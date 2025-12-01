- Crescimento
Negociações:
414
Negociações com lucro:
314 (75.84%)
Negociações com perda:
100 (24.15%)
Melhor negociação:
21.41 USD
Pior negociação:
-51.13 USD
Lucro bruto:
653.83 USD (65 236 pips)
Perda bruta:
-670.04 USD (66 946 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (21.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.56 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
10.25%
Depósito máximo carregado:
12.77%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
-0.05
Negociações longas:
243 (58.70%)
Negociações curtas:
171 (41.30%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.04 USD
Lucro médio:
2.08 USD
Perda média:
-6.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-200.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-204.74 USD (6)
Crescimento mensal:
-29.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.03 USD
Máximo:
313.30 USD (26.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.37% (313.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.54% (176.15 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
