発見した場合、さらに調査することに意味があります。今のところ、これ以上付け加えることはありません。 Andrey Dik 2020.08.05 20:16 #19594 ロールシャッハ： 記事中のSaberは、ティックフィルターを使用して計算を軽減しています。私の理解では、0はスプレッドより小さい変動を取り除き、5はスプレッドを5pips広げるようなものです。 このようなデータに対するグリッドは、マットの期待値がスプレッドより小さいものの、まだパターンを見ているが、ネットワークは1ニューロン、1入力しかない。一般的にグリッドは何かを発見した場合、さらに調査することに意味があります。今のところ、これ以上付け加えることはありません。 おつかれさま Rorschach 2020.08.07 11:58 #19595 ジェレミー・ハワード、Kaggle、アルゴリズム、エキスパートについて 削除済み 2020.08.07 13:10 #19596 ここでNSのクールなボットに10万円出す人がいた。キャグルのコンテストは彼に任せて...。 しかし、残念なことに彼はただの怠け者だ) mytarmailS 2020.08.07 14:39 #19597 マキシム・ドミトリエフスキーが、ただのファ...ルで残念です...) (笑) 確かに...。そして間抜けなF...l。 ちなみに、時間を使ったパターンはリアリティテストに合格しませんでした(( 削除済み 2020.08.07 15:10 #19598 mytarmailS: それは確かに...。また、愚かなf...l.ちなみにタイムパターンはリアリティテストに合格していない(( 私もエースは持っていません。 Fast235 2020.08.07 15:27 #19599 マックス、どのくらい複雑なんだ？ Fast235 2020.08.07 16:05 #19600 機械学習はどうだろうか？ 1...195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1ニューロン、1インプットのグリッドが生成される。170万ダニ。0.618の利益トレード、0.38の期待値。確認したい方は、オリジナルシリーズを送ります。
。
仕組みはまだ理解していませんが、スプレッドを考慮しているようです。
フィルター 0.プロフィットトレードは0.598。期待されるペイオフは0.019である。
フィルター 5．プロフィットトレード 0.79。期待値0.0487。
セイバーでフィルタリングしてみました、フィルタの仕組みは完全に理解していませんが、拡散を考慮しているようです。
フィルター 0.プロフィットトレードは0.598。期待されるペイオフは0.019である。
フィルター 5．プロフィットトレード 0.79。期待値0.0487。
何でしょうか、詳細を教えてください。
ということですが、もう少し詳しく教えてください。
記事中のSaberは、ティックフィルターを使用して計算を軽減しています。私の理解では、0はスプレッドより小さいスイングを取り除き、5はスプレッドを5pips広げるようなものです。
このようなデータに対するグリッドは、マットの期待値がスプレッドより小さいものの、まだパターンを見ているが、ネットワークは1ニューロン、1入力しかない。
一般的にグリッドは何かを発見した場合、さらに調査することに意味があります。今のところ、これ以上付け加えることはありません。
記事中のSaberは、ティックフィルターを使用して計算を軽減しています。私の理解では、0はスプレッドより小さい変動を取り除き、5はスプレッドを5pips広げるようなものです。
このようなデータに対するグリッドは、マットの期待値がスプレッドより小さいものの、まだパターンを見ているが、ネットワークは1ニューロン、1入力しかない。
一般的にグリッドは何かを発見した場合、さらに調査することに意味があります。今のところ、これ以上付け加えることはありません。
おつかれさま
ここでNSのクールなボットに10万円出す人がいた。キャグルのコンテストは彼に任せて...。
しかし、残念なことに彼はただの怠け者だ)
が、ただのファ...ルで残念です...)
(笑) 確かに...。そして間抜けなF...l。
ちなみに、時間を使ったパターンはリアリティテストに合格しませんでした((
それは確かに...。また、愚かなf...l.
ちなみにタイムパターンはリアリティテストに合格していない((
私もエースは持っていません。