Sistemi Esperti: cs2011
scaricato, installato, testato, le scommesse non si mettono, nessun errore, provato per gli ultimi 3 mesi senza risultati.
Vorrei una descrizione del Consulente esperto
Per eseguire il test, alla riga 84, sostituire:
double Limit=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_LIMIT);
da.
double Limit= 15;
È solo un normale MACD con spegnimento a un grande profitto, e sta andando a fare una fortuna.
L'autore ovviamente un grande rispetto, pienamente utilizzato il palese debilismo delle regole del campionato, ma gli organizzatori devono pensare bene e prendere in considerazione ciò che è stato discusso in decine di argomenti costantemente: "le regole del campionato è completa assurdità. La gente lancia gli EA solo per fortuna. Non si parla di parametri ottimali che siano in qualche modo correlati con la possibilità di un utilizzo reale. E vincono, come è successo in passato e in tutti gli altri anni.
Grazie per il consigliere!
Sarà interessante seguirlo :)
Se non vi piace, non partecipate; o se proprio volete, organizzate il vostro secondo le regole che volete. E i vincitori hanno una parte di fortuna, ma non gioca un ruolo decisivo.
) Questo è il punto, che la quota di fortuna è il 99% della vittoria di questo campionato e non una percentuale in meno. Se il campionato si svolge anche con uno spostamento di un solo mese (indietro/avanti non importa) le possibilità che anche solo 1 della lista attuale rimanga nella top 10 sono trascurabili, la maggior parte degli EA dell'ultimo campionato sono di dominio pubblico, andate a vedere.
L'argomento "Se non ti piace, non partecipare" è completamente irrilevante. Se hai un'argomentazione contro quello che ho detto - ti ascolto, altrimenti non postare. L'ho sentito dire cento volte.
1. Non parlare del 99%. Certo che c'è la fortuna, ma la percentuale è molto più bassa. Direi che non supera il 50%, e in questo caso, come molti si rendono conto, c'è spazio per scatenarsi.
Sì, le regole non sono del tutto perfette, molte cose sono soggette allo "SPIRITO" e non sono chiaramente specificate in esse, ma nonostante questo sono abbastanza adeguate.
2. Va inoltre notato che, sebbene la politica generale degli organizzatori rimanga invariata, le regole continuano a essere modificate. Per esempio, in questo campionato il lotto minimo è stato ridotto (a 0,01), il che ha indubbiamente contribuito alla nascita di nuove interessanti strategie. Credo che la crescita dell'interesse per il multicurrency sia da attribuire a questa (e ad altre decisioni simili).
Spero che gli organizzatori continuino a rendere le regole più adatte alla creazione di sistemi di trading efficaci.
L'ho scaricato, l'ho fatto partire dal 01.10.11 (campionato) - il risultato non coincide con quello del campionato, anzi....
Per testare questo Expert Advisor in base alle condizioni del campionato, è necessario utilizzare il conto che è stato assegnato dagli organizzatori ai partecipanti prima del campionato per testare i loro Expert Advisor. In questo caso, non è necessario modificare il codice di questo Expert Advisor come raccomandato da Andrey Voitenko, ma prenderlo così com'è e farlo funzionare dal 03.10.2011. I risultati coincideranno uno a uno.
L'Expert Advisor è davvero ottimizzato per il trading di quest'anno a partire dal 01.01.2011 e mostra esattamente i risultati di cui scrive l'autore dell'Expert Advisor.
Tuttavia, l'Expert Advisor si fonde immediatamente, avendo letteralmente effettuato un paio di transazioni nel periodo dal 01.01.2009 e 01.01.2010. Inserire ordini di stop non aiuta, così come ridurre il lotto iniziale. L'Expert Advisor è in trend, come scrive l'autore, e questo è effettivamente vero. Quando si verifica un tempo piatto, il vantaggio accumulato nel trend viene completamente perso. Questo fatto può essere riscontrato testando l'Expert Advisor per quest'anno. Pertanto, se nei prossimi due mesi si verificherà un tempo piatto, questo si manifesterà al Campionato. L'autore scrive anche di questo.
Dal punto di vista del campionato, la strategia scelta dall'autore dell'Expert Advisor è corretta (il campionato non ha bisogno di Expert Advisor che siano adatti al trading su conti reali). La cosa principale nel Campionato è la vittoria, e la vittoria si ottiene con il risultato del profitto, e il risultato dipende dal periodo di trading, e il periodo di trading non è nulla. Ecco perché quando un Expert Advisor entra in una tendenza (e questo è un caso), che può essere prolungata, diventa un leader. Se l'inizio del campionato fosse stato piatto, il risultato avrebbe potuto essere lo stesso dal 01.01.2009 o dal 01.01.2010, e nessuno sarebbe stato interessato.
Ma è possibile mostrare i risultati, che sono attesi dagli organizzatori e dagli sponsor del campionato, paragonabili ai profitti dal 600% in su (perché sono pronti a pagare per questo!), in un modo così originale! - Queste sono le regole!
cs2011:
Expert Advisor del Campionato di Trading Automatico 2011.
Author: Igor Korepin