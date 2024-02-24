トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 132

アレクセイ・ブルナコフ
それ以外に何があるんだ？結果を待っているのでしょうか？

なんて言ったらいいんだろう。畳み込みネットワークを扱ったことがない場合。私はあなたsanychではありません...。

面白いとしか言いようがない...。

===================

Youri Tarshecki あなたの投稿はどこに 消えたのでしょうか？

 
ユリ・タルシェキ
なぜ必要なのか？あるパターンが歴史の中で類似しているのであれば、持続時間という点でそれに対応するはずです。少なくとも私は、パターン検索をするときに、プロポーションの良い部分を探していました。

サッ

歴史の中の現在のパターン「B」から、「A」に似たパターンを探す、この考え方に知恵を絞る。dtwアルゴリズムを使って、類似性を探すと...

B "と "A "がどのようなサイズになるかわからないのが悲しいところですがと、頭を悩ませることになる。

検索そのものだけでなく、これらのパターンを動的に展開／縮小する必要があるのですが...。

この検索を少しでも効果的にする方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいのですが...。

 
mytarmailS:


悲しいのは、「B」や「A」のサイズが検索に引っかかるかどうかがわからないことです。と、そのために頭を悩ますことも多い。

もし、この検索をできるだけ効率的にする方法があれば、どなたか教えていただきたいのですが...。

つまり、ここにサイズはなく、パターンがあり、パターンを探さなければならないのです。

個人的には、比率や極値列をこの目的に使っています。

イベントの期間も使いますが、ユニークな意味ではなく、逆に平均的な意味で使っています。つまり、期間が平均より長ければ発生確率を上げ、その逆であれば、発生確率を下げる。

しかし、それはいわば直近のパターンから学ぶことであって、履歴を探し出すことではありません。

 
ユリ・タルシェキ
言いたいことはわかるのですが...。しかし、あなたのモデル全体は、例えば、波1...5の内側にランダムなジグザグ波があると簡単に壊れてしまいます。人間の目はそれを無視し、Dtwもそうして画像を保存しますが、あなたのアルゴリズムはすぐに「頭と肩」から別のものを作ってしまいます...。

p.s.期待に応えてくれないので、もう徐々にdtwに見切りをつけつつあります

 
mytarmailS:

しかし、あなたのアルゴリズムは、すぐに「頭と肩」から別のものを作ってしまう...。

それが、私の投稿の「パトス」だったわけです。-)何らかのシンボルやサインを見るのは、私たち人間なのです。しかし、それを単純なルールに形式化すると

1.ほとんどの場合、私たちの知覚の中では、認識可能なパターンとして消えてしまうのです。

2.複雑なパターンは、人が期待するようには機能しないので、多少正確に検出できたとしても、全く意味がないことが分かるでしょう。パターンを信じることは、人間の心理の現象である。市場の神話の1つ。

ところで、これは一般に特定のセクションで 特定のチャート特性を 見つけるという問題を取り除くものではありません - たとえば、ジャンプフォースで最適化するのに有効かもしれません。

 
Youri Tarshecki：

パターンを信じることは、人間の心理の現象である。市場の神話の1つ。

MTの標準インジケータ「Bill Williams' Fractals」も、あるパターンを検索して、dtwなしで、バーだけで検索しています。かつて、その人気のために失われるまで、非常によく機能しました（D1のいくつかのシンボルでは、まだ使用することができます、しかし、利益は最小限です）。

しかし、このインディケータを使った取引戦略は、「1本のバーで買う/売る」よりももっと複雑です。ペンディング、TP、SLを使用するので、パターンを探す 以外に、それらが適用できる取引戦略を探す必要があります。

