Perché Python è così di moda nel machine learning? - pagina 4
Ecco una rubrica di R
Ecco una selezione di serie temporali
Ecco un link all'apprendimento automatico
Ecco la R di Microsoft.
Ecco una selezione in russo
Ecco le domande.
Ci sono diversi pacchetti sulle wavelets, per esempio, wavelets. Quando li apri, ci sono dei link, e di solito puoi trovare dei libri che ti dicono come applicare le wavelet al trading.
Ho un'intera collezione, non riesco a trovarla subito, te la manderò quando la trovo.
R è mainstream, se non riesci a trovare qualcosa, chiedi, la mia conoscenza di R è molto limitata, ma ovviamente più della tua, ti aiuterò.
La mia conoscenza si avvicina a zero )) Ok, ho bisogno di trovare un pacchetto per calcolare i coefficienti dei filtri FIR. E non con metodi di windowing (si ottengono filtri lunghi), ma con Equiripple.
In Matlab uso solo una tale utility, semplice e comoda. Dubito che ci sia qualcosa del genere in R. Ma ancora per favore cercatelo, vi menzionerò nell'articolo ))
E si può scrivere il codice per calcolare qualsiasi filtro con la scrittura dei coefficienti nel file, che è quello che genera questa utility. Resta solo da aggiungere la parte per scrivere i coefficienti. È stato fatto per molto tempo e non lo citerò qui perché non è molto redditizio.
Java (Scala) è lo standard per l'apprendimento automatico distribuito (Spark, MXNet, Hadoop).
R e Python hanno solo moduli di collegamento per usare questi sistemi, non un supporto completo.
Così mi sono chiesto perché Google ha scelto Python per il suo hardware piuttosto che Java, per il quale c'è così tanto lavoro nel progetto Android. Prendete per esempio i due IDE, uno dei quali è stato creato da zero - Android Studio.
A proposito, sono appena andato su Stackoferflow per fare una domanda. Ci ho messo un'ora e non ho potuto inviare un messaggio, i paragrafi erano nel posto sbagliato o qualcosa del genere.
Una risorsa terribilmente stupida, non mi piaceva per niente.
TensorFlow è in C++ e solo l'API è in Python.
Spark può anche eseguire codice Python.
Non mi sono mai chiesto la questione del ramo, ma per me la risposta è pienamente rivelata nell'articolo di mozzi - Python, Delphi e C++ attraverso gli occhi di uno scienziato / Habrahabr
È stato anche interessante leggere i commenti all'articolo.
L'ho letto, è strano che tali sciocchezze siano state pubblicate su hubrahabr. Immagino che il rispettabile Rashid abbia deciso di prenderlo in giro ))) In generale, mi ha ricordato un po' gli assurdi argomenti su questo forum sui danni dell'OOP ))
Alcune affermazioni stupide del cosiddetto "scienziato":
Non avete alcuna garanzia che il file di log venga salvato, a causa di un crash del sistema operativo. (da me - è il suo programma che in qualche modo manda in crash il sistema operativo!!!)
La magia dell'interprete aiuta il buon Python a vedere quanta memoria richiede il mio numero, e ad allocarne esattamente quanta ne serve.
Il codice di Windows almeno può entrare nell'area di memoria con il codice del sistema operativo e mandarlo in crash.
Ma il codice python "ingenuo" intuitivo funziona quasi sempre come previsto. Un codice simile in Pascal non sempre funziona correttamente. Beh, il codice C ingenuo quasi al 100% non si compila nemmeno senza qualche conoscenza speciale.
Hanno avuto abbastanza dolore lì per scrivere un articolo :)
Sono martiri della scienza)) vengono date loro le lingue sbagliate.
L'ho letto, è strano che tali sciocchezze siano state pubblicate su hubra. Capisco che il rispettabile Rashid abbia deciso di prenderlo in giro )). In generale, mi ha ricordato un po' gli assurdi argomenti su questo forum sui danni dell'OOP).
Una sciocchezza di qualcuno, non stavo scherzando. Lei proprio non ha capito, così come i "critici" dello scienziato.