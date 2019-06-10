"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 93
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
No, Dimitri (nota - con rispetto) è tutto sul leader. Dopo tutto, i partecipanti al ramo non erano deboli, ossessionati dal Forex. Alcuni di loro li conosco bene per aver lavorato insieme nel LoC - ma anche lì hanno dimostrato lo stesso - un completo rifiuto dell'autorità altrui, spingendo le proprie idee e un'incapacità di ascoltarsi a vicenda. Totale incapacità di lavorare in gruppo (l'impressione che non abbiano mai lavorato in vita loro) e il risultato è deplorevole.
Onestamente, non so cosa essere, per essere su questo forum almeno ascoltare la tua opinione? Probabilmente un moderatore :)))
Tutto funziona in modo isolato e sarà sempre così, mi sono già calmato su questo argomento.
È che questo ramo è come un indicatore. Dopotutto, ci sono stati partecipanti davvero forti, e tutti sono uguali....
È da molto tempo che non vedo gente così qui - gente ossessionata dal forex. Per lo più ossessionato dalla megalomania, ecco di cosa stai scrivendo.
Quello che stai sognando è stato molto tempo fa, sul vecchio quarto forum. Non c'era un leader, c'erano persone che rispettavano le opinioni degli altri. Ma non si tratta di opinioni. L'importante è costruire un rapporto, e per questo bisogna non pungere, in una certa misura, condividere le proprie conoscenze in modo che gli altri capiscano cosa e quali parole si usano. E così via. C'è la possibilità che si fraintenda, che si veda una specie di oltraggio nella chiamata a condividere la conoscenza, che ci voglia molto tempo per spiegare... ...e non c'è nessun punto, nessun punto.
D'altra parte, seduto, seduto poi e non seduto fuori molto, e ora da qualche parte appaiono solitari davvero con il risultato. Oggi ho appena aggiunto qualcuno come amico - l'esperto ha lavorato per più di 30 settimane, in profitto.
Di quale conoscenza segreta e di quale insegnamento stiamo parlando? )) voi signori siete semplicemente pazzi.
La situazione al 4° forum era un asilo per la componente informativa. Hanno appena riunito una manciata di persone che sono lontane dal trading e, ispirate dal gioco d'azzardo, per mancanza di denaro, hanno deciso di sconfiggere il Forex ad ogni costo, chi con la matematica, chi con mezzi fisici e persino spirituali. Possiamo chiamarla l'età della pietra del trading di Forex in Russia.
Senza conoscere le statistiche sui "commercianti" o le specifiche dell'infrastruttura, niente.
è lo stesso con la libreria ML. Nessuno capisce a cosa serve, come usarlo dopo (per esperienza con i "corifei").
Gli unici rudimenti di una mente ML sono stati osservati a Reshetov in quel periodo, per quanto ho potuto leggere gli archivi. E questi erano i primissimi rudimenti.
e il passato lontano sembra sempre bello, a causa della percezione
Perché è inutile? Si potrebbe anche sostenere che l'aritmetica è inutile a causa delle dimensioni e della pesantezza dell'aritmometro.
Se si fa una libreria del genere, che si potrebbe inserire in qualsiasi progetto in 5 secondi, senza pensare. Il problema è che nessuno vuole pensare a questa libreria, o anche solo immaginare che sia possibile. Ognuno sta fondamentalmente cercando di risolvere un problema particolare al costo di un'incredibile complessità.
No, non è la "gravità dell'aritmometro" il problema, è l'altra cosa, la comprensione di ciò che è il machine learning nel suo nucleo. In realtà è lo stesso per gli indicatori con ottimizzazione e lo stesso per i MO primitivi, per esempio tra i trader quantistici professionali nessuno sta cercando un "indicatore ideale", abbiamo abbastanza dei ben noti Momentum, Dispersion, SMA\EMA (leggere attentamente Un'introduzione alla finanza ad alta frequenza di Dacorogna), non abbiamo bisogno di nessun "Juric" e 10000 stronzate da Kodobase, non abbiamo nemmeno bisogno di cercare, perché abbiamo CAPIRE. Lo stesso vale per MO, chiunque "sappia come cucinarlo" sa che bastano pochissimi algoritmi, che un codificatore proff può scrivere in un mese da solo. E il resto sono "in vendita" per coloro che sono impegnati a indovinare, senza capire per cosa, o anche "da un altro campo", per immagini/video/NLP.
Non ho bisogno di "una tale libreria" per i professionisti, ed è molto difficile per i principianti, anche in python MO-library è troppo per un principiante, e in mql5 che è quasi C++ è semplicemente troppo difficile.
No, non è la "gravità dell'aritmometro" il problema, è l'altra cosa, la comprensione di ciò che è il machine learning nella sua essenza. Infatti, è lo stesso per gli indicatori con ottimizzazione, a proposito, come un tipo di MO primitivo anche, per esempio nell'ambiente quantistico professionale nessuno cerca "l'indicatore ideale", c'è abbastanza del ben noto Momentum (ritorno), dispersione, SMA\EMA (leggere attentamente "Un'introduzione alla finanza ad alta frequenza" di Dacorogna), non c'è bisogno in nessun "Juric" e 10000 stronzate da Kodobase, non si ha nemmeno bisogno di guardare, perché c'è COMPRENSIONE. Lo stesso vale per MO, chiunque "lo sappia cucinare" sa che bastano pochissimi algoritmi, che un codificatore proff può scrivere in un mese da solo. E il resto sono "in vendita" per coloro che sono impegnati a indovinare, senza capire per cosa, o anche "da un altro campo", per immagini/video/NLP.
Non ho bisogno di "una tale libreria" per i professionisti, ed è molto difficile per i principianti, anche in python MO-library è troppo per un principiante, e in mql5 che è quasi C++ è semplicemente troppo difficile.
Che bella parola, Mikhalych.
Anche Andrey, che ha inventato il soggetto, ha confessato di avere una semplice rete neurale e genetica. Questo è tutto. E gli altri componenti "segreti" si trovano in un'altra area di comprensione
Di quale conoscenza segreta e di quale insegnamento stiamo parlando? )) voi signori siete semplicemente pazzi.
La situazione al 4° forum era un asilo per la componente informativa. Hanno appena riunito una manciata di persone che sono lontane dal trading e, ispirate dal gioco d'azzardo, per mancanza di denaro, hanno deciso di sconfiggere il Forex ad ogni costo, chi con la matematica, chi con mezzi fisici e persino spirituali. Possiamo chiamarla l'età della pietra del trading di Forex in Russia.
Senza conoscere le statistiche sui "commercianti" o le specifiche dell'infrastruttura, niente.
è lo stesso con la libreria ML. Nessuno capisce a cosa serve, come usarlo (per esperienza con i "corifei").
È questo!
Se Reshetov è il tuo idolo, non c'è niente di cui parlare. Ci sono tre copechi di intelligenza, tre rubli di presunzione e tre tonnellate di isterismo incessante.
Nonostante la loro mancanza di conoscenza, le persone erano in grado di riunirsi in gruppi e fare un lavoro produttivo, a differenza di quello che sta succedendo qui ora.
***
Sì e davvero interessante, di quale conoscenza segreta e di quale insegnamento stiamo parlando? Decisamente schizofrenico, decisamente!
***
E non mi ricordo di te, Maxim, del quarto forum. Devi essere apparso su di esso insieme all'apparizione del 5° forum. Quindi non hai la più pallida idea di come sia stato lì.
È questo!
Se Reshetov è il tuo idolo, non c'è niente di cui parlare. Ci sono tre centesimi di intelligenza, tre centesimi di presunzione e tre tonnellate di capricci incessanti.
Nonostante la mancanza di conoscenza, le persone erano in grado di riunirsi in gruppi e fare un lavoro produttivo, a differenza di quello che sta succedendo qui ora.
Cosa c'entra l'idolo? Faceva semplicemente appello alla comprensione e alla sanità mentale. C'è un sacco di intelligenza là fuori, perché scrivere il proprio programma ML separato, un tre penny non può farlo.
Ora cosa... c'è alglib. C'è una rete neurale, una foresta e una regressione. Ha bisogno di qualcos'altro? Sono d'accordo, la rete neurale è un po' troppo pensante. Ma la foresta va bene. Se ne può discutere, ma nessuno lo vuole. Ecco perché nessuno sa nemmeno come usarlo.
***
Mi chiedo: di quale conoscenza e insegnamento segreto stiamo parlando? Decisamente schizofrenico, decisamente!
***
Non mi ricordo di te, Maxim, del quarto forum. Devi essere apparso su di esso insieme all'apparizione del 5° forum. Quindi non avete la minima idea di come sia stato lì.
Voglio dire che quello che hai scritto "condividere la tua conoscenza" quale conoscenza? ci sono un sacco di libri e articoli su MoD. Quale altra conoscenza potrebbe esserci?
Non ero nemmeno lì, stavo solo leggendo i vecchi post, c'erano tutti i tipi di privati, filosofi scienziati e qualcun altro