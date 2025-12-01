- Crescita
Trade:
226
Profit Trade:
181 (80.08%)
Loss Trade:
45 (19.91%)
Best Trade:
21.41 USD
Worst Trade:
-14.65 USD
Profitto lordo:
351.07 USD (35 020 pips)
Perdita lorda:
-138.04 USD (13 777 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (21.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.08 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
23.22%
Massimo carico di deposito:
1.68%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
120
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
7.07
Long Trade:
145 (64.16%)
Short Trade:
81 (35.84%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
1.94 USD
Perdita media:
-3.07 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.13 USD (3)
Crescita mensile:
26.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.21 USD
Massimale:
30.13 USD (3.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.38% (30.13 USD)
Per equità:
0.68% (6.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|226
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|213
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.41 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.33 USD
Massima perdita consecutiva: -30.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
RoboForex-ProCent-8
|5.46 × 13
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|7.85 × 515
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
26%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
226
80%
23%
2.54
0.94
USD
USD
3%
1:500