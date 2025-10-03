Indicatori: Engulfing Indicator
Autore: Minh Hieu Hoang
Come rendere il segno della freccia più grande?
cambiare "OBJ_ARROW_BUY" in "OBJ_ARROW_UP".
https://www.mql5.com/it/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_arrow_up
Documentation on MQL5: Constants, Enumerations and Structures / Objects Constants / Object Types / OBJ_ARROW_UP
- www.mql5.com
Arrow Up sign. Note Anchor point position relative to the sign can be selected from ENUM_ARROW_ANCHOR enumeration. Large signs (more than 5) can...
Engulfing Indicator:
Si tratta di un indicatore che aiuta a identificare i modelli di candele Engulfing.
