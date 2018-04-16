Perché Python è così di moda nel machine learning? - pagina 5
Una sciocchezza di qualcuno, non stavo scherzando. Semplicemente non siete penetrati così bene come i "critici" dello scienziato.
Mi ci sono trovato bene. Ha delle lingue da incolpare per il fatto che il programma non funziona. E leggete le frasi che ho citato. Questo è perdonabile per un bambino di quinta elementare, ma non per un cosiddetto scienziato.
Perché sei così sorpreso?
Anche la lingua di alcune persone è sbagliata e non funziona così...
La mia conoscenza si avvicina a zero )) Ok, ho bisogno di trovare un pacchetto per calcolare i coefficienti dei filtri FIR. E non con i metodi di windows (appaiono filtri lunghi), ma con Equiripple.
In Matlab, uso solo una tale utility, semplice e conveniente. Dubito che ci sia qualcosa del genere in R. Ma comunque, per favore cercatelo, vi menzionerò nell'articolo ))
E si può scrivere il codice per calcolare qualsiasi filtro con la scrittura dei coefficienti nel file, che è quello che genera questa utility. Resta solo da aggiungere la parte per scrivere i coefficienti. È stato fatto per molto tempo e non lo citerò qui perché non è molto redditizio.
No, non lo farò, è difficile per me, dato che non sono mai stato interessato ai filtri.
Se in generale, quando si cercano i filtri è abbastanza possibile difficoltà, come R è un pacchetto di statistiche, e anche se ci sono pacchetti con filtri, ma non credo a quel livello, su cui si ragiona.
Sì, ho cercato e ricercato circa un anno fa e ho trovato qualcosa, ma il livello... Quasi tutte le scatole delle finestre. Posso fare le finestre da solo, è facile. Non ho ancora bisogno di statistiche.
Ho letto l'articolohttps://habrahabr.ru/post/350042/, macchina fresca e ancora una volta Google offre tutte le API e gli strumenti di sviluppo in Pyton. Ma perché, è lento, che senso ha un hardware figo se usi un linguaggio lento?
Sì, so che le librerie sono scritte in positivo e sono veloci. Ma il codice utente è comunque in python. Mi sono dilettato con python per molto tempo, forse è successo qualcosa di straordinario negli anni, che è diventato così popolare?
Se sai qualcosa, pubblicalo.
Tutti i dubbi cadono quando si presenta un compito pratico. Ho messo Ubuntu secondo sistema in un giorno, messo tutti i pacchetti, scritto codice in Python e ottenuto i soldi. Con# credo che tu abbia capito tutto. Per quanto riguarda il C++, sei il benvenuto, c'è Sierra Charts. Sono 24 dollari al mese, se non mi sbaglio. L'ho scaricato, ho guardato con desiderio la descrizione e gli esempi... Poi il periodo di prova di due settimane è passato lentamente. P.S. Il periodo di prova gratuito di due settimane è passato inosservato, perché ho continuato a usare C#.
Hai iniziato con Python e hai finito con Sharp. Qual è la conclusione?
A giudicare da molti dei tuoi post, usi Matlab per molti calcoli. R può lavorare con Matlab direttamente in una connessione client-server (Matlab). Il pacchetto
Matlabr penso che copra tutte le vostre esigenze.
Per quanto riguarda Python - Ad oggi, tutto in Python è completamente eseguibile in P e viceversa. Ognuno ha punti di forza e di debolezza, quindi nessun problema a prendere il meglio di ognuno e usarlo insieme.
Buona fortuna
Non capisco perché ho bisogno di questo pacchetto. Matlab copre tutte le mie esigenze, ma è un prodotto a pagamento (la prova non conta), quindi non si può mettere il suo codice nello stesso articolo, né si può mostrare il calcolo del filtro in Matlab. Ecco perché ho chiesto di R.
E con Python ricorderò quello che sapevo una volta. Ho messo Iron Pyton su VS 2017 per vedere di cosa si tratta.
È necessario vedere cos'è Python installandolo dal sito ufficiale. Iron Python non è questo. È una creazione di Microsoft. Non serve a nessuno. Per quanto ne so non è compatibile con i pacchetti Python.
https://www.python.org/downloads/ Quale versione consiglieresti? Vedo che spesso il numero di versione non è correlato alla data di rilascio. Diversi rami linguistici?