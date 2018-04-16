Perché Python è così di moda nel machine learning? - pagina 7
Per Python è meglio usare un blocco note con plugin, Notepad++ è buono per Windows. O installare PyCharm, è personalizzato per questo, ed è più leggero di VS, io uso gedit su Linux e PyCharm solo se il progetto è complesso
Ho già lo studio 2017. Anche se ho anche Code, ma in qualche modo non è diventato uno strumento di lavoro.
A proposito, ho deciso di installare Python 3.6.5 da python.org, avevo dubbi che fosse la versione di MS. Ma no, vedi la foto.
Ho già Studio 2017. Anche se ho anche Code, ma in qualche modo non è diventato uno strumento di lavoro.
Ho provato a usare Anaconda dal sito ufficiale e, dopo l'installazione, offrono di installare VS Code. Questo è ufficialmente raccomandato.
Ma il Combinator lo ha rimproverato.
Non ho rimproverato nulla. confuso con qualcun altro?
Visual Studio Code. Editor leggero con funzioni di suggerimento e debug del codice. Il plugin per Python deve essere installato.
Si può fare così, ma per me è più facile usare Notepad per i piccoli progetti
l'ambiente di sviluppo per python pycharm è buono come studio
e anche meglio in molti modi.
Chiedo scusa, sono davvero confuso, ecco chi ha scritto
Grigoriy Chaunin 2018.04.13 21:41 #49 IT
Devi guardare cos'è Python installandolo dal sito ufficiale. Iron Python non è questo. È un'imitazione di Microsoft. Nessuno ne ha bisogno. Per quanto ne so non è compatibile con i pacchetti Python.
e anche meglio in molti modi.
E Spyder? L'ho cercato, editor + console.