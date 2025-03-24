記事についてのディスカッション - ページ 10

新しいコメント
 

パイソンでコーディングされたモデル

ここにモデルのコードがあります。MA_Period、Look_Backなどに注意してください。次に、パイソンコードテスターの利益曲線を見てください。次にMT5の入力、設定、ストラテジーテスターの結果を見てください。

利益曲線(モデルによる予測を使用)

設定 入力 MT5ストラテジー・テスターの結果

削除済み  
Busingye Tusasirwe #:

python テスターの結果を再現できないようです。MT5テスターはpythonテスターの同じ期間の結果を再現していません。

その他は、説明したようにモデルを移植しました。

cat_model.mqhとcat_trader.mql5(コンパイルして.ex5)を入れてみました。

しかし、結果は違っていた。

こんにちは、記事が書かれたときにモデルがどのようにパースされたか、そして現在どうなっているかに違いがあるかもしれません。CatBoostが新しいバージョンで最終モデルのコードロジックを変更した可能性がありますので、それを解明してください。

これが問題になる可能性は高いように思います。

 

いくつか変更を加えた：

データのチャート時間に従ってmqhを保存するようにコードを変更しました。

すべてのタイムフレームを学習させ、EAで使用できるように、mqhをタイムフレーム ごとに異なるものに変更しました。

EAがすべての学習済みファイルを分析およびシグナル生成に使用するように変更しました。

可能であれば、すべてのファイルを添付しますので、ご覧ください。

もしコードを改良していただけるとありがたいです。

ストラテジーとモデルトレーニングは非常に改善が必要です。

いくつか変更を加えました：

データのグラフ時間に応じてmqhを保存するようにコードを変更した。

すべてのチャート時間を学習してEAで使用できるように、mqhをチャート時間ごとに異なるものに変更しました。

すべての学習済みファイルを分析およびシグナル生成に使用するようにEAを変更しました。

可能であれば、すべてのファイルを添付しますので、分析してみてください。

もしコードを改良していただけるなら、感謝します。

もし可能であれば、コードを改良していただけると助かります。

ファイル:
cat_traderXx.mq5  42 kb
catboost_learning.py  8 kb
cat_model_todos.zip  3195 kb
1...345678910
新しいコメント