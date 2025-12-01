- Incremento
Total de Trades:
414
Transacciones Rentables:
314 (75.84%)
Transacciones Irrentables:
100 (24.15%)
Mejor transacción:
21.41 USD
Peor transacción:
-51.13 USD
Beneficio Bruto:
653.83 USD (65 236 pips)
Pérdidas Brutas:
-670.04 USD (66 946 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (21.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.56 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
10.25%
Carga máxima del depósito:
12.77%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
35 minutos
Factor de Recuperación:
-0.05
Transacciones Largas:
243 (58.70%)
Transacciones Cortas:
171 (41.30%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.04 USD
Beneficio medio:
2.08 USD
Pérdidas medias:
-6.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-200.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-204.74 USD (6)
Crecimiento al mes:
-29.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
24.03 USD
Máxima:
313.30 USD (26.88%)
Reducción relativa:
De balance:
40.37% (313.30 USD)
De fondos:
26.54% (176.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|414
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +21.41 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +21.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -200.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
