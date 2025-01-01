FactorizationPLUQ

Computes an LU factorization of a general N-by-N matrix A with complete pivoting (row and column interchanges). The factorization has the form

A = P * L * U * Q

where P is a rows permutation matrix, L is lower triangular with unit diagonal elements, U is upper triangular, and Q is a columns permutation matrix. LAPACK function GETC2.

Computing for type matrix<double>

bool matrix::FactorizationPLUQ(

matrix& P,

matrix& L,

matrix& U,

matrix& Q

);

Computing for type matrix<float>

bool matrixf::FactorizationPLUQ(

matrixf& P,

matrixf& L,

matrixf& U,

matrixf& Q

);

Computing for type matrix<complex>

bool matrixc::FactorizationPLUQ(

matrixc& P,

matrixc& L,

matrixc& U,

matrixc& Q

);

Computing for type matrix<complexf>

bool matrixcf::FactorizationPLUQ(

matrixcf& P,

matrixcf& L,

matrixcf& U,

matrixcf& Q

);

Parameters

P

[out] Cols permutation matrix P.

L

[out] Lower triangular matrix L with unit diagonal elements.

U

[out] Upper triangular matrix U.

Q

[out] Rows permutation matrix Q.

Return Value

Return true if successful, otherwise false in case of an error.