İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
181 (80.08%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (19.91%)
En iyi işlem:
21.41 USD
En kötü işlem:
-14.65 USD
Brüt kâr:
351.07 USD (35 020 pips)
Brüt zarar:
-138.04 USD (13 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (21.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.08 USD (5)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
23.22%
Maks. mevduat yükü:
1.68%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
120
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
7.07
Alış işlemleri:
145 (64.16%)
Satış işlemleri:
81 (35.84%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
1.94 USD
Ortalama zarar:
-3.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.13 USD (3)
Aylık büyüme:
26.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.21 USD
Maksimum:
30.13 USD (3.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.38% (30.13 USD)
Varlığa göre:
0.68% (6.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|226
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|213
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
RoboForex-ProCent-8
|5.46 × 13
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|7.85 × 515
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
