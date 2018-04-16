Perché Python è così di moda nel machine learning? - pagina 7

Konstantin:

Per Python è meglio usare un blocco note con plugin, Notepad++ è buono per Windows. O installare PyCharm, è personalizzato per questo, ed è più leggero di VS, io uso gedit su Linux e PyCharm solo se il progetto è complesso

Codice diVisual Studio. Editor facile da usare con funzioni di suggerimento e debug del codice. È necessario installare un plugin per Python.
 
Grigoriy Chaunin:
Konstantin:

Ho già lo studio 2017. Anche se ho anche Code, ma in qualche modo non è diventato uno strumento di lavoro.

E sul fatto che lo studio sia pesante, sì, lo è. Mi ricordo circa 10 anni fa, quando avevo un progetto di robot piuttosto grande per MT4 compilato in secondi in C# e minuti in C++. E poi è diventato sempre più lento. Ora la compilazione per Sharp non sta affatto rallentando, i plus sono ancora più lenti. Ottimizzazione? NON LO SO. Ci vuole molto tempo anche per lanciare e compilare МТ5. Ma la tendenza generale del progresso di oggi è la lentezza ))

 

A proposito, ho deciso di installare Python 3.6.5 da python.org, avevo dubbi che fosse la versione di MS. Ma no, vedi la foto.

pp

 
Alexey Volchanskiy:

Ho già Studio 2017. Anche se ho anche Code, ma in qualche modo non è diventato uno strumento di lavoro.

Ho provato a usare Anaconda dal sito ufficiale e, dopo l'installazione, offrono di installare VS Code. Questo è ufficialmente raccomandato.

codice

 
Alexey Volchanskiy:

Ma il Combinator lo ha rimproverato.

Non ho rimproverato nulla. confuso con qualcun altro?

sull'ambiente di sviluppo python pycharm è buono come studio

 
Grigoriy Chaunin:
Si può fare così, ma per me è più facile usare Notepad per i piccoli progetti

 
Combinatore:

e anche meglio in molti modi.

 
Combinatore:

Chiedo scusa, sono davvero confuso, ecco chi ha scritto

Grigoriy Chaunin 2018.04.13 21:41 #49 IT

Devi guardare cos'è Python installandolo dal sito ufficiale. Iron Python non è questo. È un'imitazione di Microsoft. Nessuno ne ha bisogno. Per quanto ne so non è compatibile con i pacchetti Python.

 
Konstantin:

E Spyder? L'ho cercato, editor + console.

 
Ero io che rimproveravo. )
