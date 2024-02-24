トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 130 1...123124125126127128129130131132133134135136137...3399 新しいコメント mytarmailS 2016.09.02 12:41 #1291 というわけで......。DTWアルゴリズムを使ってクラスタリングしてみました。ある価格を取り上げ、そのスライディングウィンドウ部分でRFを学習させた後、再び同じ価格と同じスライディングウィンドウ部分を取り出してDTWアルゴリズムでクラスタリングし、RFを学習させましたDTWアルゴリズムでは、学習時と新規データ認識時の誤差が2-4%減少した。予測変数の数が多ければ、もっと誤差を小さくできると思いますが、アルゴリズムがものすごく遅いです。 削除済み 2016.09.02 12:47 #1292 mytarmailS:というわけで......。DTWアルゴリズムを使ってクラスタリングしてみました。ある価格を取り上げ、そのスライディングウィンドウ部分でRFを学習させた後、再び同じ価格と同じスライディングウィンドウ部分を取り出してDTWアルゴリズムでクラスタリングし、RFを学習させましたDTWアルゴリズムでは、学習時と新規データ認識時の誤差が2-4%減少した。予測変数の数が多ければ、誤差はもっと小さくなると思いますが、アルゴリズムがものすごく遅いです。入力価格...入力に関する予測因子...馬の引くサーカス！？ mytarmailS 2016.09.02 14:13 #1293 ヴァディム・シシュキン入場料...入り口で予想屋...馬の引くサーカス！？ヴァディム、何か本質的なことを言いたいのなら、言ってみろ...。とか、小5のセリフを吐くだけなら、黙っていた方がいいのでは...。せめて、後で読む人への配慮として...。 削除済み 2016.09.02 14:22 #1294 mytarmailS:ヴァディム、何か本質的なことを言いたいのなら、言ってみろ...。ただ、小5の発言なら黙ってたほうが...。せめて、後で読む人への配慮として...。プレディクター......何だかわかりますか？なぜネットに値段をつけるのか？ mytarmailS 2016.09.02 14:26 #1295 ヴァディム・シシュキン1）プレディクターとは何かご存知ですか？2）なぜ、ネットワークに価格を投入するのか？1) そうですね、ネットワークが学習するデータは2）価格よりも客観的なものは何か？では、なぜダメなのか？ Alexey Burnakov 2016.09.02 14:30 #1296 mytarmailS: というわけで......。DTWアルゴリズムを使ってクラスタリングしてみました。ある価格を取り上げ、そのスライディングウィンドウ部分でRFを学習させた後、再び同じ価格と同じスライディングウィンドウ部分を取り出してDTWアルゴリズムでクラスタリングし、RFを学習させましたDTWアルゴリズムでは、学習時と新規データ認識時の誤差が2-4%減少した。予測変数の数が多ければ、もっと誤差を小さくできると思いますが、アルゴリズムがものすごく遅いです。 一言で言えば、なぜRFトレーニングの文脈で時系列 クラスタリングが行われるのでしょうか。 mytarmailS 2016.09.02 14:58 #1297 アレクセイ・ブルナコフ 一言で言えば、なぜRFトレーニングの文脈で時系列クラスタリングが行われるのでしょうか。短くてもいいから、写真で答えよう...。同じ長さで同じパターンを持つ行が2つあるが、一方のパターンはもう一方のパターンと全く同じではないので、DTWアルゴリズムのポイントは、クラスタリングでは同じパターンであることを理解するが、RFでは理解しないことであるもちろん、すべて下品です。 削除済み 2016.09.02 16:26 #1298 mytarmailS: 1) まあ、そうですね、ネットワークが学習するデータは2）そして、価格よりも客観的なものは何か？だからなんだ 成功です。:) mytarmailS 2016.09.02 17:01 #1299 ヴァディム・シシュキン 成功です。:) しゃい Awl Writer 2016.09.02 21:59 #1300 mytarmailS:短くてもいいから、写真で答えよう...。同じ長さで同じパターンを持つ行が2つあるが、一方のパターンはもう一方のパターンと全く同じインデックスではないので、DTWアルゴリズムのポイントは、クラスタリングではこれが同じパターンであると理解するが、RFでは DTWアルゴリズムは万能ではなく、2つの時系列を絶対値で比較するだけです。つまり、縦軸に沿ったシフトとスケールの事前正規化が必要で、多くのことが特定の実装に依存します。例えば、ここではhttps://www.mql5.com/ru/code/10755、固定長の2つのチャンクを比較対象とし、一方が長く、他方が短く、計算量が大幅に削減できることなどは考慮しない。DTW特有のパラメータでクラスタリングを語ることができる。2つのフラグメントの「類似度」だけでなく、水平スケールの比率も計算できる。 1...123124125126127128129130131132133134135136137...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
というわけで......。
DTWアルゴリズムを使ってクラスタリングしてみました。
ある価格を取り上げ、そのスライディングウィンドウ部分でRFを学習させた後、再び同じ価格と同じスライディングウィンドウ部分を取り出してDTWアルゴリズムでクラスタリングし、RFを学習させました
DTWアルゴリズムでは、学習時と新規データ認識時の誤差が2-4%減少した。
予測変数の数が多ければ、もっと誤差を小さくできると思いますが、アルゴリズムがものすごく遅いです。
入力価格...入力に関する予測因子...
馬の引くサーカス！？
入場料...入り口で予想屋...
馬の引くサーカス！？
ヴァディム、何か本質的なことを言いたいのなら、言ってみろ...。
とか、小5のセリフを吐くだけなら、黙っていた方がいいのでは...。
せめて、後で読む人への配慮として...。
プレディクター......何だかわかりますか？
なぜネットに値段をつけるのか？
1）プレディクターとは何かご存知ですか？
2）なぜ、ネットワークに価格を投入するのか？
1) そうですね、ネットワークが学習するデータは
2）価格よりも客観的なものは何か？では、なぜダメなのか？
一言で言えば、なぜRFトレーニングの文脈で時系列クラスタリングが行われるのでしょうか。
短くてもいいから、写真で答えよう...。
同じ長さで同じパターンを持つ行が2つあるが、一方のパターンはもう一方のパターンと全く同じではないので、DTWアルゴリズムのポイントは、クラスタリングでは同じパターンであることを理解するが、RFでは理解しないことである
もちろん、すべて下品です。
成功です。:)
