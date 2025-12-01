SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold pulse Algorithm_v1
Imam Adhi Nugraha

Gold pulse Algorithm_v1

Imam Adhi Nugraha
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
426
Gewinntrades:
322 (75.58%)
Verlusttrades:
104 (24.41%)
Bester Trade:
22.60 USD
Schlechtester Trade:
-51.13 USD
Bruttoprofit:
697.29 USD (69 579 pips)
Bruttoverlust:
-701.25 USD (70 065 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (21.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.56 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
10.25%
Max deposit load:
85.43%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.01
Long-Positionen:
249 (58.45%)
Short-Positionen:
177 (41.55%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-200.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-204.74 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-28.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
46.43 USD
Maximaler:
335.70 USD (28.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.25% (335.70 USD)
Kapital:
67.73% (132.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 426
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -486
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.60 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -200.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.80 × 76
ICMarketsSC-Live10
89.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
92.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 08:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 01:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 12:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.