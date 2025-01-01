- FactorizationPLU
Computes an LU factorization of a general N-by-N matrix A with complete pivoting (row and column interchanges). The factorization has the form
A = P * L * U * Q
where P is a rows permutation matrix, L is lower triangular with unit diagonal elements, U is upper triangular, and Q is a columns permutation matrix. LAPACK function GETC2.
Computing for type matrix<double>
|
bool matrix::FactorizationPLUQ(
Computing for type matrix<float>
|
bool matrixf::FactorizationPLUQ(
Computing for type matrix<complex>
|
bool matrixc::FactorizationPLUQ(
Computing for type matrix<complexf>
|
bool matrixcf::FactorizationPLUQ(
Parameters
P
[out] Cols permutation matrix P.
L
[out] Lower triangular matrix L with unit diagonal elements.
U
[out] Upper triangular matrix U.
Q
[out] Rows permutation matrix Q.
Return Value
Return true if successful, otherwise false in case of an error.