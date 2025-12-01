- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
411
Прибыльных трейдов:
311 (75.66%)
Убыточных трейдов:
100 (24.33%)
Лучший трейд:
21.41 USD
Худший трейд:
-51.13 USD
Общая прибыль:
651.48 USD (65 003 pips)
Общий убыток:
-670.04 USD (66 946 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (21.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.56 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
11.40%
Макс. загрузка депозита:
12.77%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
240 (58.39%)
Коротких трейдов:
171 (41.61%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-6.70 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-200.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-204.74 USD (6)
Прирост в месяц:
-26.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.03 USD
Максимальная:
313.30 USD (26.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.37% (313.30 USD)
По эквити:
26.54% (176.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|411
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.41 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +21.33 USD
Макс. убыток в серии: -200.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Нет отзывов
