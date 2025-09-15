Indicatori: Canale ZigZag NK
Дорогой Nikolay Kositsin,
что-то неладно в расчет "prezzo1" и "prezzo2", не следуют расчета "zigzag". Вы можете проверить с помощью очень низких периодов, в течение бэктест
segnale di vendita quando il prezzo sulla spalla destra ha rotto la trendline inclinata verso l'alto.
L'indicatore Zig-Zag è un eccellente strumento di analisi tecnica per l'identificazione di modelli grafici classici. L'indicatore Zig-Zag è anche efficace per ridurre il rumore e aiutare il trader tecnico a vedere la vera direzione del mercato.
A proposito - i miei primi indicatori sono stati Ichimoku e il canale alto/basso simile al canale ZigZag NK. E quando ho perso con successo il mio primo deposito reale, ho capito che il forex è una scienza e ho iniziato a imparare. È stato molti anni fa ... (c'era una volta, nel forex, quando ho perso il mio primo deposito).
Quindi, raccomando gli indicatori di canale ai principianti (che stanno per iniziare con il forex per esempio), e la coppia - USDCHF ... perché ho perso il mio primo deposito proprio con questa combinazione, mi dispiace :)
Canale ZigZag NK:
L'indicatore disegna un canale costruito sui vertici dello zigzag.
Author: Nikolay Kositsin