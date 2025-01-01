ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CCheckBoxOnEvent 

OnEvent

チャートイベントハンドラ

virtual bool  OnEvent(
  const int      id,        // 識別子
  const long&    lparam,    // long 型のイベントパラメータ
  const double&  dparam,    // double 型のイベントパラメータ
  const string&  sparam      // string 型のイベントパラメータ
  ）

パラメータ

id

[in]  イベント識別子

lparam

[in]  参照で渡された long 型のイベントパラメータ

dparam

[in]  参照で渡された double 型のイベントパラメータ

sparam

[in]  参照で渡された string 型のイベントパラメータ

戻り値

イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false