"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 89

revers45:

Quello che c'è nell'oggetto può già essere considerato un sogno irrealizzabile...?

Quando non sapevo cosa fossero il cambio Mwb e il forex
Ho programmato reti neurali, e non una rete neurale qualsiasi ma una d'oro), scherzo...) sofisticate.
C'erano molte reti e ho dato a tutte loro la capacità di incrociarsi e dare discendenti, tutto questo funzionava criptando la struttura delle reti nei cromosomi
e l'incrocio ha innescato il solito meccanismo di mutazione genetica,
Fondamentalmente ho coltivato tutti i tipi di creature che si sono adattate all'ambiente,
che consisteva in zone buone e cattive con standing variabile. In breve, correvano intorno allo schermo e cercavano di sopravvivere,
I parametri di input erano recettori di creature e i parametri di output erano gambe, e il loro numero variava a seconda del risultato della mutazione.
I risultati sono stati buoni e ci sono state generazioni che si sono adattate.
Questo è il mio punto, e quando ho scoperto il mercato azionario, il forex, ho pensato che questa è la vera applicazione delle reti neurali,
e ho passato tre anni a programmare reti per il mercato azionario,
Hanno fatto il loro lavoro perfettamente, hanno fatto delle previsioni.
Ma c'era una cosa (effetto farfalla) che ho scoperto dopo, che non era redditizia.
Il minimo cambiamento di prezzo potrebbe cambiare drammaticamente le previsioni,
Ho capito che questa instabilità delle reti neurali non è adatta ai robot.
Così ho chiuso questo argomento per me stesso per il momento.
Comunque, questo è solo un racconto della mia esperienza.
Ha eseguito tutto questo su un DBMS Cache + Delphi + API AlfaDirect
 

Sono d'accordo, è molto difficile tirare un tale carico di reti neurali da soli, soprattutto per quanto riguarda gli esperimenti su larga scala?
Questo è probabilmente il motivo per cui questo progetto è stato proposto qui, ma anche se sarà mai realizzato, quello che otterremo è un'altra libreria di reti neurali OpenSource, di cui ce ne sono già molte...
 

Urain ha fatto l'impossibile per i miei standard!

Tradotto un dll di numeri casuali basato sull'algoritmoMersennan Vortex in MQL5.

Vi ricordo che questo algoritmo genera numeri casuali con un range enorme.

Lo sto pubblicando perché tutti lo vedano.

Tutto grazie a Urain.

Ilvortice di Mersen in MQL5 Random_Mersen.mq5

Il vortice di Mersenne su Wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

 
Lo sto mettendo là fuori perché tutti lo vedano.

A chi può servire, tutti i ringraziamenti a Urain.

Ilvortice di Mersen in MQL5 Random_Mersen.mq5

Il link non funziona // "403 - vietato. Accesso negato".
 
MetaDriver:
Il link non funziona // "403 - forbidden. Accesso negato".
C'è un link ad un account personale.
File:
Random_Mersen.mq5  14 kb
 
litechat:


Ilvortice di Mersen in MQL5 Random_Mersen.mq5

Mersen's vortex in wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

Hai già rovinato wiki con il tuo link? :)

Correggetelo prima che sia troppo tardi.

Più precisamente, create una pubblicazione nel codebase e collegatevi ad essa.


 
Urain:
C'è un link ad un account personale.
Grazie, Nikolai.
 
sergeev:

Più precisamente, create una pubblicazione nel codebase e collegatevi ad essa.

E questo è corretto.
 
MetaDriver:
E questo è giusto.
In realtà ci sono tre algoritmi nella versione C++, ne ho tradotti due per la comunità, quindi è un po' presto per il kotobase, li riscriverò e li caricherò quando avrò tempo.
 

Mi scuso, ma non ho mai postato il codice.

Vedo che è stato risolto, va tutto bene.

