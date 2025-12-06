Indicatori: Pivot Point
Autore: niuniu
Il periodo settimanale dei livelli pivot è composto da soli quattro giorni. Come eliminarlo?
Si prega di rendere le linee più sottili.
Inoltre, si desidera aggiungere l'impostazione "inizio giornata", ossia a partire da quale ora del giorno calcolare i livelli pivot, che può essere diversa dall'ora del terminale.
Grazie in anticipo
Ciao niuniu, grazie per il tuo contributo, che mi è utile se considero le versioni MT5 di questo indicatore.
Stavo ricontrollando la routine matematica del tuo script per assicurarmi che corrispondesse al modo in cui calcolerei i pivot point basandomi su diverse fonti (ad esempio Wikipedia, BabyPips, ecc.), e sembra che ci sia una differenza su come calcoli il terzo supporto (S3). Tu hai questo:
S3 = (2*P)-((2* LastHigh)-LastLow);
Io invece avrei fatto così:
S3 = (2*P)-((2* LastHigh)+LastLow);
Notate il segno positivo per la variabile LastLow.
In effetti, se MQL5 esegue l'ordine corretto delle operazioni - e credo che lo faccia -, si potrebbe tranquillamente semplificare la routine eliminando la maggior parte delle parentesi, da questa:
P=(LastHigh+LastLow+close[i])/3; R1 = (2*P)-LastLow; S1 = (2*P)-LastHigh; R2 = P+(LastHigh - LastLow); S2 = P-(LastHigh - LastLow); R3 = (2*P)+(LastHigh-(2*LastLow)); S3 = (2*P)-((2* LastHigh)+LastLow);
A questo:
P=(LastHigh+LastLow+close[i])/3; R1 = 2*P - LastLow; S1 = 2*P - LastHigh; R2 = P + LastHigh - LastLow; S2 = P - LastHigh - LastLow; R3 = 2*P + LastHigh - 2*LastLow; S3 = 2*P - 2*LastHigh + LastLow;
Per favore, ricontrolla il calcolo S3 per verificare se hai capito bene, e grazie ancora per lo script!
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla verifica delle strategie di trading
Indicatori: Linee Pivot TimeZone
newdigital, 2014.01.30 11:06
Come utilizzare i Pivot Point annuali del Forex per prevedere gli obiettivi dell'euro (basato sull'articolo di dailyfx)
- I punti di pivot sono un modo semplice e popolare con cui i trader possono identificare potenziali supporti e resistenze.
- I punti di pivot si basano su un calcolo matematico che utilizza il massimo, il minimo e la chiusura precedenti di un determinato periodo; settimanale, giornaliero, mensile e annuale.
- I pivot annuali possono prevedere gli estremi massimi e minimi di prezzo per l'anno successivo, nonché le aree in cui il prezzo può cambiare direzione.
Mentre la maggior parte dei trader ha familiarità con i pivot giornalieri, settimanali e anche mensili che si adattano al loro tipo di trading, i pivot annuali possono essere utilizzati anche per prevedere le future aree di supporto e resistenza potenziali. Acquistare in corrispondenza o in prossimità di un'area significativa di supporto e vendere in corrispondenza di un'area chiave di resistenza è l'obiettivo principale di qualsiasi trader, indipendentemente dal mercato o dalla durata dell'operazione. I pivot annuali possono essere monitorati per individuare le opportunità di trading più importanti.
Come si può vedere chiaramente nel grafico dell'euro qui sopra, sono stati tracciati i pivot annuali del forex. Si noti come l'euro abbia fatto un rally fino al pivot R2 e si sia poi ribaltato bruscamente con un calo di oltre 600 pip a febbraio. Un'altra area significativa che può essere facilmente osservata per dimostrare la potenza dei pivot annuali è il triplo tocco del pivot annuale R1 a 1,2910. Il terzo e ultimo tocco ha portato a un rally di oltre 600 pip fino al pivot annuale R2 per chiudere il 2013 in rialzo di oltre il 4%.
I pivot annuali del forex potrebbero indicare ai trader la prossima mossa dell'euro? Nel grafico qui sopra i pivot annuali del 2014 sono tracciati sul grafico di EURUSD. L'anno è appena iniziato e il bello dei pivot annuali è quello di doverli tracciare solo una volta all'anno! EURUSD è intrappolato tra il pivot centrale a 1,3461 e R1 a 1,4177. Al momento in cui scriviamo, l'euro non ha testato nessuno dei due pivot. Tuttavia, i trader forex potrebbero attendere una discesa verso il pivot centrale (1,3461) per tornare verso la resistenza del pivot annuale R1 (1,4177).
Lo scenario alternativo è che l'euro faccia una corsa immediata verso il livello R1. Alla resistenza del pivot R1, gli operatori potrebbero cercare di prendere profitto sui loro long e/o short sull'euro a questo livello. Tuttavia, una chiusura al di sopra di R1 potrebbe portare a una risalita verso il pivot R2 (1,4610). Gli operatori dovrebbero anche considerare la possibilità di una chiusura al di sotto del perno centrale, che potrebbe portare a una prolungata spinta al ribasso verso il livello S1 (1,3028).
I trader Forex scalper, di posizione o swing possono utilizzare i pivot annuali per individuare le aree chiave di supporto e resistenza. In futuro, troverete articoli su altre coppie di valute che illustreranno il "panorama" dei pivot annuali per aiutarvi a navigare nel mercato forex.
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading
Script: Trascinamento delle linee di supporto e resistenza con differenziazione del colore
newdigital, 2014.06.11 14:17
Supporto e resistenza statici nel mercato Forex (basato sull'articolo di dailyfx)
- I trader possono utilizzare i supporti e le resistenze per valutare le condizioni di mercato, definire le tendenze ed entrare in posizione.
- Nell'articolo che segue discutiamo i metodi "statici" di supporto e resistenza.
- Approfondiamo i punti di snodo e l'analisi psicologica dei supporti e delle resistenze.
Dopo tutto, se il prezzo ha toccato un pavimento che potrebbe avere difficoltà a sfondare (supporto) o un tetto che potrebbe non essere in grado di superare (resistenza), questo può offrire una pletora di idee e setup commerciali.
Sfortunatamente, la maggior parte dei nuovi trader impara uno o due modi per identificare il supporto o la resistenza e, quando vede che non funziona sempre, abbandona questi studi nella speranza di trovare i "sacri graal" altrove.
Ebbene, i sacri graal non esistono davvero. Spesso il nuovo trader impiega un po' di tempo per imparare questa lezione nel modo più duro: Non esiste una strategia, un approccio o un indicatore che permetta a un trader di vincere sempre, indipendentemente dalla forza del metodo analitico impiegato. Il trading si basa piuttosto sulle probabilità e sul tentativo di portarle dalla propria parte o a proprio favore, per quanto umanamente possibile, utilizzando questa analisi.
Il supporto e la resistenza hanno un ruolo speciale in questa analisi. Può essere utilizzato per valutare le condizioni di mercato, determinare le tendenze, identificare i punti di entrata e di uscita e molte altre opzioni.
Punti di pivot
Questo è uno dei modi più comuni di identificare il supporto e la resistenza, ed è anche uno dei più antichi. I punti di pivot sono nati prima che i computer diventassero comuni nei mercati finanziari, quando i floor trader avevano bisogno di un modo rapido e semplice per vedere se i prezzi erano "economici" o "costosi".
I floor trader hanno quindi sviluppato un metodo di breve durata per individuare i livelli di supporto (economici) e di resistenza (costosi).
Questi floor trader prendevano il massimo, il minimo e il prezzo di chiusura del giorno precedente e facevano una media di questi valori
per trovare il "pivot" per il giorno di trading successivo. L'azione dei prezzi al di sopra di questo pivot sarebbe "rialzista", mentre i prezzi al di sotto sarebbero "ribassisti".
Sebbene ciò sia positivo, non ci dice ancora molto sul supporto o sulla resistenza; quindi, per fare un ulteriore passo avanti, i trader moltiplicheranno il pivot per due e sottrarranno il minimo del giorno precedente per ottenere il primo livello di resistenza (R1). Possono poi fare lo stesso per trovare il primo livello di supporto (S1), moltiplicando il valore del pivot per due e sottraendo poi il massimo del giorno precedente.
Una volta risolti i valori di R1 e S1, i trader possono passare ai successivi livelli di supporto e resistenza. Per trovare il secondo livello di resistenza (R2), i trader possono aggiungere il valore del pivot alla differenza tra R1 e S1; il secondo livello di supporto può essere trovato sottraendo la differenza tra R1 e S1 dal valore del pivot. L'equazione completa è riportata di seguito:
Come si può notare dall'equazione, i pivot point utilizzano una matematica molto elementare per trovare potenziali livelli di supporto e resistenza. Fortunatamente per i trader, la maggior parte dei pacchetti grafici esegue automaticamente questo calcolo, tracciando i livelli di supporto e resistenza a intervalli appropriati.
I Pivot Point possono essere generati per una varietà di time frame, e spesso i pivot a più lungo termine funzionano meglio in quanto un maggior numero di trader può vedere e reagire a tali livelli.
Come nella maggior parte delle forme di analisi tecnica, più lungo è il termine utilizzato nell'analisi, più forte è la risposta che può essere suscitata. I punti di pivot di sapore mensile e settimanale suscitano spesso un notevole interesse e dovrebbero essere seguiti dai trader anche se si utilizzano grafici orari e a quattro ore di più breve durata.
I punti di pivot mensili e settimanali possono essere utili sia sui time frame lunghi che su quelli corti.
Livelli psicologici
Uno degli aspetti più affascinanti dell'analisi tecnica è la capacità delle statistiche e della matematica di mostrare i modelli del comportamento umano. Questo aspetto è più evidente che nello studio dei livelli "psicologici" nei mercati finanziari.
La maggior parte degli esseri umani pensa in numeri interi arrotondati. Non possiamo farci niente: la nostra specie si è evoluta dando valore alla semplicità. Per esempio, chiedete a qualcuno quanto ha pagato la sua auto, la sua giacca o persino il suo caffellatte.
Probabilmente arrotonderà la risposta per eccesso (o per difetto) al numero tondo più vicino. Questo tipo di arrotondamento si verifica spesso anche nei mercati; i trader piazzano i loro stop o ordini di entrata a questi livelli o intorno ad essi, nello stesso modo in cui la maggior parte degli esseri umani risponde quando gli viene chiesto quanto ha pagato il caffè.
GBPUSD Grafico settimanale con i livelli "maggiori" e "minori" identificati
Come si può vedere, questi livelli possono presentarsi molto spesso in un mercato, in particolare durante le tendenze più forti, quando i nuovi prezzi si scontrano con nuovi livelli di resistenza (o di supporto nel caso di una tendenza al ribasso).
Lo studio dei supporti e delle resistenze può essere approfondito con i prezzi "minori", fissati con incrementi di 25 pip, noti come livelli psicologici "minori". Nel grafico sottostante, siamo scesi al grafico orario dello stesso mercato esaminato in precedenza (GBPUSD) con l'aggiunta di questi livelli "minori" più granulari:
GBPUSD orario con l'aggiunta dei livelli psicologici minori (incrementi di 25 pip)
Con i livelli psicologici che si verificano ogni 25 pip, ci sono numerose opportunità per i trader di "catturare le oscillazioni" in un mercato.
Per dare più forza ai livelli psicologici o ai punti di pivot, i trader possono cercare la confluenza tra questi metodi analitici, compresi i meccanismi dinamici di supporto e resistenza che analizzeremo nella prossima puntata.
Pivot Point:
L'indicatore Classic Pivot Point dipinge il punto di snodo e tre livelli di resistenza e supporto per tutti i punti dati.
