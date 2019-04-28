La rete neurale apre le transazioni solo di notte. Ha scoperto lo scalping? - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
comprare per 25.000 dollari senza nemmeno chiedere come si commercia? hmmm... è ridicolo.
E cosa farà questa richiesta? Se qualcuno ti dice che l'Expert Advisor fa trading su una nuova strategia, puoi chiedergli qual è la strategia. È improbabile che ve ne parli. La cosa più importante che ho ottenuto sono state le seguenti risposte: niente martin, niente media, niente overshooting, niente arbirage e altri metodi di trading discutibili. Ci sono delle fermate e dei prelievi, che si possono impostare da soli. Ho impostato 100 pips TP e SL, 1 a 1. Niente prugne acute dopo lunghi rialzi, perché questa non è una strategia ala 20/80. Il mio tecnico può cercare di prendere uno stop loss o prendere un take profit.
E dopo questo - solo rischio di provare.
Maxim Dmitrievsky:
Puoi vedere sul grafico che è piatto, commercia senza stop e stop lunghi. Un raro ritiro divorerà tutti i profitti e metà del deposito.
TP=SL. Nessun deflusso. In pratica, le operazioni non raggiungono lo SL o il TP, a meno che non si venga colpiti da notizie drammatiche. Se ho una buona visione, cercherò di piazzare un ordine inverso prima che raggiunga SL o TP.
Maxim Dmitrievsky:
È ovvio che nella formazione ci sono filtri che permettono il trading solo su bassa volatilità o per tempo. Può essere solo un limitatore, non necessariamente a livello di NS.
Sembra un normale auto-addestratore con alcuni gradi di libertà, cioè è addestrato in modo pseudo-casuale, quindi i risultati variano da allenamento ad allenamento, questo è normale
Nel video che è stato caricato nell'altro thread si può anche vedere che allena una serie di modelli, e poi dal periodo di prova adatta il migliore, come nell'ottimizzazione genetica. Cioè è anche una specie di raccordo ma i NS non sono addestrati altrimenti
Grazie per l'analisi! Finché questo strumento di autoapprendimento funziona. Ho più paura che possa guardare avanti sul forward, perché a volte può mantenere la posizione forward con profitto stabile per 6 mesi. Quindi, controlliamo sul serio.
Maxim Dmitrievsky:
E perché preoccuparsi di creare molti thread con una stessa cosa? Risulta che la solita pubblicità
È l'apprendimento automatico? È un argomento stupido, gonfiato a mille e mezzo pagine, la metà delle quali è un'ulcera e si cerca di scoprire chi ha più... mente e intelligenza. Non so prima, non ho intenzione di sfogliare tante pagine, ma non ci trovo niente di utile. Di solito dopo poche pagine che viene postato un robot, tutti lo rigirano, come succede di solito in altri thread.
Maxim Dmitrievsky:
Non funziona nemmeno nel backtester visto che ci sono queste domande?
Gli autori non si preoccupano dell'attenzione al cliente, oooh mancano molte cose, specialmente quelle carinerie che ha il backtester di MT)).
Cosa ci guadagna? Bene, vi dirà che l'Expert Advisor fa trading su una strategia finora sconosciuta, gli chiederete qual è la strategia? Non credo che ve ne parlerà. La cosa più importante che ho ottenuto sono state le seguenti risposte: niente martin, niente media, niente overshooting, niente arbirage e altri metodi di trading discutibili. Ci sono delle fermate e dei prelievi, che si possono impostare da soli. Ho impostato 100 pips TP e SL, 1 a 1. Niente prugne acute dopo lunghi rialzi, perché questa non è una strategia ala 20/80. Il mio tecnico può cercare di prendere uno stop loss o prendere un take profit.
E dopo questo - solo il rischio di provare.
Beh, almeno avrebbero potuto scrivere una specie di manuale che avesse un senso. Per esempio, per specificare che il bot commercia in tempi di bassa latenza - non vedo nulla di criminale in questo )
Grazie per la recensione! Finché questo strumento di autoapprendimento funziona. Quello che mi preoccupa di più è che forse guarda al futuro su una posizione a termine, perché a volte sembra mantenere la posizione a termine con un profitto stabile anche per 6 mesi.
Ho il sospetto che si allena su un vassoio (piccola area) molte volte, e poi cerca di adattarsi al test, e dà quello (quella variante di allenamento), che si adatta meglio. Poi su una piccola pedina in avanti. Ecco perché si ottengono sempre bei risultati nel test, ma non sono un indicatore di stabilità della ST, guardano solo avanti.
Ultimamente ho ricevuto molti rapporti di questo tipo anche sul mercato locale. Dopo aver letto articoli e scoperto cos'è un neurone, iniziano a vendere il loro stampo. La misura è bella, le persone disinformate sono ingannate. All'inizio ottengono un sacco di vantaggi, e poi quando si rendono conto che non funziona iniziano a scrivere feedback arrabbiati dicendo che sono stati ingannati :)
A questo proposito, sono stati obbligati a spiegare agli acquirenti che stanno kurwafitting (adattando la curva del capitale), in modo che nessuno abbia domande. Ed è anche utile scoprire quale esperienza ha lo sviluppatore nel campo del MO. Dovrebbe essere di almeno 2 anni, dato che la materia è molto complessa.
Così ho capito che Megatrader ha circa zero esperienza finora, perché all'inizio si è specializzato nell'arbitraggio, ma il suo tema è morto e lui è passato a uno nuovo.
Ed è anche utile scoprire quanta esperienza ha lo sviluppatore nel campo del MoD. Dovrebbe essere di almeno 2 anni, dato che l'argomento è molto complesso.
Capisco che Megatrader ha circa zero esperienza finora, dato che prima si è specializzato nell'arbitraggio, ma quell'argomento è morto e lui è passato a uno nuovo
A proposito, un fattore importante: distinguere un venditore da uno che lo fa bene. Soprattutto per coloro che non conoscono l'argomento.
Maxim, non l'avevo notato, anche tu hai la tua neuromacchina. Dovrò provarlo.
E Megatrader - sì, un arbitraggio e pair trading, la base del suo
A proposito, il fattore importante è distinguere il venditore da quello che lo fa. Soprattutto per chi non conosce l'argomento.
Maxim, non l'avevo notato, anche tu hai la tua neuromachina. Dovrò usarlo
E Megatrader - sì, arbitraggio e pair trading, il fondamento di esso.
Non vendo nulla a questo proposito (ancora), tutti gli articoli con esempi e codici open source
La mia intermediazione è per il futuro, non consiglio di comprare ancora nulla se voglio solo sostenere il progettoAndrey ha molta esperienza - discute di reti neurali qui dagli anni venti.
Non sto vendendo nulla a questo proposito (ancora), tutti gli articoli con esempi e codici open source
Non consiglio ancora di comprare qualcosa, a meno che non sia solo per il supporto del progettoAndrey ha molta esperienza - ha discusso di reti neurali qui fin dal crepuscolo.
Ho capito, lo seguo. Se riuscirò a svilupparlo, lo sosterrò anche io. Prospettive e talenti dovrebbero essere tenuti vicino a voi, e nei segnalibri del browser).
Trovato nel mercato un'altra rete neurale basata su alcuniProgress P-NET, la sua linea di equilibrio è più liscia di una linea retta geometrica, in un anno. L'ho controllato nel tester - stessa cosa. Solo per divertimento ho chiesto all'autore se i suoi gufi stavano sbirciando nel futuro. Forse darà qualche commento.
Andrei ha la sua auto e a giudicare dalla sua rete - è il killer finora. Sarò in competizione con lui) inizierà la prossima settimana.
Capito, lo sto seguendo. Se funziona, lo sosterrò anch'io. Prospettive e talenti dovrebbero essere tenuti vicino a voi, e nei segnalibri del vostro browser).
Trovato nel mercato un'altra rete neurale basata su alcuniProgress P-NET, la sua linea di equilibrio è più liscia di una linea retta geometrica, in un anno. L'ho controllato nel tester - stessa cosa. Solo per divertimento ho chiesto all'autore se i suoi gufi stavano sbirciando nel futuro. Forse darà qualche commento.
Andrei ha la sua auto e a giudicare dalla sua rete - è il killer finora. Sarò in competizione con lui) inizierà la prossima settimana.
Capito, lo sto seguendo. Se riuscirò a svilupparlo, lo sosterrò anch'io. Prospettive e talenti devono essere tenuti vicino a voi, e nei segnalibri del vostro browser).
Trovato nel mercato un'altra rete neurale basata su alcuniProgress P-NET, la sua linea di equilibrio è più liscia di una linea retta geometrica, in un anno. L'ho controllato nel tester - stessa cosa. Solo per divertimento ho chiesto all'autore se i suoi gufi stavano sbirciando nel futuro. Forse darà qualche commento.
Andrey ha la sua macchina e a giudicare dalla sua rete - è la migliore finora. Sarò in competizione con lui) inizierà la prossima settimana.
È interessante notare che P-Net è stato discusso qui dall'utente@Ivan Negreshniy come loro proprietà intellettuale. Non so come sia collegato a quel progetto.Oh, sì, i gufi sono solo da parte sua.
L'hai comprato attraverso molte conoscenze?
La demo sarebbe stata interessante da giocare.
Strano che il software di rete neurale non sia sul loro sito web. Gli screenshot mostrano il produttore, ma non il software stesso.
L'hai comprato attraverso molte conoscenze?
Una demo sarebbe interessante da far girare.
Stanno per iniziare a venderlo, ma nessuno sa esattamente quando lo faranno. L'autore ha promesso di chiamare, vi farò sapere sulla mia pagina.
La demo è solo su megatrader. Si stanno gradualmente allontanando dal pair trading e dal lagging arbitrage, ma dicono che quest'ultimo funziona ancora a causa delle specificità del dealing: quelli hanno periodi fino a mezzo anno, o migliorano l'esecuzione, ma poi i newsmen/arbitraggisti/rapinatori ad alta frequenza li derubano, o peggiorano le condizioni per evitare il profitto di questi ultimi, ma poi perdono clienti e reputazione. Sono in equilibrio tra due fuochi. Quindi, l'arbitraggio non dovrebbe essere scontato.
È un'idea sbagliata che siano gli arbitraggisti ad essere derubati. Rompono qualsiasi strato redditizio, compresi i giornalisti (chiudere i server delle notizie è un luogo comune). Se le NS daranno super profitti - saranno bandite anch'esse, o addirittura chiuse, che liberazione:)
Il megatrader stesso non guadagna nulla, vive della vendita di software (bot).