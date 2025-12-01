- Wachstum
Trades insgesamt:
426
Gewinntrades:
322 (75.58%)
Verlusttrades:
104 (24.41%)
Bester Trade:
22.60 USD
Schlechtester Trade:
-51.13 USD
Bruttoprofit:
697.29 USD (69 579 pips)
Bruttoverlust:
-701.25 USD (70 065 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (21.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.56 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
10.25%
Max deposit load:
85.43%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.01
Long-Positionen:
249 (58.45%)
Short-Positionen:
177 (41.55%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-200.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-204.74 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-28.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
46.43 USD
Maximaler:
335.70 USD (28.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.25% (335.70 USD)
Kapital:
67.73% (132.66 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|426
|
|
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-4
|
|
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-486
|
|
|
Bester Trade: +22.60 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -200.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|92.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-14%
0
0
USD
USD
208
USD
USD
6
100%
426
75%
10%
0.99
-0.01
USD
USD
68%
1:500