Indicatori: Engulfing Indicator

Nuovo commento
 

Engulfing Indicator:

Si tratta di un indicatore che aiuta a identificare i modelli di candele Engulfing.

Engulfing Indicator

Author: Minh Hieu Hoang

 
Automated-Trading:

Indicatore Engulfing:

Autore: Minh Hieu Hoang

Come rendere il segno della freccia più grande?

 
Syarif Nur Arief #:

Come rendere il segno della freccia più grande?

cambiare "OBJ_ARROW_BUY" in "OBJ_ARROW_UP".

https://www.mql5.com/it/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_arrow_up

Documentation on MQL5: Constants, Enumerations and Structures / Objects Constants / Object Types / OBJ_ARROW_UP
Documentation on MQL5: Constants, Enumerations and Structures / Objects Constants / Object Types / OBJ_ARROW_UP
  • www.mql5.com
Arrow Up sign. Note Anchor point position relative to the sign can be selected from ENUM_ARROW_ANCHOR enumeration. Large signs (more than 5) can...
 

Come contattarvi

 
2022381210 #:

Come contattarvi

Chi contattare?
Nuovo commento