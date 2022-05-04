Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 115
No, perché la privacy. Tutte le informazioni sono per il popolo.
Codici di registrazione:
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 543050
RegCode: 3340471817
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 442420
RegCode: 2065403403
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 142042
RegCode: 2635829014
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 640150
RegCode: 68915037
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 642952
RegCode: 2182843955
-----------------------------------
Mi devi un segnale gratuito.
No, non c'è bisogno di andare sul personale. Tutte le informazioni sono per il popolo.
642952 - non vuole. Gli altri sembrano adattarsi...
il resto sembra a posto:
Comunque questi sono i messaggi - TF- non abbiamo cambiato dopo aver installato exp:
Li gestisce nella vita reale?
Ho una restrizione lì che la build deve girare almeno un po' sulla demo.
Riavvia. Ormai dovrebbe funzionare.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Avete analizzato la connessione tra il numero di parametri di ottimizzazione e la durata del funzionamento stabile della TS?
No.
In primo luogo, è difficile definire cosa sia un "parametro". Diciamo che il periodo EMA è chiaramente un parametro. E il limite di tempo?
In secondo luogo, infatti, se ci sono troppi parametri, otterremo un TS che funziona perfettamente sulla storia, ma non funziona nella vita reale.
Quindi molto probabilmente c'è un valore ottimale del numero di parametri. Ho letto che questo numero è 3. Per essere precisi, è 2,8... (base dei logaritmi naturali).
Faccio delle stime approssimativamente come segue.
Che il numero di parametri sia due:
1.yema periodo da 10 a 100 in incrementi di 10;
2. Booleano - usa il vincolo così e così o no.
In questo caso il numero di varianti di parametri sarà N = 10*10*2 = 200.
Più alto è il numero N, più probabile è l'adattamento.
Abbiamo ottimizzato due sistemi di trading con circa lo stesso numero di operazioni, uno ha N = 200, l'altro N = 1000. La probabilità di adattamento è più alta e quindi sarà meno stabile sul lato anteriore - il secondo sistema.
Inoltre, dobbiamo anche stimare gli intervalli di parametri ai quali il sistema dà risultati positivi nel backtest.
Per esempio, due sistemi con lo stesso N. Uno su backtest ha dato il 50% di risultati positivi, l'altro il 30%, quindi il primo è più stabile.
L'esperimento è fallito. Ho ricevuto un messaggio da un moderatore di Signals:
2019.06.10 21:00