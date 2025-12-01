- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
414
利益トレード:
314 (75.84%)
損失トレード:
100 (24.15%)
ベストトレード:
21.41 USD
最悪のトレード:
-51.13 USD
総利益:
653.83 USD (65 236 pips)
総損失:
-670.04 USD (66 946 pips)
最大連続の勝ち:
14 (21.33 USD)
最大連続利益:
44.56 USD (10)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
10.25%
最大入金額:
12.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
35 分
リカバリーファクター:
-0.05
長いトレード:
243 (58.70%)
短いトレード:
171 (41.30%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.04 USD
平均利益:
2.08 USD
平均損失:
-6.70 USD
最大連続の負け:
8 (-200.90 USD)
最大連続損失:
-204.74 USD (6)
月間成長:
-29.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.03 USD
最大の:
313.30 USD (26.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.37% (313.30 USD)
エクイティによる:
26.54% (176.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|414
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.41 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +21.33 USD
最大連続損失: -200.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-18%
0
0
USD
USD
471
USD
USD
6
100%
414
75%
10%
0.97
-0.04
USD
USD
40%
1:500