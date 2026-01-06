SegnaliSezioni
Jakkarin Singhasenee

Violet vision core

Jakkarin Singhasenee
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
2.43%
Massimo carico di deposito:
0.59%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.01% (0.10 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Violet Vision Core is a structure-based trading strategy built on the principles of Mean Reversion combined with a controlled Grid execution model. The system is designed to operate only when market conditions meet predefined criteria, prioritizing stability and risk containment over aggressive trade frequency.

The strategy employs a strict Time Filter, allowing trades only during high-liquidity sessions to reduce market noise and low-quality price movements. Grid spacing is deliberately controlled and fixed, preventing excessive order clustering and limiting exposure during adverse price expansions. In addition, a hard cap on the maximum number of active orders is enforced to define worst-case risk scenarios in advance.

Rather than relying on directional prediction, Violet Vision Core focuses on statistical price normalization, entering positions only when price deviates beyond equilibrium zones and exiting when balance is restored. Drawdown is treated as a managed variable, not an exception, and all risk parameters are designed to maintain portfolio stability across different market regimes.

This strategy is not optimized for short-term speculation, but for consistent, disciplined performance suitable for long-term capital management and copy trading environments, where transparency, control, and survivability are critical.


Non ci sono recensioni
2026.01.06 13:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 13:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 13:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
