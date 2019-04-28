La rete neurale apre le transazioni solo di notte. Ha scoperto lo scalping?
quanti scambi in un periodo di formazione?
Corse diverse hanno numeri diversi. Ho preso il primo che ho trovato:
Formazione: dal 25 gennaio 2018 al 18 aprile 2018 (3 mesi),
Periodo di prova: dal 01.01.2017 al 31.12.2018 (2 anni),
Avanti: 1 gennaio 2019 ad oggi (3 mesi e mezzo).
Risultato:
Durante il periodo di formazione: 51 scambi
È questo il lavoro della sua Macchina Neurale? Mi piace il fatto che ci sia solo una coppia di valute e una sola dimensione del lotto. Domanda 1: Quanti ordini possono essere aperti al massimo in una volta? Domanda 2: è possibile che la rete neurale lavori con un solo ordine aperto, una sola coppia e un solo lotto fisso?
Sì.
1. Un massimo di 20 scambi.
2. È possibile, naturalmente.
A lungo termine, puoi caricare anche il resto delle major.
C'è una funzione interessante nel programma: si possono inserire dati da altre coppie di valute, e il programma cercherà modelli nel loro comportamento congiunto. Così, è possibile alimentare contemporaneamente tutte le valute, metalli, indici, azioni, tutto nel terminale. Basta che il computer non esploda.
Siccome è una rottura di scatole, non ci sono arrivato. Più tardi cercherò di addestrare l'eur sui dati di EURUSD e GBPUSD, o oro e petrolio, o tutte le principali valute che hanno una base in dollari. Vediamo cosa succede dopo.
Un po' più tardi aprirò un segnale e un pamm di un'altra variante avanzata della rete neurale dall'utenteAndrey Dik. Anche lì ho una bella foto:
formazione - 10 mesi, test sul periodo dopo la formazione - 6 mesi.
Ma il risultato sul reale è curioso: tutti i trade sono aperti al mattino finora, anche se nessun timeframe intraday è stato impostato nella formazione. È come se il mercato cercasse la calma.
Li ho addestrati diverse volte. Ognuno di loro ha un programma di redditività diverso, ma ognuno di loro apre le offerte esclusivamente di notte e la mattina presto.
Significa che la rete neurale ha trovato una strategia funzionante? O è meglio allenarlo in modo che commercializzi tutto il giorno?
Forse fa trading di notte perché ha un bel grafico, ma l'enorme spread che si allarga di notte non gli permetterà di fare alcun profitto.
Può scegliere a quali ore commerciare?
Sì.
È possibile vedere da qualche parte un grafico di equilibrio e TEMPO per una coppia, con un ordine nel mercato, con un lotto fisso?
Questo è quello che sto chiedendo, non è possibile?) ero curioso di questo comportamento io stesso. Non una sola transazione verso l'America e l'Europa
Questo è lo svantaggio, non si può modificare da soli.
Vedere la sua documentazione, forse c'è una tale possibilità.
Non hai nessuno a cui chiedere)) Non conosciamo il dispositivo, la descrizione ufficiale di pre-vendita o i documenti rilasciati agli acquirenti.
