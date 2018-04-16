Perché Python è così di moda nel machine learning? - pagina 6

Alexey Volchanskiy:

Quale versione consiglieresti?

La terza, ovviamente. Ha senso andare oltre solo se ci sono dei requisiti speciali - l'ultima release, che ora è la 3.6.5.

 
Combinatore:

il terzo, ovviamente.

3.6.5 - l'ultima del 2018.03.28 ?

Alexey Volchanskiy:

https://www.python.org/downloads/ Quale versione consiglieresti? Vedo che spesso il numero di versione non è correlato alla data di rilascio. Diversi rami della lingua?

Basta aggiungere un'estensione Python a VS. C'è una versione 3.6 lì, puoi anche metterci anaconda (non so perché VS ne abbia bisogno).

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

Maxim Dmitrievsky:

Basta mettere un add-on Python per VS. C'è una versione 3.6, puoi anche metterci anaconda (non so perché VS ne abbia bisogno)

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

Su VS ho messo il pacchetto Pyton dal programma di installazione, come hai il link prescritto, c'è un pacchetto Pyton e Iron Pyton, ma combinator l'ha cacciato. Ho scaricato la 3.6.5 dal sito ufficiale e anche Anaconda, me lo ricordo. Lo metterò anche. Ho capito che Anaconda ha molti pacchetti diversi.

L'ultima volta ho lavorato con Pyton circa 10 anni fa e da allora tutto è diverso )), lo studierò poco a poco.

In studio è impostato così

Aviva

Alexey Volchanskiy:

Su VS ho messo il pacchetto Pyton dal programma di installazione, come dice il tuo link, c'è un pacchetto Pyton e Iron Pyton, ma Combinator lo ha rimproverato. Ho scaricato la 3.6.5 dal sito ufficiale e anche Anaconda, me lo ricordo. Lo metterò anche. Ho capito che Anaconda ha molti pacchetti diversi.

L'ultima volta ho lavorato con Pyton circa 10 anni fa e da allora tutto è diverso )), lo studierò poco a poco.

In studio è impostato in questo modo


e i filtri, a proposito, sono nella lib SciPy.

Non lo so, non li capisco :) datemi solo l'articolo :))

http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html

Ecco un altro elenco di fs

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

Alexey Volchanskiy:

https://www.python.org/downloads/ Quale versione consiglieresti? Vedo che spesso il numero di versione non è correlato alla data di rilascio. Diversi rami linguistici?

Usa il terzo.

 
Alexey Volchanskiy:

Su VS ho messo il pacchetto Pyton dal programma di installazione come dice il tuo link, c'è un pacchetto Pyton e Iron Pyton, ma combinator l'ha cacciato. Ho scaricato la 3.6.5 dal sito ufficiale e anche Anaconda, me lo ricordo. Lo metterò anche. Ho capito che Anaconda ha molti pacchetti diversi.

L'ultima volta ho lavorato con Pyton circa 10 anni fa e da allora tutto è diverso )), lo studierò poco a poco.

In studio è impostato in questo modo


Per Python è meglio usare Notepad++ per Windows. Oppure puoi usare PyCharm ed è più facile di VS. Su Linux uso gedit e PyCharm se è un progetto complesso.

 
3.6
 
Alexey Volchanskiy:

Su VS ho messo il pacchetto Pyton dal programma di installazione come dice il tuo link, c'è un pacchetto Pyton e Iron Pyton, ma combinator l'ha cacciato. Ho scaricato la 3.6.5 dal sito ufficiale e anche Anaconda, me lo ricordo. Lo metterò anche. Ho capito che Anaconda ha molti pacchetti diversi.

L'ultima volta ho lavorato con Pyton circa 10 anni fa e da allora tutto è diverso )), lo studierò poco a poco.

In studio è impostato così


Anokonda è una buona cosa. Un sacco di pacchetti preinstallati. Vi risparmia la fatica di armeggiare con alcuni pacchetti in Windows. Può essere usato con VS.
