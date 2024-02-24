トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1180 1...117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187...3399 新しいコメント Ivan Negreshniy 2018.11.30 09:17 #11791 アレクセイ・ヴャジミキンIvan Negreshniy さん、よくわからないのですが、CatBoostでモデルを作成しましたが、どのように接続するのでしょうか？EAからpythonへのブリッジ/チャンネルで、予測値が渡され、反対方向に計算結果が受け取られる、具象クラスなのでしょうか。 私が理解する限り、CatBoostは、私は理解していないモデルのコードをアンロードすることができますが、それは何とかMQLに統合することができますし、パイソンを使用しない限り、私は、プロの推定のためにそれを囲むのだろうその後？また、CatBoostはC++でライブラリを持っていますが、MQLで動作させることができず、pythonとコンソールコマンドを使用しないのでしょうか？ここではっきりしないのは、Expert Advisorから直接データやモデルを作成、設定、トレーニングなどの作業をエンドツーエンドで自動化するためにブリッジが必要であること。そしてCatBoostがファイルにダンプするのは特定のモデルのシリアライズで、計算のためだけに使用できる。 もちろん、これらのファイルを元にエディタでEAを作成することもできますが、硬直したロジックの通常のEAと大差ないものになりますし、これが目的なら、私が提案したテンプレートを使ったトレーニングで達成する方がはるかに簡単だとIMHOは考えています。https://www.mql5.com/ru/forum/270216。 そこにあるものはすべて自動的に学習・生成され、各ツリーのコードは独立した論理的な関数に変換されるため、完成すれば、後で比較することができるかもしれません。 Машинное обучение роботов 2018.08.02www.mql5.com Привет всем, я занимаюсь машинным обучением (МО) советников и индикаторов и решил вынести на всеобщее обсуждение свои эксперименты... mytarmailS 2018.11.30 09:24 #11792 アレクセイ・ヴャジミキンそもそも私にとって労働集約型。 予測因子の多くは指標を束ね、ATR日足に当てはめて いる。残りの時系列作業は、特性予測因子です。2つの質問があります。 1)インジケーターの束とATR日記へのはめ込み、とはどういうことか説明してください。 2）なぜキャットバストなのか？本当に他のブーストより優れているのでしょうか？ Aleksey Vyazmikin 2018.11.30 10:10 #11793 イワン・ネグレシュニーここではっきりしないのは、作成、設定、トレーニングなど、EAから直接データやモデルを扱うエンドツーエンドの自動化のためにブリッジが必要であることです。なるほど、つまりMoDライブラリと連携するための独自のインターフェイスを作る機能がメインなんですね。これは、今、同じインターフェイスでも、exeファイルを起動して、そこにコマンドを送り込むという方法を考えていることに相当します。一般的には、そうですね、pythonでやると面白いのですが、残念ながら私にはそのような知識はありません。 イワン・ネグレシュニーで、CatBoostがファイルにダンプするのは、特定のモデルのシリアライズで、これは計算にしか使えません。 もちろん、これらのファイルを元にエディタでEAを作成することもできますが、硬直したロジックの通常のEAと大差ないものになりますし、それが目的であれば、IMHOとしては、私が提案したテンプレートを使ったトレーニングで達成する方がはるかに簡単です。https://www.mql5.com/ru/forum/270216。もしあなたがこのコードを理解しているならば、例えば私がRからモデルを処理した後に葉のために行うように、各ルールに完成した説明を与えることによって、それを読みやすい形に変換する方法を教えてくれるかもしれません。 if(Test_P==11519)if(RSI_Open_M1<0.5 && Levl_High_H1s1N>=1.5 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_Low_H1s1N>=-3.5 && Levl_High_H1s1N<3.5 && Levl_Close_H1s1N>=1.5 && Part_H1>=2.5) CalcTest=CalcTest+1; //(0.10156250 0.61718750 0.28125000) このコードの暗号化アルゴリズムが理解できないのですが、その説明やインタプリタを（たぶん有料で）作っていただけないでしょうか？

イワン・ネグレシュニーそして、それが目的なら、IMHOは、私が提案したパターン学習で達成する方がはるかに簡単です。https://www.mql5.com/ru/forum/270216。

このように、すべてが自動的に学習・生成され、各ツリーのコードが別々の論理関数に変換されるため、分析が容易になり、実行速度も速くなります。

単にモデルを得るだけでなく、葉っぱを得て、それを評価し、その葉っぱを元に新しいモデルを生成することが目的です。

そのトピックを読んでいて、よくわからないのですが、自動ネット構築のプロセスは、裸の指標とマークアップをベースに作成し、その情報をテンプレートに転送し、一方で私は指標の後処理があり、さらに私の指標の一部を利用しているので、その方法が使えないことがわかり、また～そこから葉を得ることができない...と。
Ivan Negreshniy さん、よくわからないのですが、CatBoostでモデルを作成しましたが、どのように接続するのでしょうか？EAからpythonへのブリッジ/チャンネルで、予測値が渡され、反対方向に計算結果が受け取られる、具象クラスなのでしょうか。
私が理解する限り、CatBoostは、私は理解していないモデルのコードをアンロードすることができますが、それは何とかMQLに統合することができますし、パイソンを使用しない限り、私は、プロの推定のためにそれを囲むのだろうその後？また、CatBoostはC++でライブラリを持っていますが、MQLで動作させることができず、pythonとコンソールコマンドを使用しないのでしょうか？
ここではっきりしないのは、Expert Advisorから直接データやモデルを作成、設定、トレーニングなどの作業をエンドツーエンドで自動化するためにブリッジが必要であること。そしてCatBoostがファイルにダンプするのは特定のモデルのシリアライズで、計算のためだけに使用できる。
もちろん、これらのファイルを元にエディタでEAを作成することもできますが、硬直したロジックの通常のEAと大差ないものになりますし、これが目的なら、私が提案したテンプレートを使ったトレーニングで達成する方がはるかに簡単だとIMHOは考えています。https://www.mql5.com/ru/forum/270216。
そこにあるものはすべて自動的に学習・生成され、各ツリーのコードは独立した論理的な関数に変換されるため、完成すれば、後で比較することができるかもしれません。
そもそも私にとって労働集約型。
予測因子の多くは指標を束ね、ATR日足に当てはめて いる。残りの時系列作業は、特性予測因子です。
なるほど、つまりMoDライブラリと連携するための独自のインターフェイスを作る機能がメインなんですね。これは、今、同じインターフェイスでも、exeファイルを起動して、そこにコマンドを送り込むという方法を考えていることに相当します。一般的には、そうですね、pythonでやると面白いのですが、残念ながら私にはそのような知識はありません。
で、CatBoostがファイルにダンプするのは、特定のモデルのシリアライズで、これは計算にしか使えません。
もちろん、これらのファイルを元にエディタでEAを作成することもできますが、硬直したロジックの通常のEAと大差ないものになりますし、それが目的であれば、IMHOとしては、私が提案したテンプレートを使ったトレーニングで達成する方がはるかに簡単です。https://www.mql5.com/ru/forum/270216。
もしあなたがこのコードを理解しているならば、例えば私がRからモデルを処理した後に葉のために行うように、各ルールに完成した説明を与えることによって、それを読みやすい形に変換する方法を教えてくれるかもしれません。
このコードの暗号化アルゴリズムが理解できないのですが、その説明やインタプリタを（たぶん有料で）作っていただけないでしょうか？
そして、それが目的なら、IMHOは、私が提案したパターン学習で達成する方がはるかに簡単です。https://www.mql5.com/ru/forum/270216。
このように、すべてが自動的に学習・生成され、各ツリーのコードが別々の論理関数に変換されるため、分析が容易になり、実行速度も速くなります。
単にモデルを得るだけでなく、葉っぱを得て、それを評価し、その葉っぱを元に新しいモデルを生成することが目的です。
そのトピックを読んでいて、よくわからないのですが、自動ネット構築のプロセスは、裸の指標とマークアップをベースに作成し、その情報をテンプレートに転送し、一方で私は指標の後処理があり、さらに私の指標の一部を利用しているので、その方法が使えないことがわかり、また～そこから葉を得ることができない...と。
1.これは市場の私の見解である、すなわち価格は、一日の初めにATRによって定義されている動きのための計画を持って、その後障害物（抵抗のレベル（市場参加者による取引決定を行う/改訂のレベル）は、指標を含む）に応じて、この計画は実装されているかどうかです。予測因子とは、このような移動計画に関する障害を表すものです。つまり、ATRの範囲に沿ったグリッドと、その中にある様々な指標をグラフ化すると、このようになります。
2.CatBoost - セットアップを手伝ってもらったところです。さらに、Rでモデルを作成する私の以前のアプローチよりも明らかに速く動作し、同時に効率的で、ドキュメントがあり、DOSを介したコマンドもあります :) 。他のツール、例えばDeductor Studioと比較すると、より安定しており、モデルもより良く出てきています。
私は木の最適化に関するシステムを構築したいのですが、より正確にはオプティマイザーを使って木を構築することです。）
言葉の壁で読むのが堪えるし、翻訳者は文章を馬鹿にしたり笑ったり...。哀れ
例えば、私は上記のように乗算表で学習するニューラルネットワークをpythonでテストし、それを木や森（DecisionTree, RandomForest, CatBoost）のテストに使っています。
明らかにCatBoostに有利な結果ではありません。）
確かに、何千本も撮れば結果は良くなりますね。
